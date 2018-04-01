Арестован фотограф, показавший Путинской России, что несанкционированные митинги возможны

Центральный районный суд Кемерово арестовал на пять суток фотографа и волонтера штаба Алексея Навального Александра Балашова, который пришел 27 марта на митинг из-за пожара в торговом центре "Зимняя вишня". Сам Балашов об этом сообщил "Медиазоне". По его словам, полицейские в протоколах указали, что он пытался сломать ограждения и ругался матом. На него составили протоколы по двум статьям: 19.3 КоАП (неповиновение распоряжению представителя власти) и 20.1 КоАП (мелкое хулиганство). Задержали его утром в субботу по дороге на работу.

Балашов рассказал, что с утра 27 марта площадь Советов была перекрыта, по периметру стояли полицейские. Там находится здание областной администрации, примерно во время массовой акции губернатор Тулеев был на совещании с участием президента Владимира Путина.

Во время митинга Балашов, по его словам, подошел к полицейскому, спросил, зачем нужны ограждения, и попросил его представиться. Впоследствии толпа прорвалась на площадь, но фотограф говорит, что он в этом не участвовал.

Пожар в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" произошел 25 марта, погибли 64 человека. Через два дня сотни горожан вышли на площадь Советов, среди заявленных требований была отставка Амана Тулеева, возглавляющего регион 20 лет. Губернатор заявил, что на площадь вышли "вообще не родственники погибших, это те, кто постоянно бузотерит". Среди выступавших на митинге был Игорь Востриков - кемеровчанин, потерявший в пожаре жену, троих детей и сестру. Впоследствии Востриков выразил полную лояльность и Тулееву, и Путину, и призвал сограждан "не раскачивать лодку" - претензий ни к власти, ни к коммерции, ни к коррупции он не имеет...

От редакции: Очевидно, что даже "око трагедии", а точнее "око митинга" - враг действующей власти. Не что-то сказать кемеровчанам, не призвать к чему-то, а просто показать количество собравшихся и негодующих по поводу пожара - уже преступление. Этот "мат" в липовом протоколе - сродни того, что в Москве в Дни Гнева записывалось как "мешал проходу граждан и проезду машин". И не важно, навалист этот фотограф или коммунист - он посмел участвовать в стихийном митинге и дал его увидеть всей России. А собираться больше двух тут давно нельзя, особенно без санкций.

Коллективно задумываться о существующем строе, о власти, о правящем классе, проводить какие-либо собрания и не дай бог Советы на площади Советов - категорически нельзя. Вот это и доказывают кемеровчанам на примере пятисуточного ареста Балашова. А в это время, круглый, едва вмещающийся ликом в телеэкран, маслянистый и буржуазный, как китайский мандарин - вплывает в должность губернатора Цивилёв, и уж он-то, на этом митинге хитро, популистски припавший на мясистые колена свои, тут порядочек наведёт быстро. Иначе угольный бизнес пойдёт хуже, и Тимченко может предложить Путину другого "смотрящего".

Д.Ч.

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