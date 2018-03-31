Часы Хорошавина не продаются, а часы заключения Урлашова скоро истекут

Росимущество 30 марта опровергло информацию о выставлении на аукцион элитных часов бывшего губернатора Сахалина Александра Хорошавина, осужденного за взяточничество и легализацию доходов, полученных преступным путем. Ранее в этот день РИА "Новости" и "Интерфакс" сообщили, что выставленные ведомством на продажу часы из лимитированной коллекции принадлежали именно ему.

"С точки зрения маркетинга мы, конечно, обрадованы ажиотажем, возникшим в средствах массовой информации вокруг продажи часов, только вот к экс-губернатору Сахалинской области Александру Хорошавину они никакого отношения не имеют", - сообщил РБК советник руководителя Росимущества Денис Лазарев.

На сайте ведомства также опубликовано опровержение распространившихся в СМИ сообщений.

Выставленные на аукцион карманные часы марки "Urwerk" Ur-1001 Zeit Device Limited Edition 8 были конфискованы таможенниками у торговой компании в связи с незаконным перемещением товара через границу Евразийского экономического союза и неуплатой пошлин. Причем конфискация проводилась еще в 2015 году, пояснили в Росимществе.

Ранее сообщалось, что ведомство снизило стоимость коллекции элитных часов Хорошавина, выставленных на аукцион, на 90%, поскольку по прежней цене ими никто не заинтересовался.

Между тем у экс-губернатора, арестованного в марте 2015 года по обвинению в коррупции, в начале февраля 2018 года следователи изъяли коллекцию дорогих часов общей стоимостью более 600 миллионов рублей. Сообщалось, что Хорошавин обладал 195 элитными часами, стоимость самых дорогих достигала 700 тысяч долларов.

Южно-Сахалинский городской суд 9 февраля 2018 года приговорил Александра Хорошавина к 13 годам колонии строгого режима. Его также оштрафовали на 500 миллионов рублей и лишили госнаград. Бывшего главу островного региона признали виновным в получении взяток (статья 290 УК РФ) и легализации преступных доходов (статья 174.1 УК РФ) в составе преступной группы. Защита Хорошавина 19 февраля обжаловала приговор.

Тем временем бывший мэр Ярославля Евгений Урлашов, приговоренный летом 2016 года к 12 с половиной годам колонии строгого режима и штрафу в размере 42 млн рублей по обвинению в получении взяток от предпринимателей, попросил о помиловании. С соответствующим заявлением экс-градоначальник обратился в региональную комиссию.

О просьбе Урлашова рассказал ТАСС уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин. "По моим данным, Урлашов написал заявление с просьбой о помиловании. Он попросил об этом примерно в середине марта", - сказал региональный омбудсмен.

По словам Бабуркина, согласно порядку рассмотрения подобных дел, сначала заявление Урлашова поступит в региональное УФСИН, а затем будет передано в областную комиссию по помилованию. В случае положительного решения документ направят главе региона и потом с представлением губернатора - на рассмотрение на уровне президента РФ.



И самое смешное, что у мэра-взяточника есть все шансы на помилование. Его имя упоминалось вбеседе защитницы прав всех буржуев нелёгкого периода первоначального накопения - Алексеевой и Путина. И как яркий представитель правящего класс, лишь разок сыгравший против партии власти, Урлашов - не какая-нибудь урла, он дорого даже осудившей его власти, поскольку являлся её региональны воплощением. Выпустят мужика, вот увидите. Он же не на конституционный строй покушался - он только как Васильева, как Сердюков, поворовал маленько, но это же в рамках Системы...

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