Разрешившая самострой "Зимней вишни" Комкова пыталась сбежать

Экс-глава Госстройнадзора Кузбасса после пожара в ТЦ "Зимняя вишня", когда погибли 64 человека, покинула регион и отправилась в Москву. На субботний суд по избранию меры пресечения Танзилию Комкову доставили благодаря ФСБ. Представитель Следственного комитета заявил, что она, очевидно, пыталась скрыться, и должна дожидаться суда в СИЗО.

Как сообщает ТАСС, слушания проходят в Центральном районном суде Кемерово. Комкова, по версии СК, должна была принять меры к запрету эксплуатации самовольно возведенного здания ТЦ "Зимняя вишня", при пожаре в котором погибли 64 человека. Представитель следствия попросил арестовать ее на срок до 25 мая 2018 года.

Он объяснил в суде необходимость ареста тем, что, находясь на свободе, Комкова может скрыться. По его словам, сразу после начала следственных действий она уехала из Кемерово в Москву. "Были задействованы силы ФСБ, ее доставили принудительно, установлен очевидный факт попытки скрыться", - сказал он. Представитель СК также добавил, что ее показания расходятся с ранее полученными данными, и вину она не признает.

В субботу суд также рассмотрит прошение об аресте Юлии Богдановой - генерального директора ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" (ККК), в собственности которого находилось здание торгового центра "Зимняя вишня". Богданова заявила, что чувствует вину за гибель людей, но не в юридическом смысле: "Я не знаю, кто виноват, но я считала, что (противопожарная) безопасность обеспечена". (Цитата по "Интерфаксу".) Она просила суд отправить ее под домашний арест, пообещав сотрудничать со следствием.

По делу о пожаре проходят еще пять фигурантов: арендатор торгового центра "Зимняя вишня" Надежда Судденок, технический директор ККК Георгий Соболев, руководитель и сотрудник обслуживавшей систему пожарной безопасности компании "Системный интегратор" Игорь Полозиненко и Александр Никитин, а также Сергей Антюшин - сотрудник частного охранного предприятия, который должен был включить систему оповещения о пожаре. Им предъявлены обвинения, все пятеро арестованы до 25 мая.

Пожар произошел в Кемерово 25 марта в здании торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня". По последним данным, его жертвами стали 64 человека, в том числе 41 ребенок.

Богданова уверена в поджоге

Гендиректор ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" (владелец ТРЦ "Зимняя вишня") Юлия Богданова считает причиной пожара в "Зимней вишне" поджог.

В перерыве заседания она заявила журналистам: "Подожгли подростки, с которыми у нас были проблемы". Она еще раз подчеркнула, что у нее не было данных о том, что противопожарная сигнализация не работает.

Богдановой инкриминируют ч.3 ст.219 (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Следствие настаивает, что подчиненные неоднократно уведомляли ее о недостатках системы противопожарной безопасности здания, но она не принимала никаких мер.

Напомним, вчера стало известно, что сгоревший торговый центр "Зимняя вишня" в Кемерове был построен самовольно, без разрешения на строительство, говорится в сообщении на сайте Следственного комитета России.

Отмечается, что следствие задержало по подозрению в злоупотреблениях полномочиями главного областного инспектора государственного строительного надзора Танзилию Комкову.

"По версии следствия, она не приняла мер по пресечению эксплуатации самовольно возведённого здания торгово-развлекательного комплекса "Зимняя вишня" в городе Кемерово без разрешения на строительство, что повлекло гибель посетителей торгового центра", - говорится в сообщении СК.

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