"Шоколадный гетман" мечтает о перемирии, чтобы мягко вернуть Донбасс

«Это перемирие нам необходимо как воздух», — заявил президент Украины Петр Порошенко, выступая перед жителями города Волноваха в воскресенье, 1 апреля. По словам Порошенко, заключенное в пятницу «пасхальное перемирие» крайне важно для страны, потому что является одним из основных условий ввода миротворцев ООН в Донбасс.

Как сообщает ФАН, едва успевшее начаться «пасхальное перемирие» в Донбассе уже омрачено взаимными обвинениями сторон в нарушениях. Народная милиция самопровозглашенной ЛНР заявила, что воскресным утром выстрелом из ПТУР (противотанковой ракетной установки — «Газета.Ru») был уничтожен санитарный автомобиль ополченцев, перевозивший местного жителя. Люди, находившиеся в машине, получили тяжелые ранения.

Ранее, выступая в Мариуполе, Петр Порошенко заявил, что 10 апреля, после Пасхи, он отправится в Берлин на переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Темой обсуждения Порошенко и Меркель станут миротворцы в Донбассе. В конце февраля Порошенко обсуждал вопрос о миротворцах с Меркель по телефону.

Напомним, законопроект о реинтеграции Донбасса, готовящийся в администрации украинского президента, предполагает переход от антитеррористической операции (АТО), которую возглавляет Служба безопасности Украины (СБУ), к "войсковой операции" под руководством президента страны Петра Порошенко. Об этом депутат Верховной Рады от фракции "Народный фронт" Дмитрий Тымчук сообщил на своей странице в Facebook.

Тымчук уточнил, что работа над законопроектом заканчивается, идет согласование некоторых деталей и вскоре он будет внесен в Раду.

"Чем предлагается заменить АТО? По сути, войсковой операцией, руководимой не СБУ (как сейчас, в режиме АТО), а оперативным штабом", - написал депутат.

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