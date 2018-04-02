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Московский листок

С Дня дураков пенсия станет больше на 255 рублей

Опубликовано 02.04.2018 в разделе комментариев 0

правительство пенсионеры
С Дня дураков пенсия станет больше на 255 рублей

С 1 апреля на 2,9 процента вырастут пенсии по гособеспечению, в том числе - социальные. Коснется это 3,9 миллиона россиян, 3,1 миллиона из которых - получатели социальных пенсий. После повышения средняя социальная пенсия станет больше на 255 рублей и достигнет 9062 рублей.

Я вот думаю, 9 тысяч минимальной пенсии - это страна у нас такая бедная или правительство со своеобразным чувством юмора?

Почему, интересно, у нас так много работающих пенсионеров? Не могут сидеть без дела или не могут с государственной пенсии прокормиться? Есть, конечно, чиновники и участники Великой отечественной войны - там побольше платят, но самому молодому ветерану в этом году 92 должно стукнуть. Некоторые еще ого-го, но их так немного, что государственному бюджету не в тягость. Ну а чиновники... Тем платят от размера зарплаты. И видимо размер приличный, сильно оголодавших не наблюдается...

А.Б.



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