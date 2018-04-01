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Московский листок

"Состоятельный" россиянин получает как медсестра в Германии

Опубликовано 01.04.2018 в разделе комментариев 2

рф банк доходы
"Состоятельный" россиянин получает как медсестра в Германии

Банк ВТБ оценил количество состоятельных россиян в 1,3 млн человек. Это люди, ежемесячный доход которых превышает 150 тыс. руб. в Москве и 120 тыс. руб. в регионах, говорится в презентации кредитной организации.

ВТБ использовал именно термин "состоятельные", говоря о людях, получающих менее 3 тысяч долларов в месяц. То есть уровень медсестры где-нибудь в Германии.

Видимо, люди, получающие 500 тысч рублей - это олигархи?

И вот таких "состоятельных" в России меньше 1 процента населения! А остальные, стало быть, несостоятельные?

Тут и комментировать нечего - все ясно.

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 2
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ВТБ?
Неголосовавший (несоучастник) написал 01.04.2018 00:14
Помню,помню такого.
Что списывал по миллиарду долларов убытка на украине в 2014-2015 гг.Получая возмещение из россиянского бюджета.
Что ввел комиссию на обмен валюты.Чтоб отбить,видимо,помощь ненавидящим "брать тям".Сначала на сумму меньше 200 баксов,сегодня-на сумму меньше 30 000 рубленой бумаги(500 баксов).
Костин,Вы педерац!
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(без названия)
!!!!Q-Q!TOT BOGSVAMI!!!&&&& написал 01.04.2018 00:12
""Состоятельный" россиянин получает как медсестра в Германии"
- Таки все дело в том, что в с-ном геростане не было такого количества абарщованых таки ублюдков - таки бесноватых га-ноликов и безумных вчонкиных, как развела в СССР таик Советская власть! Таки абарзованые ублюдки - анваиды умственного труда, которые таки надорвали свои московые звилины на писанеии никому не нужных таки диссертаций (и доносов друг на друга) - таки возомнили себя оч. умными и решили рулить страной таки отстранив КПСС которая таки иногда посылала из перебирать картошку на овощебазы - то таки да!
Таки бесноватые и безумные привлекли на свою таки сторону тупых, вечнопьяных роботов-матаголиков, которые мечтали пропить свои заводы и все, что можно - таки вместе они и устроили в стране бардак и развал! А кто думает, что при развале и бардаке, при диктатуре в стране больной на голову таки прокладки - можно жидь таки богато - тот таки дурак! То таки да...
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