Крымским рыбакам грозит уголовное преследование за то, что они из Крыма

Украинский суд арестовал задержанное ранее украинскими пограничниками крымское рыболовецкое судно "Норд", приписанное к Керчи, производственному кооперативу "Рыболовецкий колхоз имени Первого мая".

Россия цацкается с украинскими пиратами

Правоохранители завели уголовное дело по статье УК Украины "Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию и выезда с нее", санкция которой предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Крымское управление ФСБ возбудило уголовное дело по статье 211 УК "Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава".

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То есть судно захвачено т.н. "погранслужбой" Украиной на основании того, что оно российское и приписано к Крыму. Фейковые структуры уже несуществующей АРК заводят дело и намерены конфисковать судно и посадить моряков. Власти РФ рассматривают это однозначно как пиратство.

И что же они предпринимают?

Заводят уголовное дело, пишут протесты МИДа... Интересно, что бы поделали с протестами МИД РФ сомалийские пираты? А украинские, стало быть, поведут себя иначе?