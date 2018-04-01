Тулеев уходит в отставку на День дурака

Аман Тулеев досрочно покидает пост губернатора Кемеровской области по собственному желанию, сообщили для СМИ в воскресенье в региональной администрации.
"Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев обратился к президенту России Владимиру Путину с заявлением об отставке по собственному желанию", — сообщила пресс-служба областной администрации.
Тулееву 73 года, он пришел в политику в конце 1980-х годов. Кемеровскую область возглавил в 1997 году, четыре раза переизбирался главой региона с результатом 93,5-96,69% голосов. Его полномочия на очередном губернаторском сроке истекали в 2020 году.
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21 год на посту губернатора, мягко говоря, выглядит не слишком демократично. Особенно с результатами, которым мог бы позавидовать и Туркменбаши, но тому довелось сидеть в своем кресле не столь долго. В двух словах, такое возможно только когда политическая жизнь полностью задавлена, а конкуренция во власти считается сродни преступлению.
Как Тулеев, от энергичного и прогрессивного деятеля левого толка превратился в душителя свобод и местного князька - это, видимо, отдельная история, которую на примере Кузбасса еще напишут.
История с трагедией в ТЦ "Зимняя вишня" наглядно показала, что "сильая рука" не спасает от коррупции и разгильдяйства, скорее, наоборот, способствует. Хотя раньше была еще более масштабная трагедия на шахте "Распадская", другие подобные ей, но почему-то все сходило с рук и Тулееву, и "эффективным собственникам", которые оформились на Кузбассе, несмотря на деларируемые левые взгляды Тулеева. Впрочем, дано уже он их и не декларирует...
Да и сейчас трагедия с гибелью детей лишь повод к отставке, которая, скорее всего, вызвана сильно пошатнувшимся здоровьем главы региона и необходимостью передать бразды правления более близким к путинской вертикали людям. Выступления людей против власти и раньше случались на Кузбассе, но тогда Тулеев кремль устраивал.
Сейчас перестал, вот и всё.
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Кстати, по нашему опросу люди ставят в вину трагедию в ТЦ "Зимняя вишня" отнюдь не одному Тулееву.
Кемерово. Кто виноват?:
Недобросовестный бизнес? (113)
Городские чиновники? (25)
Чиновники областной администрации? (15)
Губернатор Тулеев? (26)
Федеральное правительство? (65)
Президент Путин? (716)
Анатолий Баранов
Пахом написал 01.04.2018 09:05
А я бы ему дал все 100!
1 апреля написал 01.04.2018 09:01
всю вертикал ь гнать в шею написал 01.04.2018 09:00
амангельдыпезды умняшка написал 01.04.2018 08:50
А соскочить не могут, "отравлением скрипаля" сино- чекистский бандглаварь мутин решает много задач, в том числе и "подача сигнала" членам сврей банды- попытаетесь соскочить и с вами будет то же что со скрипалем.
Посему соскок удается крайне немногим и в исключительных ситуациях. один такой пример - якунин. Путинизм рухнет, а его если обломками и заденет то лишь чуть чуть, он давно в лондоне и давно все рассказал интересующимся компроматом на мутина и банду.
И вот тут амангельдыпезде подвернулся шанс. Видно он сначала не понял что ему дает эта ситуация. А теперь понял. И так потихонечку сваливает с тонущего кораблика путинизма- мудизма.
засиделся дед-пенсионэр написал 01.04.2018 08:47
И чубайэсэсовцев туда же
правильно, написал 01.04.2018 08:44
Владимир Васильев написал 01.04.2018 08:35
О преступной деятельности губернатора Кемеровской обл. Амангельды́ Молдагазы́евиче Туле́еве на сайте www.youtube.com/kiselovsk - новый адрес «Киселевск. Горький катаклизм». Часть первая и часть вторая
Если Бы президент отдал под суд Тулеева 8 месяцев назад, как я выложил видео на ЮТУ, то 64 человека были бы живы!
Видео посмотрели уже почти 140 тысяч человек. Тулеева первого необходимо арестовать, снять все ордена и звания, он заслуживает самого строгого наказания. Тулеев превратил область в воровской, бандитский общаг беззакония, насилия. Тысячи людей подверглись тулеевским дьявольским режимом незаконными репрессиями, были уволены с работы, лишились средств существования.
Тулеев превратил Кузбасс в колонию, а природу в лунный ландшафт, отдал область на разграбление олигархам!
Он уничтожил почти всю промышленность, сельское хозяйство, кроме угольной.
Население стало нищим, область теряет сотни тысяч людей, смертность превышает рождаемость, растут от разрезов внутри городов, раковые заболевания, медицина в малых городах, таких, как Киселевск, почти полностью уничтожена!
Банда милиционеров 15 лет вела отстрел молодежи, директоров и коммерсантов. В Киселевске родители убитых детей 10-15 лет добивались от президентов Ельцина, Путина и Тулеева начать расследования по убийствам милиционерами их детей, но ни Путин, ни Тулеев не дали команду.
Зам. губернатора Рудник, по версии РУБОП организовал ОПГ из мэров, начальников УВД, армянских предпринимателей. Группа убивала директоров шахт за то, что те отказывались передовать ОПГ уголь. Следователи мне жаловались, что обл.администрация тормозила раскрытие преступлений!
Опера ФСБ. ОБЭП прямо говорили, что Тулеев прикрывает огромное воровство чиновников, их взятки, почти все случаи огромных взяток и воровства, фальсификация выборов, прикрывались следователями СК РФ.
В последние годы озверела полиция: хватала независимых журналистов, писала липовые протоколы, требовала прекратить писать критические статьи о власти, угрожала убийствами, незаконные задержания сопровождались издевательствами и угрозами. Так я вынужден был пять раз в судах защищаться от фальшивых протоколов оборотней в погонах. Несмотря на выигранные суды у гестапрвцев, следователи СК РФ каждый раз защищали подонков в погонах!
Тулеев уничтожил всю свободную, оппозиционную прессу, приказывал гестаповцам заткнуть рот, тех, кто осмеивался защищать свои права и права трудящихся.
Собственники предприятий, оплачивая услуги Тулееву, свирепствовали над рабочими, уменьшали необоснованно шахтерам зарплаты, заносили строптивых в черные списки!
Тулеев приближал к себе только подонков-лизоблюдов, таких, как бригадир Мельник с шахты "Котинская", который клеветал на правозащитников, но боялся защищать своих же рабочих, выходивших на митинги протеста. И этому лгуну, предателю горняков, Тулеев добился у Путина дать Героя России западноукраинцу Мельнику. Это позор, что подонки носят такие звания!
Тулеев требовал от подчиненных все новых и новых наград и возвеличивания своей гадкой персоны! Автобусы , купленные за бюджет, ходят, как подарки губернатора. В каждом городе Тулеев стал почетным гражданином, и позорные депутаты облСовета Тулеева наградили званием НАРОДНЫЙ, Это позор всем нам, что мы не смогли дать отпор предателю и врагу народа, видели, плевались , но большинство молчали, а журналисты-проститутки типа Андреева и Попка клеветали и восхваляли негодея. Сорвать с Тулеева все награды и отправить в тюрьму!
амангельдыпезды умняшка написал 01.04.2018 08:26
мутину выгодно показать спектакль как хороший сцарь покарал плохого боярина.
это спектакль амангельдыпезды а не мутина. Это он показывает совестливого хорошего боярина, намекая что сцарек плохой.
Соскок это в последний момент перед тем как все начинает накрываться.
А с учетом того что это соскок, не исключено что он намеренно нес ахинею, прикинутся дураком, чтоб сцарь ничего не заподозрил и не препятствовал. ну типа того что пожелал "счастливого пути" кучке обгоревших детских трупиков.
амангельдыпезды умняшка написал 01.04.2018 08:20
А соскочить, не попав под репреессии от путина они не могут, это почти невозможно.
амандельдыпезды умело использует ситуацию - типа красиво уходит чтобы сионо чекистского бандглаваря путина не подставлять. На самом деле он соскакивает. Счас на самолетик и в германию какую нибудь, скромно доживать в каком нибудь дворце на награбленное у русских за пару десятилетий.
Святой Пигидий написал 01.04.2018 08:05