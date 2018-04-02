Были дети боярские, стали - дети депутатские

Как известно, в нашей стране существует два основных источника пополнения судейского корпуса – это аппарат суда и прокуратура. Причем из прокуратуры в основном приходят мужчины в более зрелом возрасте, имеющие большой профессиональный опыт. Это нормальная практика. Но в Пензенской области депутаты Заксобрания в ходе 7-й очередной сессии, состоявшейся в минувшую пятницу, решили поиздеваться над системой назначения мировых судей.



Напомним, что Федеральным законом «О мировых судьях в Российской Федерации» предусмотрено два способа формирования корпуса мировых судей: назначение (избрание) на должность законодательным органом власти субъекта РФ и избрание на должность населением судебного участка. В Пензенской области, как и в других регионах России, применяется первый способ. Хорошо это или плохо? Скорее плохо, чем хорошо, поскольку некоторые депутаты региональных парламентов различными способами стараются продвинуть свои кандидатуры. Как иначе можно объяснить назначение сына депутата-единоросса Игоря Борисова Дмитрия Борисова мировым судьей судебного участка № 1 Первомайского района города Пензы? Не думаем, что это случайное совпадение.



Протестовать против возможного назначения мировым судьей сына одного из влиятельных депутатов пензенского Заксобрания оппозиция начала практически сразу после опубликования повестки для 7-й сессии. За три дня до сессии гражданские активисты во главе с Игорем Алексеевым принесли в Заксобрание резолюцию митинга, прошедшего 25 марта, в которой содержался призыв ко всем депутатам не голосовать за назначение сына Борисова мировым судьей.



По документам, которые имеются в распоряжении активиста Игоря Алексеева, бывший заместитель прокурора Октябрьского района города Пензы Дмитрий Борисов вопреки закону «О прокуратуре» мог заниматься бизнесом, в частности, сдачей в аренду здания своей матери.



Кроме того, ранее сообщалось о том, что в сентябре 2015 года Дмитрий Борисов получил строгий выговор за предоставление недостоверных и неполных сведений об обязательствах имущественного характера.



По мнению Игоря Алексеева, Дмитрий Борисов, хотя и уволился из органов прокуратуры по собственному желанию, скорее всего, он был уволен за нарушения.



Однако правоохранительные органы вместо того, чтобы провести тщательную проверку коммерческой деятельности депутата Игоря Борисова и его сына Дмитрия, в отношении Алексеева возбудили уголовное дело по статье «Клевета». В его квартире и офисе прошли обыски. В настоящий момент производство по уголовному делу прекращено, но оскорбленному самолюбию депутата-единоросса не так легко успокоиться. Активисты организации «Поколение Нового Времени» (ПНВ) считают, что уголовное преследование Алексеева напрямую связано с его антикоррупционными расследованиями, которые мешают семейству господина Борисова.



30 марта у здания Законодательного собрания Пензенской области перед началом 7-й сессии представители несистемной оппозиции провели серию одиночных пикетов. ПНВ также присоединилось к акции. Активист ПНВ Александр Агапов развернул плакат: «Нарушителю закона Борисову Д.И., изгнанному из Прокуратуры – не место в мировых судьях!».





Невзирая на протесты оппозиции, депутаты приняли решение о назначении Дмитрия Борисова, 1987 года рождения, мировым судьей на трехлетний срок полномочий. Впрочем, это всё было ожидаемо.



Лидер ПНВ Иван Финогеев расценивает назначение сына депутата Борисова мировым судьей вопиющим прецедентом, несмотря на формальное соблюдение закона. «Назначение Дмитрия Борисова с сомнительной репутацией мировым судьей – показательный случай, который приведет к ослаблению независимости правосудия, принижению статуса судьи и другим последствиям. Вообще система назначения мировых судей требует изменения. Нельзя полностью исключить тот фактор, что назначенные судьи будут стоять на стороне тех, кто их назначил, а не на стороне закона», – поделился мнением Иван Денисович.



Продолжая тему «отцов и детей», нельзя не сказать о том, что сын спикера пензенского Заксобрания, секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Валерия Лидина Андрей Лидин с декабря 2012 года является судьей Ленинского районного суда города Пензы.



В 1958 году на экраны вышел художественный фильм «Поэма о море», снятый вдовой Александра Довженко Юлией Солнцевой по его сценарию. В фильме есть сцена, где парнишку, испытывающего проблемы с учебой в школе, спрашивают, кем он хочет стать, когда вырастет. Ответ мальчика не заставил себя долго ждать: «Буду прокурором или судьей». Фрагмент весьма доходчиво объясняет, кто идет в судьи и почему у нас такое «правосудие». В свете последних событий фильм рекомендован для семейного просмотра.