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Московский листок

Сурайкин открывает изнанку выборОв

Опубликовано 01.04.2018 в разделе комментариев 3

Лидер партии “Коммунисты России” Максим Сурайкин отвечает на вопросы Саида Гафурова о светлом будущем его партии. Что такое “Коммунисты России” и куда они ведут Россию?



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Всего комментариев к статье: 3
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Re: Re: кому как не спойлеру
нет написал 01.04.2018 09:13
нет!
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Re: кому как не спойлеру
гы написал 01.04.2018 09:12
На президентских выборах все спойлеры. Кроме Самовыдвиженца.
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кому как не спойлеру
знать написал 01.04.2018 08:47
изнанку выборов.
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