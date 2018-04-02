"Яхта Сталина" обойдется каналу имени Сталина дороже, чем самому Сталину

ФГБУ "Канал имени Москвы" выкупит у Московского речного пароходства (МРП) теплоход "Максим Горький", известный как "яхта Сталина", пишет в понедельник газета "Коммерсант" со ссылкой на осведомленные источники.

Судно планируется отреставрировать, пришвартовать в Парке Горького и сделать из него музей. Экспозиция будет посвящена истории канала. По предварительным оценкам, модернизация судна может обойтись в 50 млн рублей, ФГБУ ведет переговоры с инвестором.

Лайнер "Максим Горький" построен в 1934 году и неофициально считался личным теплоходом Сталина. В разные годы на нем отдыхали представители высшего руководства СССР. В 1960-е годы теплоход стали использовать для перевозки на пляжи, а затем как прогулочное судно. До 2015 года "яхту Сталина" использовали для банкетов и приема правительственных делегаций, в 2016 году законсервировали.

- Как говорится, а была ли яхта? - задался вопросом главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Пароход, конечно, был. И, возможно, сам Сталин на нем и плавал раз-другой, и другие представители правительства тоже. Однако давайте-как оценим "роскошь" этого речного теплоходика с вызывающей роскошью яхт нынешних "хозяев жизни"... И чтоб Сталин потратил миллион долларов народных денег на прогулки по Москва-реке? Не верится что-то, тем более, что через четверть века эксплуатации "яхта" не перешла к другому вождь, а принялась исправно возить отдыхающих. Кстати, ряд СМИ, будучи не в состоянии поверить, что товарищ Сталин плавал на таком корыте, дают фотографию другого теплохода "Максим Горький" - тот пороскошней, конечно. Но это кораблик 70-х годов постройки, и я сам лично плавал на нем туристом, купив билетик на "Речном вокзале".