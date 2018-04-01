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Московский листок

Близ КНДР начались очередные учения устрашения южнокорейских марионеток и США

Опубликовано 01.04.2018 в разделе комментариев 1

сша кндр южная корея конфронтация
Близ КНДР начались очередные учения устрашения южнокорейских марионеток и США

США и Южная Корея приступили к проведению масштабных военных учений с кодовым названием Foal Eagle. Начало учений отложили в связи с Олимпиадой в Пхенчхане, но отменять их не стали, несмотря на подготовку переговоров с Северной Кореей - главным противником подобных маневров. Впрочем, в нынешних маневрах, в отличие от прошлогодних, не будут задействованы авианосцы и атомные подводные лодки США. 

Учения проводятся ежегодно. Параллельно с Foal Eagle в середине апреля должны начаться учения Key Resolve, напоминает ТАСС. Ранее Пентагон сообщил, что в этих двух маневрах будет задействовано около 24 тыс. американских и 300 тыс. южнокорейских военнослужащих. 

Учения Foal Eagle, которые рассчитаны на один месяц, не закончатся к встрече президента Южной Кореи Мун Чжэ Инна и лидера КНДР Ким Чен Ына, которая запланирована на 27 апреля. Ранее Пхеньян резко выступал против совместных американо-южнокорейских учений, там считают, что они преследуют цель отработки действий по нападению на КНДР и смене существующего там режима. 

В начале марта американский президент Дональд Трамп принял предложение лидера КНДР Ким Чен Ына о встрече. На ней США хотят обсудить вопросы денуклеаризации Корейского полуострова. В Белом доме заявили, что Северная Корея должна сделать "конкретные шаги" по снижению напряженности, в противном случае встреча не состоится.

Напомним, как КНДР реагировала на предыдущие учения, осенние. 

Газета «Нодон синмун» от 3-го декабря в авторских комментариях отметила, что это серьезная провокация против КНДР, которая явно показывает, до какой опасной грани дошли происки врагов по развязыванию ядерной войны.

В комментариях подчеркнуто следующее:

Совместные воздушные военные учения США и их марионеток являются опасным провокационным бесчинством, подвигающим и без того напряженную ситуацию на Корейском полуострове на грань вспышки ядерной войны.

Совместные воздушные военные учения, которые враги собираются провести, являются открытым вызовом нашей Республике и могут легко стать поводом вспышки ядерной войны.

США и марионетки в бешенстве блефуют у наших границ со своими  ничтожными истребителями-невидимками, но это смешной поступок. Перед нашими вооружёнными силами, перед КНА истребители-невидимки, которыми враги так гордятся, не избегут судьбы ночного мотылька, попавшего в огонь.

США и марионеточная военщина должны точно уяснить, что безрассудное военное провокационное бесчинство, нацеленное на нас, является глупым поступком, ускоряющим их самоуничтожение. 

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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
Южнокорейские марионетки неплохо живут написал 01.04.2018 14:48
Отлично работают. Корейское чудо.
В отличии от северокорейского хренпоймичего.
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