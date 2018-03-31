Хлопонин и Чемезов "освоят" 162 миллиарда, чтобы ухудшить экологию Подмосковья

Мусорная проблема Помосковья никак не решается, более того - она может повлечь за собой гораздо более опасные экологические последствия, судя по тому как её планируют "разруливать" путинские кадры. Хлопонин рапортовал вчера новоизбранному президенту, что строительство двух мусоросжигающих заводов (которое никак и нигде не обсуждалось с населением) решит проблемы "Ядрово" и "Кучино" только к 2022-му году! Четыре года в нынешнем волоколамском аду - при решении проблемы в явно худшую сторону, ведь дым от сжигания мусора будет хуже дыма от лесных пожаров в сто раз... Но откуда это знать человеку, который начинал с торговли "варёнками"?..

Проект мусоросжигательных заводов «Ростеха» станет частью дорожной карты по переработке мусора, сообщило правительство по итогам совещания у вице-премьера Александра Хлопонина. Минэнерго поручено разработать постановление правительства с базовыми параметрами проекта. Протокол заседания в Минэнерго пока не поступил, говорит его представитель.

Правительство рассматривает проект «РТ-инвеста» – «дочки» «Ростеха», заявил Хлопонин: технологические и ценовые параметры, оптимизацию затрат. Первоначальная стоимость – 162 млрд руб., но сумма может уменьшиться за счет локализации и оптимизации, говорит представитель «РТ-инвеста». Больше половины оборудования «Ростех» обещает покупать у российских поставщиков. Минэкономразвития согласовало предельные капитальные затраты на строительство заводов, утверждает его представитель. У Хлопонина обсуждалась сумма в 30 млрд руб. за один завод, знает один из участников совещания. В проекте – четыре завода в Московской области и один в Казани.

Тем временем альтернатива сиганию мусора, то есть гарантированному ухудшению атмосферы Подмосковья - тоже безрадостная. Капитализм банально не знает, что делать с производимым его основной торговлей - мусором.

Основные земляные работы в рамках рекультивации полигона бытовых отходов "Кучино" начнутся не раньше лета 2017 года, сообщил ТАСС глава муниципалитета Сергей Юров. Ранее работы предполагалось начать в марте 2018 года.



"Это сложный технологический процесс. В апреле - мае мы не начнем эти работы. Мы, скорее всего, будем эти работы сдвигать, пока максимально не подготовим полигон и будем понимать, что мы сделали все, чтобы обезопасить, минимизировать", - сказал Юров, отметив, что земляные работы по выравниванию склонов могут привести к появлению неприятного запаха с полигона, но, по его словам, это необходимый этап рекультивации. Для подавления запаха на свалке будут работать аэрозольные пушки, подобные тем, что установлены на полигоне "Ядрово". При выбросах свалочного газа или плохих условиях для рассеивания загрязняющих веществ информацию об уровне загрязнения воздуха будут передавать в учебные учреждения.



Ранее сообщалось, что полигон "Кучино", закрытый по требованию президента РФ Владимира Путина в июне 2017 года, подготовили к началу рекультивации. Свалку законсервировали с помощью инертных грунтов и возвели на ней систему сбора и уничтожения свалочного газа. Сама рекультивация будет состоять из нескольких мероприятий: выравнивание склонов, создание "саркофага" с полимерным материалом, не пропускающим осадки, и создание системы сбора и очистки фильтрата. После этого там уложат плодородную почву, высадят растения, сделают рекреационную зону, и свалка станет частью паркового пространства. Стоимость рекультивации предварительно оценивали в 3,8 миллиарда рублей.



Между тем в феврале этого года стало известно, что рекультивация полигона может быть отложена до осени: инициативу переноса работ поддерживают власти Балашихи и Минэкологии Московской области. По словам подрядчика, на неприятный запах жалуются жители Балашихи и Москвы, а с приходом сезона дождей этот эффект может быть ослаблен.



Тогда же глава департамента природопользования Москвы Антон Кульбачевский заявил, что причиной неприятного запаха в столице стали именно рекультивационные работы на полигоне. По его словам, при загрузке полигоны редко источают неприятный запах, поскольку их руководство старается соблюдать необходимые технологии. А процесс рекультивации включает в себя вмешательство в тело полигона, что, в свою очередь, ведет к неприятным запахам и беспокойству со стороны горожан.

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