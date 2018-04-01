""Состоятельный" россиянин получает как медсестра в Германии"

Банк ВТБ оценил количество состоятельных россиян в 1,3 млн человек. Это люди, ежемесячный доход которых превышает 150 тыс. руб. в Москве и 120 тыс. руб. в регионах, говорится в презентации кредитной организации.

ВТБ использовал именно термин "состоятельные", говоря о людях, получающих менее 3 тысяч долларов в месяц. То есть уровень медсестры где-нибудь в Германии.

Видимо, люди, получающие 500 тысч рублей - это олигархи?

И вот таких "состоятельных" в России меньше 1 процента населения! А остальные, стало быть, несостоятельные?

Тут и комментировать нечего - все ясно.

А.Б.