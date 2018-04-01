Тулеев уходит в отставку на День дурака

Аман Тулеев досрочно покидает пост губернатора Кемеровской области по собственному желанию, сообщили для СМИ в воскресенье в региональной администрации.

"Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев обратился к президенту России Владимиру Путину с заявлением об отставке по собственному желанию", — сообщила пресс-служба областной администрации.

Тулееву 73 года, он пришел в политику в конце 1980-х годов. Кемеровскую область возглавил в 1997 году, четыре раза переизбирался главой региона с результатом 93,5-96,69% голосов. Его полномочия на очередном губернаторском сроке истекали в 2020 году.

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21 год на посту губернатора, мягко говоря, выглядит не слишком демократично. Особенно с результатами, которым мог бы позавидовать и Туркменбаши, но тому довелось сидеть в своем кресле не столь долго. В двух словах, такое возможно только когда политическая жизнь полностью задавлена, а конкуренция во власти считается сродни преступлению.

Как Тулеев, от энергичного и прогрессивного деятеля левого толка превратился в душителя свобод и местного князька - это, видимо, отдельная история, которую на примере Кузбасса еще напишут.

История с трагедией в ТЦ "Зимняя вишня" наглядно показала, что "сильая рука" не спасает от коррупции и разгильдяйства, скорее, наоборот, способствует. Хотя раньше была еще более масштабная трагедия на шахте "Распадская", другие подобные ей, но почему-то все сходило с рук и Тулееву, и "эффективным собственникам", которые оформились на Кузбассе, несмотря на деларируемые левые взгляды Тулеева. Впрочем, дано уже он их и не декларирует...

Да и сейчас трагедия с гибелью детей лишь повод к отставке, которая, скорее всего, вызвана сильно пошатнувшимся здоровьем главы региона и необходимостью передать бразды правления более близким к путинской вертикали людям. Выступления людей против власти и раньше случались на Кузбассе, но тогда Тулеев кремль устраивал.

Сейчас перестал, вот и всё.

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Кстати, по нашему опросу люди ставят в вину трагедию в ТЦ "Зимняя вишня" отнюдь не одному Тулееву.

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Анатолий Баранов