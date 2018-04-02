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Московский листок

Контролировавшие кемеровский ЧОП сотрудники Росгвардии пойдут под суд

Опубликовано 02.04.2018 в разделе комментариев 3

Контролировавшие кемеровский ЧОП сотрудники Росгвардии пойдут под суд

Руководство Росгвардии обратилось в Следственный комитет (СК) с просьбой привлечь к уголовной ответственности своих сотрудников, отвечающих за охрану ТРЦ "Зимняя вишня", сообщает газета "Коммерсант".

Как выявила служебная проверка, частная охранная организация «Центр защиты» не имела права оказывать охранные услуги, предусмотренные договором с ТРЦ. Лицензия ЧОПа не позволяла ему осуществлять охрану объектов массового пребывания граждан, к которым применяются повышенные антитеррористические требования.

"Если бы такой пункт был у них в лицензии, то сотрудникам охранного предприятия пришлось бы проходить специальное обучение навыкам поведения во время чрезвычайной ситуации. Поскольку никакой подготовки охранники не проходили, они оказались не готовы к такой ситуации и повели себя так, как повели. Один из охранников не привел в действие систему оповещения, пояснив затем, что он просто растерялся. Другие не приняли мер к эвакуации посетителей, разблокированию пожарных выходов и действий, направленных на помощь гражданам", - сообщил изданию советник Золотова Александр Хинштейн. По его словам, ЧОП также не имел права предлагать пультовую охрану, хотя в договоре с торговым центром пункт о «тревожной кнопке» был.

Также «Центр защиты» не имел права оказывать услуги консультирования заказчика по вопросам безопасности. В Росгвардии считают, что сотрудники кемеровского ЦЛРРиГК не могли не знать об этих фактах.

Также в ходе проверки выяснилось, что владельцами предприятия оказались дети бывшего начальника областного управления вневедомственной охраны — ныне структурного подразделения Росгвардии.

 



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Всего комментариев к статье: 3
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(без названия)
брэд написал 02.04.2018 12:31
Думаю, что чтобы открывать двери и помогать людям выходить из горящего здания, не нужно никаких инструктажей. Вот чтобы этого не делать и чтобы затруднять спасение - тут инструктажи нужны.
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Вся власть Советам!!!
Нефер написал 02.04.2018 11:22
Государство-это машина для насилия богатых над бедными.
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(без названия)
стоик1137 написал 02.04.2018 11:15
вертухаев ненавидят все Люди?
Но больше ненавидят тулеевых и примаковых?
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