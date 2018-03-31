Димон Тосканский "пишет" поздравления под нано-копирку

31 марта отмечают юбилеи два известных артиста: Александру Збруеву исполняется 80 лет, а Владимиру Винокуру - 70 лет. На сайте правительства РФ от имени премьера Дмитрия Медведева одновременно были опубликованы две телеграммы с поздравлениями, причем обоих пресс-служба правительства чествовала похожими словами: за яркий талант, обаяние и мастерство импровизации. Винокура в дополнение назвали "королем шутки", а 80-летнему Збруеву напомнили о первом фильме, в котором он сыграл.

Так, в поздравлении Збруеву сказано: "Какую бы роль Вы ни играли, это всегда яркое перевоплощение, виртуозная импровизация, элегантность и обаяние. И поэтому зрители всегда ждут Ваших новых работ, ходят в театр "на Збруева".

Обращаясь в другой телеграмме к Винокуру, премьер отмечает: "Вас, яркого, обаятельного человека, по праву считают мастером тонкой репризы, непревзойденным импровизатором, настоящим королем хорошей шутки".

В начале января пресс-служба президента Владимира Путина поздравляла православных россиян с Рождеством оборотами, заимствованными из пасхального поздравления 2017 года.

- Понятно, - недобро улыбается редактор ФОРУМа.мск Д.Чёрный, - что элита обязана время от времени к кому-то из артистов ещё советского призыва и "общественной выработки" прислоняться, но тут преемник Путина (единственный из состоявшихся) в лице Збруева имеет ещё и единомышленника, убеждённого антисоветчика, который году в 1993-м прогуливаясь по Арбату под телекамеру говорил торговцы вымпелами советскими с изображением Ленина "вот знаешь, я б за него сейчас и гроша не дал!", и ещё он душевно играл предпринимателей, не брезговал "ручкаться" с Ельциным всё в той же середине 90-х после расстрела ВС РСФСР (когда другие благоразумно отходили в сторонку - например, Михаил Ульянов, а вот Эльдар Рязанов, наоборот, даже интервью брал с восхищением за отвагу решившегося "добить гадину"). И что слова одинаковые у принтера Медведева для идейных союзников буржуазии и самой буржуазии (а Винокур сам буржуй давно) - ну так ведь по иерархии так и должно быть. Что им, правящим, вглядываться в искусство-то? Шевелится там внизу, воспроизводит "наши ценности" - так и славно, на том и спасибо "за обаяние" (всё того же класса).

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