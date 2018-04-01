Митинги в Волоколамске начали пресекать путём ареста "зачинщиков"

Активист из Волоколамска Артем Любимов был задержан сотрудниками полиции, передает "ОВД-Инфо". Любимов - один из участников движения против отравляющего город мусорного полигона "Ядрово" и организатор воскресного митинга, который начался около полудня без него.

Адвокат активиста Денис Кунаев рассказал, что Любимова задержали, когда он ехал из Москвы в Волоколамск. На заправке к нему подъехали трое машин, одна из которых - полицейская, двое других были без опознавательных знаков. Сотрудники правоохранительных органов осмотрели машину, в которой находился активист, после чего доставили его в Истринский отдел полиции.

Там на Любимова составили протокол по части 1 статьи 19.3 КоАП (неповиновение требованиям сотрудников полиции) и задержали его на 48 часов.

1 апреля Любимов должен был выступать на митинге против мусорного полигона. За тем, как проходит акция, можно следить онлайн в Facebook-аккаунте "Рупор Москвы".

Жители Волоколамска уже около года протестуют против местной свалки "Ядрово", которая находится в нескольких километрах от города. Жители организуют многотысячные митинги, перекрывают дорогу к мусорному полигону. В начале марта в городе начал действовать режим ЧС из-за превышения содержания вредных веществ в атмосфере.

Отметим, что поводов митинговать становится в Волоколамске всё больше - ведь власть не планирует решать мусорную проблему в пользу граждан и экологии, скорее, наоборот... Чемезов, Хлопонин и другие специалисты взялись решать вопрос путём строительства мусоросжигающих заводов - то есть небо над Подмосковьем за счёт госбюдджета станет чёрным, а обстановка лесных пожаров станет круглогодичной. Причём проек-то дорогостоящий!

Правительство рассматривает проект «РТ-инвеста» – «дочки» «Ростеха», заявил Хлопонин: технологические и ценовые параметры, оптимизацию затрат. Первоначальная стоимость – 162 млрд руб., но сумма может уменьшиться за счет локализации и оптимизации, говорит представитель «РТ-инвеста». Больше половины оборудования «Ростех» обещает покупать у российских поставщиков. Минэкономразвития согласовало предельные капитальные затраты на строительство заводов, утверждает его представитель. У Хлопонина обсуждалась сумма в 30 млрд руб. за один завод, знает один из участников совещания. В проекте – четыре завода в Московской области и один в Казани.

Материалы по теме:

Сволочной газ и программа "Мой мусор"

Хлопонин и Чемезов "освоят" 162 миллиарда, чтобы ухудшить экологию Подмосковья