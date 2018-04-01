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Московский листок

"Шоколадный гетман" мечтает о перемирии, чтобы мягко вернуть Донбасс

Опубликовано 01.04.2018 в разделе комментариев 5

днр ато всу евромайдан
"Шоколадный гетман" мечтает о перемирии, чтобы мягко вернуть Донбасс

«Это перемирие нам необходимо как воздух», — заявил президент Украины Петр Порошенко, выступая перед жителями города Волноваха в воскресенье, 1 апреля. По словам Порошенко, заключенное в пятницу «пасхальное перемирие» крайне важно для страны, потому что является одним из основных условий ввода миротворцев ООН в Донбасс.

Как сообщает ФАН, едва успевшее начаться «пасхальное перемирие» в Донбассе уже омрачено взаимными обвинениями сторон в нарушениях. Народная милиция самопровозглашенной ЛНР заявила, что воскресным утром выстрелом из ПТУР (противотанковой ракетной установки — «Газета.Ru») был уничтожен санитарный автомобиль ополченцев, перевозивший местного жителя. Люди, находившиеся в машине, получили тяжелые ранения. 

Ранее, выступая в Мариуполе, Петр Порошенко заявил, что 10 апреля, после Пасхи, он отправится в Берлин на переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Темой обсуждения Порошенко и Меркель станут миротворцы в Донбассе. В конце февраля Порошенко обсуждал вопрос о миротворцах с Меркель по телефону.

Напомним, законопроект о реинтеграции Донбасса, готовящийся в администрации украинского президента, предполагает переход от антитеррористической операции (АТО), которую возглавляет Служба безопасности Украины (СБУ), к "войсковой операции" под руководством президента страны Петра Порошенко. Об этом депутат Верховной Рады от фракции "Народный фронт" Дмитрий Тымчук сообщил на своей странице в Facebook.

Тымчук уточнил, что работа над законопроектом заканчивается, идет согласование некоторых деталей и вскоре он будет внесен в Раду.

"Чем предлагается заменить АТО? По сути, войсковой операцией, руководимой не СБУ (как сейчас, в режиме АТО), а оперативным штабом", - написал депутат. 

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Всего комментариев к статье: 5
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(без названия)
Мечтает о перемирии? написал 01.04.2018 21:40
А чем Путин будет отвлекать взбесившийся лохоторат от горящих детей ? Только горящим Донбассом.
Миру Порошенко захотел. Хитренький.
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(без названия)
Retrak написал 01.04.2018 21:11
нaрод недaвно рaскрыл секрет стройного и подтянутого тела, не зaнимаясь спортом и без диет с помощью миостимулятора. Этот способ вычитaл в одном блоге и решил сразу же опробовать, результaт удивил: зa две недели убрал живот и начали проступать кубики, подкачал руки и спину.Тeпеpь и жeна захотeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диетaх и ходить в cпоpт зал и цена вoпpоca копeeчнaя. Вот тот блог, где подробно все описaно --- http://gg.gg/dblog
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(без названия)
брэд написал 01.04.2018 21:09
Руководители ОРДЛО сами мечтают вернуться в состав Украины, чтобы на правах младших участвовать в политическом процессе. Никаких попыток построения отдельного государства они не делали, несмотря на заявления. ОРДЛО продолжают платить налоги Украине, получают от Украины пенсии, живут по паспортам и документам Украины, пользуются мобильной связью от Украины. У них нет никаких секретов. В ОРДЛО продолжают украинизацию населения ОРДЛО и учатся по украинским учебникам. Денежная единица в ОРДЛО - гривна и рубль. Государственный язык в ОРДЛО - украинский и русский.
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(без названия)
Святой Пигидий написал 01.04.2018 21:05
Опять-таки... митинг, участники которого требуют закрытия местного полигона бытовых отходов "Ядрово", прошел начался в подмосковном Волоколамске. Он проходил на площади у администрации района. В толпе были транспаранты: "Нет - второму телу полигона", "Защитите наших детей от массового отравления", "Требуем выдать путевки в санатории", "Воробьева на вилы"... Периметр площади охраняла полиция. Онлайн-трансляция мероприятия велась в Facebook-аккаунте "Рупор Москвы". Жители Волоколамска пели песню "Священная война": "Пусть ярость благородная / Вскипает, как волна, - / Идет война народная, / Священная война!"
-
Я вот чего не понимаю: почему не было столь модных еще недавно лозунгов "Путен, помоги!" Почему они не обращаются к нашему любимому вошьдю?!
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(без названия)
Просто и логично написал 01.04.2018 20:54
Если кремль согласен уебензибитте из Донбасса , то все тихо мирно и без жертв. Если планы другие , то мочить всех до полного удовлетворения.
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