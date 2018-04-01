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Московский листок

Анатолий Баранов: Странно выстраивать отношения со страной, которая, наоборот, строит свою политику на отсутствии таких отношений

Опубликовано 01.04.2018 в разделе комментариев 0

украина война киев майдан
Анатолий Баранов: Странно выстраивать отношения со страной, которая, наоборот, строит свою политику на отсутствии таких отношений

Дал небольшой комментарий для прессы, по поводу возможных перемен в украинской политике.

Мнение мирового сообщества об Украине сильно испорчено по вине президента Петра Порошенко. Об этом депутат Верховной Рады Евгений Мураев сказал телеканалу NewsOne. 

Он отметил, что Порошенко и Украина как страна в его лице еще четыре года назад имела «огромный вотум доверия». «Сегодня после Мюнхенской конференции, после всех мировых собраний, где Порошенко представлял нашу страну, видно, что интерес падает и что Украине уже никто не верит», — сказал Мураев.

- Согласны ли вы с Мураевым? Действительно ли Порошенко настолько портит репутацию Украины?

- Порошенко, конечно, не является украшением Украины, но и сводить все репутационные потери этой страны к деятельности президента было бы неправильно. Строго говоря, у Украины после майдана вообще не было никакой репутации – были некие ожидания, а существующая репутация сформировалась по ходу разочарования в этих ожиданиях. Может ли она быть хорошей? А Порошенко стал своего рода фронтменом этого «разочаровательного процесса».

- Что еще, по-вашему, ее портит? Что нужно для того, чтобы изменить ситуацию? Нового президента? Новых депутатов? Новые законы?

- Украина находится в тупике, а каждое сильное действие, связанное с попыткой выйти из тупика, приводит к репутационным потерям. Украина пытается компенсировать потрясающую неэффективность экономики и зашкаливающую коррупцию имитацией «непримиримой борьбы с агрессором», наивно полагая, что ее за это полюбят на западе. А Европу это пугает и раздражает, Европе нужны тихие, работящие и не слишком требовательные работники, а не герои АТО и борцы за расовую чистоту.

- Мураев упоминает Мюнхенскую конференцию, видимо имея в виду речь Порошенко, которого никто не слушал. Насколько, по-вашему, это стало какой-то поворотной точкой в отношении мира к Украине?

- Поворотной точкой отношения мира к Украине это не стало и не могло стать – мир просто не заметил Украину. Это скорее стало фактором отрезвления во внутренней политике. На Украине стали понимать, что просто неинтересны.

- Говоря о потере имиджа, Мураев имеет в виду положение Украины в глазах Запада? Как насчет России? Сильно ли нынешняя Украина дискредитирована в глазах Москвы? Изменится ли это со сменой власти?

- Украина строит свое отношение с Европой на основании конфронтации с Москвой. С точки зрения европейцев это дико выглядит, им не нужна конфронтация вообще никакая и ни с кем. Что касается Москвы, то очень странно продолжать попытки выстраивать отношения со страной, которая, наоборот, строит свою политику на отсутствии таких отношений.

- Мы часто слышим о том, что Европа «устала» от Украины. Тем не менее, она продолжает ее поддерживать. Долго ли еще до полной «усталости»?

- Европа не слишком-то поддерживает Украину, это поддержка, которая никогда не позволит Украина зажить самой. Если новая власть на Украине осознает свое реальное положение в мире и на европейском континенте в частности, может быть, отношения с Россией станут мало-мальски приемлемыми. Но это вряд ли.

 



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