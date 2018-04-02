С чего бы это янки озаботились местами прилунения "Аполлонов"?

Писатель-футуролог Максим Калашников о том, сможет ли Кремль ответить на допинг-репрессии Запада против спортсменов РФ? Если бы у него были мозги. Вариант ответа от футуролога.

Согласно опубликованному документу, любые действия других государств в космосе, которые могут так или иначе помешать космическим миссиям США или повлиять тем или иным способом на сохранность объектов, включая оборудование и посадочные площадки на Луне, должны включать предварительные согласования с американскими властями. С чего вдруг? Американцы ссылаются на «Договор о космическом пространстве» от 1967 года, который предписывает оставить в целости и сохранности лунные объекты «Аполлона».

полный текст -

https://www.popmech.ru/technologies/news-416232-amerikancy-obyavili-lunu-svoey-territoriey/?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com



А чего это они так забеспокоились-то? Коль высадки были и покамест еще никто (с 1972-го!) высаживаться на Луну не собирается?



Значит, дело нечисто? И на местах заявленных высадок может не быть следов астронавтов, что ли?



Если бы в Москве сидели не ослы, то в ответ на всякие скрипаль-скандалы и допинг-бойкоты послали бы на орбиту Луны пару спутников фото-видео-разведки с камерами высокого разрешения. Это по стоимости меньше одной резиденции Путина обошлось бы. Да провели бы съемочки первого места посадки янки на Луну в июле 1969-го. Да новый "Луноход" с летающими камерами туда подогнали бы. (По стоимости - ну поменьше "Лунной долины" под Сочи, честно говоря).

https://youtu.be/tx0hsIUSEnk



Вы представляете, какой психоудар по США получится, если выяснится, что на Луну садились только автоматы, без пилотов? И что сцены высадки снимались на Земле? Это вам не беспомощные писки Маши Захаровой и не высылка дипломатов.



Кстати, размещаю свою любимый фильм отрочества. С удовольствием его пересматриваю. "Козерог-1", 1978 г. У нас в Одессе его в кино крутили летом 1981-го. В нем - очень толстый намек на тонкие обстоятельства. На то, что лунные миссии были инсценировкой...

https://youtu.be/w2TsUnwORzg