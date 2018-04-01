Сурайкин открывает изнанку выборОв

Лидер партии “Коммунисты России” Максим Сурайкин отвечает на вопросы Саида Гафурова о светлом будущем его партии. Что такое “Коммунисты России” и куда они ведут Россию?
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нет написал 01.04.2018 09:13
гы написал 01.04.2018 09:12
знать написал 01.04.2018 08:47