Контролировавшие кемеровский ЧОП сотрудники Росгвардии пойдут под суд

Руководство Росгвардии обратилось в Следственный комитет (СК) с просьбой привлечь к уголовной ответственности своих сотрудников, отвечающих за охрану ТРЦ "Зимняя вишня", сообщает газета "Коммерсант".

Как выявила служебная проверка, частная охранная организация «Центр защиты» не имела права оказывать охранные услуги, предусмотренные договором с ТРЦ. Лицензия ЧОПа не позволяла ему осуществлять охрану объектов массового пребывания граждан, к которым применяются повышенные антитеррористические требования.

"Если бы такой пункт был у них в лицензии, то сотрудникам охранного предприятия пришлось бы проходить специальное обучение навыкам поведения во время чрезвычайной ситуации. Поскольку никакой подготовки охранники не проходили, они оказались не готовы к такой ситуации и повели себя так, как повели. Один из охранников не привел в действие систему оповещения, пояснив затем, что он просто растерялся. Другие не приняли мер к эвакуации посетителей, разблокированию пожарных выходов и действий, направленных на помощь гражданам", - сообщил изданию советник Золотова Александр Хинштейн. По его словам, ЧОП также не имел права предлагать пультовую охрану, хотя в договоре с торговым центром пункт о «тревожной кнопке» был.

Также «Центр защиты» не имел права оказывать услуги консультирования заказчика по вопросам безопасности. В Росгвардии считают, что сотрудники кемеровского ЦЛРРиГК не могли не знать об этих фактах.

Также в ходе проверки выяснилось, что владельцами предприятия оказались дети бывшего начальника областного управления вневедомственной охраны — ныне структурного подразделения Росгвардии.