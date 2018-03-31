В Ливане по техническим причинам упал израильский беспилотник

Израильский военный беспилотник упал на юге Ливана. В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) произошедшее объясняют техническими неполадками, передает NEWSru Israel. "Минувшей ночью беспилотный летательный аппарат упал на открытой местности в южном Ливане из-за технической неполадки", - цитирует РИА "Новости" сообщение ЦАХАЛа.

Военные добавили, что проводят проверку обстоятельств происшествия и не видят угрозы попадания ценной информации во вражеские руки. По данным ливанской стороны, беспилотник упал в районе деревень Барашит и Бейт-Яхун. Инженерные подразделения ливанской армии оцепили этот район и ведут активные поиски аппарата.

На юге Ливана действует поддерживаемое Ираном шиитское движение "Хизболлах", которое израильтяне считают одним из своих основных противников в регионе.

Напомним, вчера коронованный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд призвал международное сообщество усилить экономическое и политическое давление на Иран, чтобы избежать прямой военной конфронтации в регионе.

"Если мы не преуспеем в том, что пытаемся сделать, скорее всего у нас будет война с Ираном через 10-15 лет", - подчеркнул принц, которого цитирует The Wall Street Journal.

32-летний Мухаммед бен Салман, который в июне 2017 года был неожиданно назначен отцом-королем наследником престола, не первый раз выступает с призывами к мировому сообществу срочно обуздать Иран. В ноябре прошлого года он назвал верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи "новым Гитлером".

Новости по теме:

ВВС Израиля атаковали цели "Хамас" в секторе Газа

Саудиты готовятся к войне с Ираном и требуют экономически поднадавить на него

В столкновении с армией Израиля на границе сектора Газа погибли 15 палестинцев