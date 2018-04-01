Экс-посол в Британии Яковенко считает отравление Скрипалей провокацией

Чрезвычайный и полномочный посол России в Великобритании Александр Яковенко назвал "дело Скрипаля" провокацией, осуществленной британскими спецслужбами. Об этом он сообщил на телеканале НТВ в интервью программе "Итоги недели".

Основания для того, чтобы считать химатаку в Солсбери провокацией, такие: "С нами отказываются сотрудничать, нам не предоставляют никакой фактуры. Вот, собственно, это и приводит нас к заключению о том, что это провокация спецслужб", - заявил глава дипмиссии.

Яковенко также отметил, что Британия сейчас находится "в очень трудном положении" из-за выхода страны из Евросоюза. Он считает, что дело Скрипаля заставило Британию поступиться позицией на переговорах с Брюсселем. "В Брюсселе, когда принималось заявление по Скрипалям, то тема Brexit совершенно не звучала. В это время принимались очень важные договоренности о дальнейших переговорах между Великобританией и странами Евросоюза. То есть тема ушла в тень, и британцы в данном случае приняли практически все условия Евросоюза".

Вероятной причиной отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии Яковенко считает роль, которую Британия хочет занять в западном союзе. По его словам, после утверждения концепции национальной безопасности Лондон взял курс на лидерство в вопросе сдерживания Москвы. "Для того чтобы Россию сдерживать, нужна мощная провокация. Для того чтобы эту позицию поддержал и парламент, и народ, вот такую дикую провокацию, скорее всего, и устроили британцы, чтобы получить поддержку парламента и народа", - передает его словам РИА "Новости".

Какие выгоды Британия может извлечь из такого положения и возместят ли они предполагаемые потери из-за утраты переговорных позиций по Brexit, Яковенко не уточнил.

Посол, однако, отметил, что Британии не удастся засекретить информацию по "делу Скрипаля". "Я уверен, что Россия британцев не выпустит из правового поля. Британцам придется отвечать. Мы сейчас просто выбираем методику, по какому пути пойдем", - заключил российский посол.

Накануне российский МИД направил Британии список из 14 вопросов по поводу химатаки в Солсбери. Большинство касаются привлечения к делу франуцзских следователей.

Четвертого марта бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания в центре города Солсбери. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 из семейства "Новичок" причастна Москва, так как подобные химические агенты разрабатывались в СССР. Россия это категорически отрицает.

Британская полиция, расследующая отравление бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в городе Солсбери, считает, что впервые пострадавшие вступили в контакт с отравляющим нервно-паралитическим веществом в доме экс-шпиона. Причем наиболее высокой концентрация яда оказалась на входной двери.

Об этом 28 марта сообщается на сайте лондонской полиции. "По итогам детальной судебной и научной экспертизы детективы пришли к выводу, что впервые Скрипали вступили в контакт с нервно-паралитическим веществом по их домашнему адресу. Специалисты выявили самую высокую концентрацию нервно-паралитического вещества, на сегодняшний день, на входной двери дома", - говорится в сообщении.

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