Прорвать реакции замшелость стальным Демьяновым пером!

Девятый творческий конкурс на премию им. Демьяна Бедного созывает соискателей. В нынешнем году Жюри подкорректировало правила приёма произведений. Не обязательно присланное на конкурс должно быть написано и/или опубликовано в минувшем году (что значат даты и материальные носители сегодня?) – важно чтобы произведение было о современности, и с той убедительной ясностью, которая имеется лишь у искусства, проясняло деятельное будущее человечества в связи с изложенным.

Немного расскажем «из истории премии», а теперь уже - конкурса, - чтобы соискателям сделалась яснее и их личная перспектива в нём. Премия изначально задумывалась как литературная и имела чёткую антибуржуазную ориентацию, поскольку за «тучные годы» нефтяного прозябания осколок СССР по имени Россия наплодил немало подчёркнуто буржуазных, либеральных процедур не просто поощрения, а пропаганды угодных правящему классу авторов. Нет, конечно же, буржуазными премиями поощрялось и вольнодумство – но в лучшем случае анархического толка, индивидуалистское, не грозящее организованностью. Так в 2009-м году среди имён, как правило говорящих много об их последователях, о поощрителях творческой мысли – возник Демьян Бедный. Премия быстро переросла из узколитературной и узкопартийной (моно-организационной) в культурно-просветительскую и надпартийную, постепенно приросла несколькими номинациями.

В этом году наряду с Левым Фронтом конкурс будет курировать и Объединённая коммунистическая партия – но не в приевшемся, кремлёвско-кураторском смысле. Курировать на уровне кадров в Жюри, курировать обсуждение и главное – награждение. Мы постараемся впервые в истории вполне подпольной премии провести официальное награждение – не с помощью видеозаписи, а на публичном мероприятии. На каком – сообщим вместе с подведением итогов конкурса в мае.

Да, в нынешнем году не так будет много времени на сбор работ – поскольку конкурс уже стал чем-то почти календарно-неизбежным, на адрес Жюри приходят работы независимо от даты объявления «старта», и это радует. Не только Жюри, но и весь левый сегмент российского общества, а так же прогрессивные умы наших советских братьев в Казахстане, Прибалтике, Украине сознают, что творческая мысль и сила художественного поступка – живут и в период глубокой реакции не по законам, кем-то писанным, и это прекрасно. Этому течению нужно только придать организованный, обрамлённый вид.

За творческой судьбой награждённых нами авторов мы следим, не всегда она совпадает с чаяниями и деятельностью революционной интеллигенции. В этом мы, как приверженцы материалистического понимания Истории, видим, скорее, процессы от нас не зависящие, хотя и долю своей коллективной ответственности в каждом следующем шаге (произведении автора) ощущаем...

Мы не случайно назвали нашу премию именем Демьяна Бедного - хотим тем самым подчеркнуть, что получившие нашу премию во-первых становятся лауреатами «политической ангажированности», а во-вторых - никаких богатств, кроме собственных интеллектуальных и потенциально революционных эта премия не сулит. Мы лишь помещаем награждаемые этой премией тексты в ярко красную рамку, на доску почета.

Мы приветствуем и оцениваем высоко не только художественное слово, но и публицистику - поскольку Демьян Бедный был силен и как партийный журналист. Учреждая премию его имени, мы также преследуем цель реабилитации имени пролетарского поэта и публициста в общественном сознании. Задемонизировали уж его за девяностые и нулевые слишком - за якобы узкопартийность, служебность... Это говорили враги трудового народа, прислужники олигархии, мелкобуржуазные либералы. Для нас их оценки творчества поэта ничтожны, как и их премии. Поэтому - учреждаем свою!

Номинации нашей премии распределены по пяти категориям:

Проза

(малая проза, юмореска, рассказ, эссе)

Стих

(социально заострённый, сатирический, гневный, классово ясный, это может быть и текст песни)

Публицистика

(критически настроенная в отношении правящего режима экономической и социальной деградации, просветительская, прогрессивная)

Рок-буревестник

(песни классовой борьбы с постсоветским безвременьем)

Левая перспектива

(картины, акции, инсталляции, перформансы революционной направленности)

Имена лауреатов премии им. Демьяна Бедного за 2018-й год будут объявлены в наших СМИ в мае 2018-го года - то есть, у претендентов достаточно времени, чтобы прислать свои тексты нам.

Мы открыто сообщаем, что премии будут адекватны произведениям, которые будут премированы. И самое главное - не обещая денег, мы смело гарантируем широкое информационное освещение имен лауреатов на ФОРУМе.мск, Правде-инфо, ucp.su, leftfront.org и других дружественных нам сайтах, газетах, литературных журналах. Произведения всех лауреатов будут опубликованы на указанных сайтах - если большие, то по частям.

Публичное вручение (для желающих) обязательно состоится! Также мы не афишируем состав Жюри, но можем заверить всех претендентов на премию в том, что в Жюри входят не одни уличные бойцы и политические активисты, но и лауреаты нашей премии, а так же других известных премий, названия которых, однако, не украсят наше коммюнике.

Итак, ждем текстов, картин, песен. Наш адрес:

Left()front.ru

Обязательна пометка - «На премию Демьяна Бедного». Оглашение имён финалистов конкурса и вручение премий состоится в конце мая 2018-го года.

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