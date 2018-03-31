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В Сталинграде готовится локальный посмертный реванш вермахта

Опубликовано 31.03.2018 в разделе комментариев 0

вов нацизм сталинград
В Сталинграде готовится локальный посмертный реванш вермахта

10 мая 2018 в Волгограде должна состояться церемония открытия памятного бюста Франсу Йозефу Штраусу – экс-министру обороны ФРГ, коррупционеру и офицеру вермахта, командовавшего взводом зенитной артиллерии, уничтожавшей Сталинград. 

Информация о скором открытии памятного бюста опубликована на сайте Ost-West-Wirtschafts-Forum – организации из Баварии, выступающей за дружбу «Запада и Востока». Согласно документу, с 7 по 11 мая 2018 года Волгоград посетит баварская делегация во главе с Кристианом Хольцем. В ходе визита 8 мая делегаты «посетят товарищеский матч по футболу молодежных сборных России и Германии на стадионе Зенит», 9 мая посмотрят «военный парад на площади Павших Борцов», а 10 мая в терминале «С» волгоградского аэропорта «примут участие в торжественном открытии бюста Франсу Йозефу Штраусу».

Штраус-друг и Сталин-враг... 

Личность Штрауса крайне неоднозначна: в частности известно, что в 1939 году 24-летний Франц-Йозеф был призван в ряды фашистского вермахта, участвовал в походе против Франции. В ноябре 1940 г. был произведен в унтер-офицеры. Вначале 1941 г. дивизия, в составе которой служил Штраус, была переброшена в район Перемышля, поближе к советской границе. В начале сентября 1941 года его направляют в офицерскую школу близ Штеттина. После прохождения переподготовки Штраусу присвоили звание лейтенанта и назначили командиром взвода зенитно-артиллерийской батареи, которая из Дании была переведена в Россию и вошла в состав 6-й армии вермахта под командованием фельдмаршала Паулюса. Так Штраус пришел воевать в Сталинград.

12 января 1943 г., когда до полной капитуляции 6-й армии Паулюса оставался 21 день, Штраус получил приказ об отбытии на курсы подготовки командиров батареи тяжелой артиллерии. Больше на фронт Франц-Йозеф не вернулся и после прохождения спецкурсов был назначен вначале офицером-инструктором, а затем офицером-воспитателем, в обязанности которого входила подготовка новобранцев-артиллеристов.

За службу рейху Штраус был награжден Железным крестом и Крестом за «боевые заслуги». После войны Штраус был помещен в лагерь для военнопленных, однако вскоре был отпущен за отсутствием доказательств военных преступлений. Иными словами, участие господина Штрауса в битве за Волгу, зенитный взвод которого беспощадно сбивал советскую авиацию, не было признано военным преступлением. А потомки защитников Сталинграда при посещении здания волгоградского аэропорта должны с любовью смотреть в глаза Штраусу, увековеченному в бронзе. 

Отметим, что вопрос переименования (а точнее - возвращения имения Сталинграду) Волгограда - не поднимался даже в прошлом юбилейном для Сталинградской битвы году. То есть КГБшник с дрезденским стажем Путин склонен скорее увековечить память солдата рейха, нежели генералиссимуса, без которого ни одна победа, сключая сталинградскую - не была бы возможна?

Штраус-коррупционер 

В 1945 году после освобождения из лагеря для военнопленных Штраус вступил в ХСС (Христианско-социальный союз) – парламентской партии ФРГ и в 1949 стал генеральным секретарем партии. В этом же году Франц Йозеф избирается депутатом Бундестага, в котором стал руководителем группы ХСС и заместителем председателя фракции ХДС/ХСС. В 1953 году он становится федеральным министром по особым поручениям, а в 1956 - министром обороны в правительстве канцлера Конрада Аденауэра. 

Именно на посту министра обороны Штраус попал в центр крупнейшего коррупционного скандала послевоенной Германии. Журналисты издания «Der Spiegel» неоднократно публиковали материалы о личной заинтересованности министра обороны Франца-Йозефа Штрауса при распределении строительных подрядов. По мнению журналистов, министр получал крупные взятки и «откаты» от строительных компаний, в частности, компании FibAG.

В октябре 1962 года в журнале «Der Spiegel» был опубликован материал о военных учениях, прошедших в сентябре 1962 года, в котором указывали на некомпетентность Штрауса. В ответ министр без уведомления членов правительства санкционировал «ночную операцию» по обыску редакции журнала. Штраус лично обратился к испанской полиции с просьбой арестовать находившегося там автора статьи. 

Действия Штрауса получили широкую огласку в прессе. Штраус предпринимал попытки оправдаться, но они не увенчались успехом. Уже в середине декабря 1962 г. ему пришлось подать в отставку. Три года длился процесс против журнала, но желаемого результата Штраусу он не принес: ему не удалось посадить журналистов на скамью подсудимых.

Сам Штраус снова вышел сухим из воды: в результате так называемого «политического компромисса» он был оправдан, а следствие прекращено с формулировкой «министр действовал в обстановке чрезвычайного положения». 

В 1966—1969 годах Штраус занимает пост министр финансов в правительстве «большой коалиции» ХДС/ХСС — СДПГ во главе с канцлером Куртом Кизингером, а с 1978 по 1988 год - пост премьер-министра Баварии. В ходе всей своей политической карьеры Франц-Йозеф Штраус был ярым борцом с коммунизмом.

Так, за два года до падения Берлинской стены в споре с послом США Р. Бэртом Штраус упрекнул американцев в том, что они «всегда уступали русским в германском вопросе». Штраус словно намеренно "забывал", с кем воевали американцы в годы войны. 

О своем фашистском прошлом он не жалел, а годы войны называл «драгоценной школой жизни». В своей научной статье историк Б.В. Петлин отмечает: «Сложные чувства испытывали побежденные немецкие солдаты. Да, виноват Гитлер и нацисты. Да, режим был преступным, но они, солдаты, воевали за победу. И окончание войны они восприняли как военное поражение. В своих мемуарах Штраус пытался даже фантазировать, что было бы, если бы победил Гитлер... Он не изменил своего отношения к нацистам, но окончание войны, когда Германия в прежнем виде перестала существовать, и судьба немцев оказалась во власти победителей, ему представлялось иным. Исход войны и особенно ее последствия для Германии так никогда и не были приняты Штраусом. В этом и кроются его, порой, чрезмерные проявления милитаризма и "реваншизма"».

Волки в овечьей шкуре

Открыть памятник фашисту, который даже после войны активно боролся с Советским Cоюзом, предлагает житель баварского города Денкедорф Кристиан Хольц. Сбор средств и административную поддержку Хольцу с германской стороны оказывает Ost-West-Wirtschafts-Forum (Федеральное объединение немецких обществ Запад-Восток). Ранее Хольцу и данной организации удалось построить мемориал примирения советских и фашистских солдат.

При этом в самом Волгограде мемориал вызвал неоднозначную реакцию. Жители города неоднократно заявляли, что ни о каком примирении с оккупантами, которые пришли истреблять русских, не может быть и речи. Но, тем не менее, 7 сентября 2016 года мемориал был открыт. На открытии комплекса присутствовали представители администрации Волгоградской области. На кадрах видеохроники с возложения цветов можно узнать руководителя комитета финансов Обладмина Александра Дорждеева.

Помогли со строительством мемориала и волгоградские бизнесмены. В частности, по данным «Социнформбюро», административную помощь Хольцу оказывал президент компании «Сады Придонья» Андрей Самохин, а помощь в строительстве оказал директор АО «Приволжтрансстрой» Владимир Иващенко. К слову, Приволжтрансстрой в последние годы получает весьма привлекательные подряды на строительство от руководства области. В частности, именно руками «Приволжтрансстроя» был возведен интерактивный музей «Россия. Моя История». Храм Александра Невского на площади Павших Борцов возводит тоже эта компания. Администрация Волгоградской области неоднократно отмечала вклад Иващенко в развитие региона. Теперь Иващенко, видимо, поможет внести вклад в героизацию фашизма в городе, спасшем мир от нацизма. Саму скульптуру по заказу Хольца изготовил российский скульптор Дмитрий Рябичев.

По словам источника «Социнформбюро», бюст солдата вермахта Франца-Йозефа Штрауса уже привезен в Волгоград и хранится на одном из складов «Приволжтрансстроя». Источник также отметил, что руководство области не в курсе планов господина Хольца и вроде бы санкцию на установку памятника не давали. Но кем оказывается поддержка и почему в документе четко указано, что бюст будет установлен имеено в аэропорту? Неужели хозяин воздушной гавани пошел на встречу фашизму?

Лапшинов и Хольц

На фото глава управления зарубежных и региональных связей администрации Волгограда Сергей Лапшинов и Кристиан Хольц

От редакции: В Воронежской области уже достаточно аналогичных памятников. Не только немецким захватчикам, но и румынским - и там вечный огонь никогда не гаснет, в отличие от отечественного. В рамках концепции "примирения и согласия", которая действовала при Ельцине и продолжает действовать при Путине -  нормально, так и надо. И переименовывать город на Волге в Сталинград - конечно же при такой власти нельзя. Она и знамени Победы-то стесняется, пускает на параде даже там, в городе великой Победы во имя Сталина и под знаменем большевизма - перед ним триколор. Сюда укладывается и Коля-с-Нового Уренгоя, и стена скорби "по умученным при Сталине" в квартале силовигархии (под СОГАЗом)... И к памятникам нацистским преступникам России Путинской не привыкать - уж коли целый Ельцин-центр выстроила, значит любит своих врагов народ, чтит... Куда смотрят силовые структуры - хотели вы спросить? Да туда же, куда их отец из ФСБ, бывший её директор. Сталинграду - не быть, а вот дружбе со страной, которая обложила РФ санкциями - да! Логика правящего класса не знает границ...

Д.Ч.



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