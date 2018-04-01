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Московский листок

Экс-посол в Британии Яковенко считает отравление Скрипалей провокацией

Опубликовано 01.04.2018 в разделе комментариев 7

кризис сырьеваяимперия англия
Экс-посол в Британии Яковенко считает отравление Скрипалей провокацией

Чрезвычайный и полномочный посол России в Великобритании Александр Яковенко назвал "дело Скрипаля" провокацией, осуществленной британскими спецслужбами. Об этом он сообщил на телеканале НТВ в интервью программе "Итоги недели". 

Основания для того, чтобы считать химатаку в Солсбери провокацией, такие: "С нами отказываются сотрудничать, нам не предоставляют никакой фактуры. Вот, собственно, это и приводит нас к заключению о том, что это провокация спецслужб", - заявил глава дипмиссии. 

Яковенко также отметил, что Британия сейчас находится "в очень трудном положении" из-за выхода страны из Евросоюза. Он считает, что дело Скрипаля заставило Британию поступиться позицией на переговорах с Брюсселем. "В Брюсселе, когда принималось заявление по Скрипалям, то тема Brexit совершенно не звучала. В это время принимались очень важные договоренности о дальнейших переговорах между Великобританией и странами Евросоюза. То есть тема ушла в тень, и британцы в данном случае приняли практически все условия Евросоюза". 

Вероятной причиной отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии Яковенко считает роль, которую Британия хочет занять в западном союзе. По его словам, после утверждения концепции национальной безопасности Лондон взял курс на лидерство в вопросе сдерживания Москвы. "Для того чтобы Россию сдерживать, нужна мощная провокация. Для того чтобы эту позицию поддержал и парламент, и народ, вот такую дикую провокацию, скорее всего, и устроили британцы, чтобы получить поддержку парламента и народа", - передает его словам РИА "Новости". 

Какие выгоды Британия может извлечь из такого положения и возместят ли они предполагаемые потери из-за утраты переговорных позиций по Brexit, Яковенко не уточнил.

Посол, однако, отметил, что Британии не удастся засекретить информацию по "делу Скрипаля". "Я уверен, что Россия британцев не выпустит из правового поля. Британцам придется отвечать. Мы сейчас просто выбираем методику, по какому пути пойдем", - заключил российский посол. 

Накануне российский МИД направил Британии список из 14 вопросов по поводу химатаки в Солсбери. Большинство касаются привлечения к делу франуцзских следователей. 

Четвертого марта бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания в центре города Солсбери. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 из семейства "Новичок" причастна Москва, так как подобные химические агенты разрабатывались в СССР. Россия это категорически отрицает.

Британская полиция, расследующая отравление бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в городе Солсбери, считает, что впервые пострадавшие вступили в контакт с отравляющим нервно-паралитическим веществом в доме экс-шпиона. Причем наиболее высокой концентрация яда оказалась на входной двери. 

Об этом 28 марта сообщается на сайте лондонской полиции. "По итогам детальной судебной и научной экспертизы детективы пришли к выводу, что впервые Скрипали вступили в контакт с нервно-паралитическим веществом по их домашнему адресу. Специалисты выявили самую высокую концентрацию нервно-паралитического вещества, на сегодняшний день, на входной двери дома", - говорится в сообщении. 

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Всего комментариев к статье: 7
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(без названия)
а я считаю написал 01.04.2018 20:17
баранов на сайтике пишет новости как чекистские террористические банды путина устраивают политический террор против русского общества, а потом как ни в чем ни бывало озвучивает позицию этих же банд по каким то вопросам.
Никогда их не называя преступной организацией, чем они и являются.
Плевать собственно на этого скрипаля. Кто организует террор против нашего общекства если люди протестуют? эти чекистские банды путина.
И баранов ни разу их не обозначает как классовых врагов и охранку диктатуры.
Он всегда озвучивает выгодные им мнения как правило ложные и в МАНИПУЛЯТИВНОЙ ФОРМЕ.
Как этот материал какой то там путинский упырь и паразит, бандпосол чекистских банд в лондоне чего то там считает.
А этот яковенко почему не считает ГЕНОЦИДОМ когда МРОТ в России 5000 руб?
Почему он считает только то, что нужно диктатору? и баранов тоже.
Это же простейший прием манипулирования рассчитанный на полных идиотов за кгторых нас держат тут. якобы этот яковенко "специалист в вопросе", и верьте ему.
а вот *****. он представитель этой патологически лживой антинародной власти. и верить никаким "официальным лицам" банды путина нет ни одного основания. Когда они не врали? Чтобы к их словам испытывать хоть малейшее доверие.
Баранов, если ты это публикуешь ты просто в очередной раз показываешь на кого работаешь. На банду путина работаешь. Этим, якобы "непримиримым левым", который систематически озвучивает через этот сайт именно то, что нужно пропаганде банды путина.
Тебя даже как каспаров ру не блокируют или грани ру. О МНОГОМ ГОВОРИТ. чекисты не блокируют ПОТОМУ ЧТО ТЫ ИХ РУПОР.
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(без названия)
а я считаю написал 01.04.2018 20:02
что бывший посол чекистский террористических банд путина яковенко скажет все, о чем его попросят сказать чекистские террористические банды путина, а баранов тоже опуюликует все о чем его попросят эти же самые чекистские террористические банды путина.
скажут участвовать например в разжигании войны с Украиной и он кидается разжигать. Скажут градус умерить - умерит.
и т.п.
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(без названия)
а я считаю написал 01.04.2018 19:47
что отравление скрипаля деяние чекистских террористических банд путина. и взрывы домов в 1999г, и убийство немцова. И много- много еще каких преступлений это все дело рук чекистских террористических банд путина.
А баранов и этот сайт пропагандистское прикрытие для правящей банды, агентура опять же этих чекистских банд, но косящая под "левую оппозицию" (не вынимающую языка из задницы путина).
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(без названия)
Святой Пигидий написал 01.04.2018 19:18
Любопытно, что про Скрипаря сегодня за весь день на жыдо-пропагандонском радио "вести фэмэ" не заикнулся ни один пропагандон... волновались за Трампа и Америку, за Украину и Пороха, за Европу волновались вдоль и поперек, а конкретно про Скрипаря молчок... к чему бы это? Просто воскресенье, и саралидзам-куликовым-гаспарянам не обновили методичку? Или, наоборот, из методички Скрипаря изъяли? Право, любопытно... и Манька Захарова молчит... Маня снова в запое?
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(без названия)
marina написал 01.04.2018 19:10
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(без названия)
Зазеркалье написал 01.04.2018 19:05
Бриты - руки прочь от Крыма! Янки гоу хоум с Донбасса!
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Я очень люблю смотреть на сиськи Елены Лихомановой РЕН ТВ
Крон Принц Пафнутик Васильевич написал 01.04.2018 18:45
Уже нашли источник. Гречка из Москвы, с Лубянки. Литвиненко........Крымнаш. Череда преступлений России. Другое дело, а хватит ли силы воли раздавить гадину?
В любом случае, россия и русские это прошлый век, отсталые создания, и не мытьем , так катаньем подохнут ОБОЕ.
Ну возразите! Так и будете трясти ветошью - ленин то, ленин се.
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