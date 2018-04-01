Россию в крушении "боинга" обвинили еще до того, как тот упал!

«Путин поднял Россию с коленей! И поставил её раком»

Медицинский факт

Наверное, кое-кто из моих читателей знает, что у меня уже написана книга с расследованием причин гибели малазийского «боинга» рейса МН-17, обломки которого были сброшены на Донбасс в 2014 году. Ну, а для написания книги я проанализировал все факты, сообщения и домыслы об этой трагедии, которые были известны к моменту издания книги, но нигде не встретил и даже ни разу не слышал о том, о чём расскажу ниже. И это удивительно, поскольку со стороны Кремля, обвиняемого в уничтожении этого «боинга», что только не выдумывалось для своего оправдания (сбил украинский «бук», сбил украинский истребитель). И кем только не выдумывалось - начиная от телекомментатора Леонтьева, заканчивая какими-то «научными» организациями и самим Генштабом.

Так вот, в случае с этим «боингом» повторилась ситуация с «высадкой американцев на Луну». Напомню, что во времена СССР в самих США о фальсификации полётов «Аполлонов» и съёмках «высадки на Луну» в Голливуде знала чуть ли не каждая собака, а в СССР даже высокопоставленные работники космической отрасли не знали о том, что в США четверть населения не верит в полёты «Аполлонов».

Так вот, 21 марта 2018 года на специальном брифинге с иностранными послами и дипломатами в связи с отравлением Скрипаля в Солсбери, выступила не «наша Псака». А выступил целый директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИДа России Владимир Ермаков. Тем не менее, и этот директор оказался неспособным внятно ответить на обвинения англичанина, а потом и на требования представителя американского посольства признаться.

Как настоящий высокопоставленный интеллектуал из МИДа, Ермаков, разумеется, знал, что от него требуется заявить обвинителю: «Сам дурак!», - но Ермаков не мог сразу придумать, в чём именно дурак этот американец https://www.youtube.com/watch?v=0SZy1gx2uDs. Сразу не осилил!

Текст этого спича Ермакова дали многие сайты (о чём скажу специально), и из этого текста и видео следует, что Ермаков с самого начала стал тянуть время, при этом придурковато улыбаясь:

«Благодарю вас за выступление, уважаемый представитель Соединенных Штатов. Но лично мне, было бы очень интересно узнать, какую оценку ваших слов дали бы вам знаменитые американские юристы. Вы, наверное, раньше в Госдепартаменте работали? Может мы с вами раньше встречались? А то ведь, знаете, были времена, когда я знал всех в Госдепартаменте и меня все знали, но даже тогда, никто в этой структуре так разговаривать со мной не осмеливался. Видимо слишком много времени с тех пор прошло, нужно восполнять…».

Вообще-то удивляет, как дипломат может такое нести, но речь не об этом, а о бессодержательности того, что «гнал» Ермаков. Понятно, что из этих его слов все должны были понять, какой крутой перец этот Ермаков - настоящий заместитель того Лаврова, который: «Дебилы, бл…ть!».

Ну померялся Ермаков пиписьками с американцем, ну убедил себя, что у него длиннее, а теперь, казалось бы, давай по существу. Но ничего умного в голову дипломата Ермакова по-прежнему не приходило, и ему ничего не оставалось, как придурковато улыбаться и продолжать бла-бла-бла ни о чём:

«Вы здесь сказали, про «солидарность», я правильно услышал? А не желаете ли вы выразить свою «солидарность», например сербскому народу? Вот что-то хочется мне, знаете, чтобы хоть когда-нибудь, из уст Соединенных Штатов все – же прозвучали слова солидарности с сербским народом пострадавшим от натовских бомбардировок с применением боеголовок с обедненным ураном, фосфорными бомбами и химическими реагентами… Не знаю, откуда у меня такое желание…

Нет, вы конечно молодцы, что солидаризировались со своими союзниками, я это серьезно говорю – это правильно. Но тогда давайте идти дальше, раз вы хотите говорить начистоту».

Но, видимо, по ходу этого бла-бла-бла до Ермакова начал доходить смысл того, о чём он балаболил. При чём тут солидарность США с сербским народом?? Во-первых, США в те годы проявили максимальную солидарность с врагами Сербии - со своими союзниками по НАТО. США вместе с НАТО бомбили Сербию. А вот какую солидарность с сербским народом проявила Россия? Ведь на бомбардировки Сербии никакое НАТО не решилось бы, если бы Россия наложила вето на эту операцию НАТО в Совете безопасности ООН.

Ермаков запнулся, и было видно, что сказать ему нечего, а что-то сказать, повторю, положение обязывало:

«А то ведь знаете, ваши обвинения в адрес России нам… они нас совершенно не волнуют. За ними никогда ничего не стоит. А для разбора ситуации всегда нужны конкретные факты.

И именно в вопрос фактов, вся история в Солсбери и упирается. Начиная от камер видеонаблюдения, которыми Британия напичкана, как ни одна другая страна, и заканчивая данными спутниковой разведки, которые вдруг разом пропали и никем не демонстрируются».

Мне кажется, тут Ермакову в голову снова пришло: «Что это я за пургу гоню? Какие спутники в деле отравления Скрипаля??». Но вылетевшие слова о спутниковой разведке, скорее всего, подсказали Ермакову (как ему показалось) плодотворную идею того, чем «мочить» американца:

«Честно говоря, есть тут один интересный момент, который наш сербский товарищ упомянул. Он предложил нам провести аналогии в скорости ваших обвинений с малазийским «боингом». А я, честно говоря, поначалу не собирался, но теперь, думаю, придется. Ведь аналогия здесь действительно есть».

То есть, начальство Ермакову никак не согласовывало о «боинге» говорить, но говорить Ермакову было не о чем - всю мерзость, творимую американцами в мире, правительство и «пердизенты» Рашки всегда и старательно одобряли. Даже сегодня одобряют (вспомним КНДР).

И Ермаков рискнул для отповеди американцу привести не согласованный с начальством, и подсказанный сербом довод:

«Вы же наверняка помните, что обвинения в адрес России в том, что она причастна к этой трагедии, посыпались от вас еще до того как «боинг» упал? Я не шучу. ОФИЦИАЛЬНЫЕ ОБВИНЕНИЯ ПОШЛИ ДО ТОГО, КАК «БОИНГ» УПАЛ НА ЗЕМЛЮ. Вам вообще не стыдно за такое шарлатанство? У вас в Соединенных Штатах что, нет четко зафиксированных данных о том, кто его реально сбил? Не смешите меня… Я понимаю, вы скажете, что работаете в Госдепартаменте и к этому отношения не имеете, но по факту, у вас записано абсолютно всё. У вас там спутник висел, который четко все зафиксировал, мы об этом знаем. Он все записал, кто сбил малазийский Боинг и откуда и кто по нему стрелял. Так чего вы все замолчали разом, после трагедии? Вы же в курсе, что после истерики поднятой вами в СМИ и беспочвенных обвинений, расследование зашло в тупик? Я еще раз для вас повторю (просто чтобы провести аналогии с вашим нынешним обвинением в Солсбери) – Россию в крушении «боинга» обвинили еще до того, как тот упал! Это доподлинно подтверждено! Рано стартовали, товарищи. Ну, понятно, что вы хотели этим инцидентом больно ударить по России, но мы, честно говоря, уже за последнее время научились держать удар, так что это своей роли не сыграло…

Вот и сейчас опять, из Соединенных Штатов, из Великобритании посыпались новые постановочные обвинения, даже Франция начинает какие-то непонятные телодвижения проявлять».

Оценили?

Напомню, 17 июля 2014 года примерно в половине шестого вечера по московскому времени из облачного неба над охваченным гражданской войной Донбассом начали сыпаться обломки какого-то самолета, различные вещи и трупы людей. Причём, всё перечисленное было высыпано на землю в полосе длиною в 25 км! Понять, что произошло, долго не могли, к примеру, первоначально ополченцы решили, что это они переносным ракетным комплексом сбили военно-транспортный самолёт украинских ВВС.

Да, действительно, во всём мире сразу же поднялся вой о том, что это Россия сбила малазийский «Боинг 777» авиакомпании «Malaysia Airlines», вылетевший из Амстердама (Нидерланды) в Куала-Лумпур (Малайзия) рейсом МН 17, а трупы людей являются его пассажирами. Но в данном случае «сразу же» - это через сутки, минимум, через несколько часов!

И я первый раз слышу, что американцы объявили о вине России «ДО ТОГО, КАК «БОИНГ» УПАЛ НА ЗЕМЛЮ».

Ведь теперь виновных в уничтожении малазийского «боинга» искать не надо - это или сами американцы, или кто-то по их заданию. Только преступник, уничтоживший этот рейс, мог знать, что на Донбасс будут сброшены трупы до того, как они были сброшены! Командование в США не учло, что исполнители над Донбассом опоздают.

Потом, причём тут «бук» и спутники?? Если бы этот «Боинг-777» был сбит «буком», и спутник зафиксировал старт ракеты «бука», то в США не осмеливались бы сообщить об этом до поступления с Донбасса надёжного подтверждения о том, что самолёт действительно упал, поскольку у «бука» есть вероятность промазать, есть вероятность, что вообще пуска не получится или ракета полетит не туда. То есть «бук» мог и не сбить самолёт. Следовательно, если американцы, опережая события, сообщили о катастрофе, то речь шла о событии, которое безусловно свершится. А таким безусловным событием был сброс над Донбассом готовых обломков и трупов.

И ещё оцените - в верхних эшелонах власти всех стран знали о том, что американцы «прокололись» с этим «боингом». Даже посол Сербии в Рашке это знал. И все молчали! Соответственно, об этом знает правительство Малайзии, знают следователи в Голландии - те самые, которые, якобы, «расследуют» это дело. И все молчат!

И теперь полюбуйтесь на мерзавцев в Кремле - они 4 года лялякали про украинские «буки», про украинские истребители, но молчали о том, что трагедия малазийского «боинга» над Донбассом - это преступление США! Ермаков попрекает американца в отсутствии объяснений, а сам-то чего молчал? Сам почему не давал объяснений? Ведь и в 2014 не было от Кремля ни слова упрёка США, ни малейших требований разъяснить ситуацию!

Не осмеливались тявкать на хозяина.

Спасибо послу Сербии, спровоцировавшему барана Ермакова, и спасибо дебилизму Ермакову - теперь и я получил ещё одно прямое доказательство того, что виновны в этом преступлении спецслужбы США.

Что ещё подтверждает этот вывод, правда, косвенно?

Этот реакция СМИ Рашки на сообщение Ермакова. Полностью текст этого сообщения в части «боинга» привели только простодушные «блогеры», которые «за что купили, за то и продали» - они перепечатали выступление Ермакова без собственной цензуры и даже сами выделили текстом факт того, что США сообщили о падении самолёта до его падения. К примеру:

https://professionali.ru/Soobschestva/politika/otvet-mida-osharashil-ili-nash-otvet/?

или http://www.politicsglobal.ru/archives/27593

А более «солидные» порталы, уже имеющие орган цензуры, не позволяющий бросать тень на США, типа maxpark, newsland, zen.yandex или news2, поняли, что именно ляпнул Ермаков. Посему эти порталы, опубликовавшие текст «спича» Ермакова, из текста убрали всё, что касается уничтожения этого «боинга» спецслужбами США, - что касается сообщения об уничтожении самолёта до того, как он, по легенде, был сбит.

И у них получилось так, к примеру:

http://maxpark.com/community/4765/content/6271176

https://newsland.com/community/8/content/otvet-mida-osharashil-diplomata-ssha/6266891

https://zen.yandex.ru/media/polite_russia/otvet-mida-osharashil-diplomata-ssha-vasha-gegemoniia-ostalas-v-90h-ili-nam-o-malaiziiskom-boinge-rasskazat-5ab2afda77d0e62bb2b02db3

https://news2.ru/story/542403/

После их цензуры Ермаков уже говорит:

«Честно говоря, есть тут один интересный момент который наш сербский товарищ (посол Сербии в зале) упомянул. Он предложил нам провести аналогии в скорости ваших обвинений с малайзийским боингом. А я честно говоря, поначалу не собирался, но теперь думаю придется. Ведь аналогия здесь действительно есть.

Вот и сейчас опять, из Соединенных Штатов, из Великобритании посыпались новые постановочные обвинения, даже Франция начинает какие-то непонятные телодвижения проявлять. Поэтому, какой нам смысл на каждое из них оправдываться? Нет. Мы говорим и думаем о другом».

Нет связи контекста между абзацами, нет даже трёх точек, показывающих, что между этими двумя абзацами спича Ермакова какой-то текст изъят - и намёка нет на то, что Ермаков проговорился о том, что американцы об уничтожении самолёта сообщили до того, как он, по легенде, был сбит.

Вдумайтесь! Если уж цензоры в Интернете догадываются делать то, что не догадался сделать директор департамента Министерства иностранных дел Рашки, то с таким МИДом Рашка добьётся больших успехов в международной политике. Ой, каких больших!

Но другого от Кремля и ожидать не приходится. А этот случай в очередной раз показывает, в какой холуйской позе находится Кремль по отношению к США. В Рашке просто не нужны дипломаты, защищающие интересы России. Хватает лавровых с ермаковыми прочими местными псаками.