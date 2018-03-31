Суд арестовал гендиректора компании-собственника ТЦ "Зимней вишни" Заводский районный суд Кемерово арестовал гендиректора компании-собственника ТЦ "Зимняя вишня" (ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат") Юлию Богданову. "Суд постановил ходатайство следователя удовлетворить, избрать в отношении Богдановой меру пресечения в виде заключения на срок предварительного следствия, до 25 мая 2018 года", - цитирует Интерфакс судью Дмитрия Бунтовского. Юлии Богдановой инкриминируют ч.3 ст.219 (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). По версии следствия, подчиненные Богдановой неоднократно уведомляли ее о недостатках системы противопожарной безопасности здания, но она не принимала никаких мер. Отмечается, что Богданова неоднократно проводила перепланировку торгового центра, чтобы увеличить количество помещений для сдачи в аренду, "что привело к созданию препятствий на путях эвакуации, а также к повреждению систем автоматического пожаротушения и оповещения людей при пожаре".



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