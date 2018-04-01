Приветствующие новый срок Путина пожары замечены и в Ленинградской области

Склад деревообратывающего предприятия горит в Бокситогорском районе Ленинградской области. Площадь пожара в поселке Чудцы достигла 2000 кв. м, очевидцы в соцсетях публикуют фото и видео с места возгорания.

"Пожар возник в поселке Чудцы, на складе предприятия "ММ-Ефимовский". Пожару присвоен второй, повышенный, номер сложности, отмечает ТАСС. На месте работают пожарные подразделения. Данных о пострадавших нет.

По данным правительства Ленинградской области, в деревне Чудцы находится крупное деревообрабатывающее предприятие, ООО "ММ-Ефимовский", которое открылось в 2009 году. Объем инвестиций в этот совместный проект австрийской компании Mayr-Melnhof Holz Gmbh и группы ЛСР составил 80 млн евро.

Годовая мощность завода после вывода на итоговые показатели должна составить более 650 тыс. куб. м входящего круглого леса, выход готовой продукции - 350 тыс. куб. м пиломатериалов в год.

Напомним, после перевыборов Путина 18 марта пожары и бедствия на территории РФ не утихают. Наиболее ярким был пожар в Кемерово. 25 марта в здании торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня". По последним данным, его жертвами стали 64 человека, в том числе 41 ребенок.

Виновники пожара, прямые и косвенные, пытаются уйти от ответственности.

Гендиректор ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" (владелец ТРЦ "Зимняя вишня") Юлия Богданова считает причиной пожара в "Зимней вишне" поджог.

В перерыве заседания она заявила журналистам: "Подожгли подростки, с которыми у нас были проблемы". Она еще раз подчеркнула, что у нее не было данных о том, что противопожарная сигнализация не работает.

Богдановой инкриминируют ч.3 ст.219 (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Следствие настаивает, что подчиненные неоднократно уведомляли ее о недостатках системы противопожарной безопасности здания, но она не принимала никаких мер.

Новости по теме:

Разрешившая самострой "Зимней вишни" Комкова пыталась сбежать

"Золотой миллион" Путинской России живёт за счёт десятков миллионов трудящихся

Под Воскресенском протестующие против строительства мусоросжигательного завода перекрыли федеральную трассу