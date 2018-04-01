Правительство сделает ставку на "лиц с урезанными экономическими правами"

В России рассматривается возможность введения принципиально нового механизма использования рабочей силы, сообщает распространяемый для ограниченного круга подписчиков бюллетень "Вестник промышленности и бизнеса" (ВПБ) со ссылкой на источники в администрации президента, правительстве и деловых кругах.

По словам собеседников ВПБ, необходимость нововведений диктуется тем, что ряду отраслей индустрии, а также сельскому хозяйству для преодоления кризиса, выхода из состояния стагнации на траекторию устойчивого роста, качественного повышения конкурентоспособности требуются рабочие руки, обладатели которых должны удовлетворять, на первый взгляд, взаимоисключающим требованиям. То есть, с одной стороны, будут являться носителями русского языка, обладать достаточной квалификацией, не заражены радикальным исламизмом, а, с другой стороны, - не станут требовать "сверх положенного" и будут гарантированно "прикреплены" к тому рабочему месту, которое для них изберет работодатель.

Согласно подсчетам экспертов, которые приводятся в обосновании соответствующей концепции, потребность национальной экономики в рабочей силе такого рода исчисляется по меньшей мере несколькими миллионами человек.

Правовые основы

Новый режим использования рабсилы предполагается ввести сразу по двум основаниям, и администрирование этого процесса будет, соответственно, осуществляться двумя ведомствами, уже давно функционирующими, - а именно Федеральной службой исполнения наказаний и Федеральной службой судебных приставов.

Что касается ФСИН, то применительно к ней предлагается расширить практическое применение уже имеющегося института принудительных работ - вида уголовного наказания, который стал применяться относительно недавно. Согласно УК, "принудительные работы заключаются в привлечении осужденного к труду в местах, определяемых учреждениями и органами уголовно-исполнительной системы".

При этом в урезанной в правах рабочей силе нуждается не только государство, но и хозяйствующие субъекты самого широкого профиля и, что особенно важно, различных организационно-правовых форм. Тем более что, как подчеркивают авторы идеи, - и с ними полностью согласны специалисты Высшей школы экономики, - государство само по себе по-прежнему является далеко не самым эффективным собственником.

Этот вид санкций планируется применять значительно шире, чем сейчас, - то есть, как правило, вместо, например, условного срока или наказания с отсрочкой исполнения суды будут за преступления небольшой или средней тяжести - например, за действия в интернете, которые могут быть квалифицированы как экстремизм, - приговаривать именно к принудительным работам. Установленный действующей редакцией УК пятилетний предел для этого вида ограничения свободы упразднят.

Осужденные будут нести трудовую повинность не только в пределах исправительных центров, как сейчас, но и в иных местах - а именно на площадках контрагентов-работодателей. При этом каждого из осужденных припишут к конкретному центру, а фактическое место работы будет именоваться "удаленным рабочим местом".

Применительно к ФССП предлагается радикально изменить механизм взыскания задолженности с физических лиц, в том числе - недавно начавший работать механизм банкротства. То есть после принятия соответствующих поправок взыскание может быть обращено не только на имущество должников и банкротов, не желающих и неспособных исполнить наложенные судом обязательства, но и на их рабочую силу.

Такому гражданину суд присвоит статус "лица с урезанными экономическими правами" - до тех пор, пока он не выполнит свои обязательства. Фактически он должен будет работать примерно на тех же условиях, что и лица, осужденные к принудительным работам, порой бок о бок с "подопечными" ФСИН.

Точно так же, как и отбывающему наказание осужденному, лицу с урезанными экономическими правами запретят, в частности, покидать пределы РФ, свободно выбирать место жительства, употреблять алкоголь, использовать неподконтрольные работодателю и госорганам каналы коммуникации.

Если такое лицо допустит проявление недисциплинированности, станет злостно уклоняться от несения трудовой повинности, то к нему, как и к осужденному, может быть применена физическая сила и спецсредства (наручники, электрошокеры, изделия "ПР") - для этих целей будет вызываться мобильная спецбригада. Причем за его же счет - на нарушителя режима будет наложен дополнительный денежный начет, увеличивающий его долговое бремя.

Как осужденным к принудительным работам, так и лицам с урезанными экономическими правами их ведомство (соответственно, ФСИН и ФССП) определит место работы согласно их навыкам и квалификации, а также исходя из текущих потребностей контрагентов-работодателей. Перед направлением на работы эти люди в обязательном порядке пройдут врачебно-трудовую комиссию. Ведомства будут стараться оставлять их в регионе, где они постоянно зарегистрированы, однако без твердых гарантий. Сторонний контрагент-работодатель будет обязан обеспечить таких работников койко-местом и питанием согласно действующим санитарным и трудовым нормам, а также базовым медицинским обслуживанием.

При этом от участия в подобной схеме будут, как уверяют авторы проекта, освобождены пенсионеры и инвалиды, беременные женщины, несовершеннолетние и лица, принадлежащие к некоторым другим льготным категориям.

Для введения новой системы, как уточняют источники, потребуется принять ряд поправок в Трудовой, Уголовный и Уголовно-исполнительный кодексы, Федеральный закон "Об исполнительном производстве" (229-ФЗ), Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)" (127-ФЗ) и ряд иных нормативных актов.

Порядок оплаты

Финансовое обеспечение механизма будет, согласно предварительной проработке, следующим. Работодатель ежемесячно перечисляет государству в лице федерального казначейства оговоренную в контракте с ФСИН либо ФССП сумму за предоставление рабочей силы соответствующей специализации и квалификации. Часть этой суммы идет в зачет обязательств лица, урезанного в экономических правах, - таким образом, его бремя постепенно облегчается, и рано или поздно наложенные обременения с него будут сняты.

За ответственное отношение к труду осужденный к принудительным работам сможет, как это и сейчас практикуется, рассчитывать на уменьшение срока наказания. Применительно к лицам с урезанными экономическими правами, если работодатель оценит труд должника высоко, то сможет добровольно в знак поощрения увеличить выплаты за него государству, и таким образом обременения с него снимут быстрее. Разумеется, если за должника заплатит третья сторона, его также освободят от выполнения обязательств.

Работодателями, привлекающими труд осужденных и должников, смогут выступать хозяйства всех форм собственности - заводы и шахты, агрохолдинги и социальные объекты, религиозные организации (прежде всего относящиеся к традиционным для России религиям) и частные домохозяйства - от простых семейных квартир до усадеб состоятельных людей. Помимо этого, специально под использование этой особой рабочей силы учредят сеть казенных предприятий.

Мнения спикеров

Опрошенные ВПБ эксперты и чиновники в целом положительно отозвались о планируемом нововведении. Они полагают, что в условиях усиливающегося противостояния Западу такие меры жизненно необходимы российскому государству.

Так, в "рабочей силе нового поколения" заинтересован оборонно-промышленный комплекс, перед которым поставлена амбициозная задача выполнить масштабные программные установки, озвученные президентом Владимиром Путиным в его недавнем Послании Федеральному Собранию. Новые предложения восприняли с энтузиазмом и в аппарате вице-премьера Дмитрия Рогозина, и в Минвостокразвития. Например, один из чиновников ведомства даже упомянул в этой связи конкретный проект - предприятие по добыче стратегического металла рения на южно-курильском острове Итуруп, куда могут инвестировать японцы в рамках программы "совместного освоения".

Вместе с тем, и аграрной отрасли России в условиях обостряющегося противостояния с Западом необходимо выйти на уровень производства, которое гарантированно обеспечит стопроцентную продовольственную безопасность страны и в то же время останется рентабельным для собственников бизнеса, отмечают собеседники бюллетеня в Российском союзе промышленников и предпринимателей.

Одобряют проект и деятели российской культуры. "Подобная мобилизация, дисциплина, самоотверженность, ответственность всецело отвечает вековым, историческим, национальным, государственным традициям. Это - отклик на глубинные чаяния нашего народа, это - подлинная духовность и возвращение к корням, это - осязаемая неразрывная связь с матушкой-землей, это - высшее проявление патриотизма и мудрости", - поделился с "Вестником" своим мнением один из руководителей Союза кинематографистов.