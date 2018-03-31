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Московский листок

А ведь спасение при падении с любой высоты - возможно!

Опубликовано 31.03.2018 автором Лекомцев Александр в разделе комментариев 1

А ведь спасение при падении с любой высоты - возможно!

При пожаре в Кемерово пострадали люди при падении с высоты или из-за того, что боялись выпрыгивать с высоты и погибли внутри здания.

Давно существует российская современная технология Толбоева спасения при падении с любой высоты. Я тоже когда-то думал над ней, но Толбоев её осуществил. Если её применять, то давно бы спасались люди в России и во всём мире. Но Российская власть не хочет эту технологию поддерживать и развивать, что в тысячный раз говорит о её антигуманной, антинародной сущности.

На "МАКСе" презентовали волан для прыжков с небоскребов

Компания "Конверсионные технологии космоса" представила на международном аэрокосмическом салоне МАКС-2003 перспективный проект пневматического устройства, предназначенного для индивидуального спасения людей и ценных грузов при падении с высоты.

Как рассказал генеральный директор компании Артем Иванков, система "Спасатель" - большой конус с надувным каркасом, в середине которого находится человек - способен существенно замедлять падение с высоты, стабилизировать полет и амортизировать удар о землю.

В космической индустрии подобное устройство - пенетратор - впервые было применено для осуществления последнего этапа спуска на планету аппарата Марс-96. В 2000 году появилась идея применения технологии в мирных целях. Толчок исследованиям дали события 11 сентября, после которых в мире возник интерес к компактным и надежным средствам индивидуального спасения людей при падении с большой высоты.

Широкой публике прототип аппарата "Спасатель" показан впервые. По словам Артема Иванкова, к настоящему времени пройдено два этапа испытаний конструкции. По их результатам уже ясно, что система успешно гасит высокие перегрузки, возникающие при контакте спасаемого с землей, и успешно снижается при сильном боковом ветре.

Для продвижения "Спасателя" на зарубежные рынки "Конверсионные технологии космоса" заключили соглашение о стратегическом партнерстве с немецкой компанией Return and Rescue Space Systems GmbH , совладельцем которой является компания EADS ST. Как сообщается, особый интерес система вызывает в азиатском регионе, где большими темпами идет строительство большого количества небоскребов.

Интерес к представленному на МАКСе аппарату проявляют как профессиональные летчики, видящие в ней реальную и более безопасную замену парашюта, так и любители экстремальных видов спорта.

Кроме спасательских функций новинке найдено и другое, несколько необычное применение. Герой России, летчик-космонавт Магомед Толбоев планирует совершить на "Спасателе" прыжок с высоты более 40 километров. Его проект "Потолок мира 1" превзойдет установленный в 1960 году мировой рекорд высоты прыжка с парашютом, составляющий 31332 метра.



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Всего комментариев к статье: 1
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Представляю себе:
торговый центр, написал 31.03.2018 08:03
все в огне и в дыму.. и люди ломятся к кладовке, в которой хранятся эти пенетраторы.. Впрочем, идея хорошая: если поставить ее на промышленные рельсы при содействии иностранных "партнеров" и обязать все ТЦ и прочие организации закупать пенетраторы в обязательном порядке - это ж как основательно можно попилить бюджет! Перспективная идея!
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