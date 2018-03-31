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Московский листок

"Золотой миллион" Путинской России живёт за счёт десятков миллионов трудящихся

Опубликовано 31.03.2018 в разделе комментариев 0

силовигархия классоваяненависть руснефть гуцериев
"Золотой миллион" Путинской России живёт за счёт десятков миллионов трудящихся

В России живет 1,3 миллиона человек с доходами выше среднего, что составляет 0,9 процента взрослого населения страны. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные ВТБ. В эту оценку не включены работники теневого сектора. Эксперты банка подсчитали, что в Москве человека можно назвать состоятельным, если он получает минимум 150 тысяч рублей, а в регионах — более 120 тысяч. В ходе исследования были опрошены пять тысяч респондентов более чем в 100 городах. Аналитики оценивали не только их заработок, но и остатки на счетах и траты. Также учитывалось наличие иждивенцев. 

В рамках исследования состоятельных граждан разделили на три группы. В первую вошли москвичи с доходом в 150-200 тысяч рублей и жители регионов со 120-150 тысячами. Таких людей в стране оказалось 700 тысяч. Во второй группе — 400 тысяч человек доходом большим, чем у первой группы, и с располагаемым состоянием в 30-50 миллионов рублей. В третьей группе насчитывается 200 тысяч сверхбогатых людей с минимальным располагаемым состоянием в 30-50 миллионов.

РБК отмечает, что Росстат не публикует отдельную статистику по заработкам состоятельных граждан, но служба считает минимальным порогом высокого дохода сумму в 70 тысяч рублей. Согласно официальным данным, таких граждан в России в конце 2016 года было 4,9 миллиона человек, или 7,2 процента населения. Аналогичных данных за 2017 год пока нет, но известно, что средний доход россиян в прошлом году составил 31 475 рублей в месяц, а среднемесячная зарплата — 39 085 рублей. 

В конце марта глава Минтруда Максим Топилин отчитался о росте реальных зарплат россиян в январе-феврале на рекордные 10,5 процента вследствие увеличения зарплат бюджетников в рамках выполнения майских указов. По информации РБК, оно произошло вскоре после заявления президента Владимира Путина баллотироваться на новый срок.

От редакции: Кстати, Топилин в месяц получает миллион рублей, даже больше - так что он-то относится к "группе состоятельных граждан". Но она настолько ничтожна на фоне всего остального населения, которое трудится от зарплаты до зарплаты и имеет в месяц хорошо, если сорокет, а то и стабильно меньше, от 20 до 30 - и так долгие, нудные годы. О чём говорит такая расстановка классовых сил? О том, что эксплуатация в современной России - это не только эксплуатация трудящихся, это ещё и прямая эксплуатация недр, богатства которых принадлежат трудящимся, но они (а это конституционное право) ничего не имеют от распродажи нефти и газа.

По сути идёт разворовывние всего, что создавалось долгие десятилетия как материальная лестница в коммунизм - и число воров настолько ничтожно, что обворованные (ведь у них украли самое главное - обеспеченное будущее их и их детей) могли бы элементарно уничтожить эксплуататоров как класс. Однако не делают этого потому что мораль, пропаганда и само классовое сознание буржуев - доминирует, транслируется вниз, от миллиардеров к нищебродам. И вот уже они за Путина, за "стабильность" - но стабильность своего же обнищания, дальнейшей приватизации и социально-экономической деградации России. У подавляющего большинства - наёмных работников, - нет никакого резона сохранять капитализм в РФ, однако они служат ему и не мечтают о социализме из-за навязанных мифов. "Он уже был, ничего не получилось" - это с Магниткой-то, с Норникелем, с Северсталью - "ничего не получилось"?!

Да вы вглядитесь в эти сотни тысяч "состоятельных"! Это же те, кто владеет вашей, не чьей-то, а именно вашей социалистической соственностью на птичьих правах, прикрывая своё сверхпотребление и нетрудовые доходы "ужосами большевизма", ГУЛАГом - как чистейшим мифом, в котором прогрессивный механизм перевоспитания трудом превращён в некий аналог нацистских концлагерей (потому что в нём росточками содержались, притеснялись моральные основы торжества нынешнего правящего класса)... Этот миф - орудие в руках паразитов, и давно надо дать себе этом отчёт. А что есть в руках пролетариата, чтобы отвечать лжи и пропаганде буржуев? Только его труд, только его постоянно сокращающиеся рабочие места - и никаких прав на средства производства, которые в СССР принадлежали всем, то есть государству, а теперь и уничтожаются-то потому что перешли к буржуям, а правит именно бужуазия, она - Государство... У подавляющего трудящегося большинства должен быть механизм подавления паразитского меньшинства - партия! Такие партии есть, но пока они не наладили связь с подавляющим (лишь численно) большинством, не убедили его своей программой, не окрепли организационно в этой связи. И это гораздо хуже самой по себе социальной деградации и разрозненности, деиндустриализации и путинизации сознания под влиянием гегемонии класса-паразита в СМИ.

И вот, очередной такой "состоятельный", олигарх Гуцериев, имеющий слабость пописывать стишки и песенки - с помпой готовится отмечать свой юбилей. И ему уже несут венки те, с кем он поделился - начиная с поэта Куняева и заканчивая попсовиком Лепсом, всем этим культурным плебсом, который и является элитой при Путине... Отвратительность и несоразмерность культурных масштабов тем тратам, которые "может себе позволить олигарх" (законы РФ не запрещают - накачал нефти, так гуляй на свои) - просто шокирует тех, кто влез в кредиты не чтобы что-то отметить, хотя и на свадьбы нынче часто берут кредиты в Сибири (откуда Гуцериев и Руснефть его качают нефть), - а просто чтобы жить! Но вот уже выстроилась очередь от Пугачёвой до Баскова - славить правящий класс в лице Гуцериева... Так и хочется сказать им маяковским басом - "не юбилейте", не дразните обворованных! Но "никто не хочет и думать о том, пока Титаник плывёт..."

Д.Ч.



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