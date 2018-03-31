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Московский листок

Под Воскресенском протестующие против строительства мусоросжигательного завода перекрыли федеральную трассу

Опубликовано 31.03.2018 в разделе комментариев 0

Под Воскресенском протестующие против строительства мусоросжигательного завода перекрыли федеральную трассу

В Московской области в районе деревни Степанщино под Воскресенском протестующие против строительства мусоросжигательного завода перекрыли федеральную трассу М5, сообщает «Медиазона» со ссылкой на старосту деревни Владимира Силина.

По его словам, к протестующим приехали полицейские, которые не стали разгонять акцию. Силовики попросили местных жителей понемногу пропускать машины, и те согласились.

"Мы понимаем, мы сами автомобилисты, мы только хотим, чтобы нас услышали", — отметил Силин.

По данным "Ведомостей" акция началась около 10 часов утра. Всего в ней принимает участие от 20 до 50 человек. По словам активистки Натальи Самойловой, главная цель этой акции – не допустить проезда «Камазов» с песком к месту строительства мусоросжигательного завода. Жители протестуют, потому что считают строительство этого завода незаконным – объект строится на земле не соответствующей категории, и решение о его строительстве не согласовывалось с местными жителями, говорит Самойлова. «Первая категория опасности, на наш взгляд, требует максимального соблюдения законодательства на самых ранних этапах строительства таких объектов. То, что мы наблюдаем сегодня, – тотальное нарушение законодательства, – говорит она. – Российское законодательство предусматривает согласование строительства таких объектов с учетом мнения жителей. Оно тотально игнорируется».

Напомним, конкурс на строительство мусоросжигательного завода выиграла структура «Ростеха» – «Рт-инвест» в июле прошлого года.

 



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