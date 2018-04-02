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Московский листок

Почти половина россиян ждут перемен в жизни страны после выборов

Опубликовано 02.04.2018 в разделе комментариев 4

Почти половина россиян ждут перемен в жизни страны после выборов

45% россиян ожидают значительных перемен в жизни страны после президентских выборов, при этом изменений в личной жизни ожидают только 27% наших сограждан. Еще 65 % респондентов считают, что она останется прежней, сообщает газета "Известия" со ссылкой на результаты мартовского исследования ВЦИОМ.

В значительные изменения в стране верят в основном пенсионеры и сельские жители. Молодежь и жители крупных городов, напротив, сомневаются в кардинальных переменах в стране. Так социологам ответили 48% опрошенных.

Подавляющее большинство россиян (87%), ждущих изменений, уверены, что они будут положительными, и только 9 % допускают негативные изменения. 65% граждан считают, что их жизнь практически не изменится.

 



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Всего комментариев к статье: 4
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МОСКАЛЬ НЕ СКАЧЕТ, МОСКАЛЬ ДУМАЕТ,НАДЕЕТСЯ И РАБОТАЕТ.
НЕПРЕДАВАШКА написал 02.04.2018 12:23
Как нас ни давят наши враги,а мы надеемся на лучшее. ТАКОЙ НАРОД СЛОМАТЬ НЕВОЗМОЖНО. Тем более,что есть под боком наглядный пример безмозглых скакуасов,прос...... свою страну и собственное будущее. Спасибо им за отрицательный пример.
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значительные изменения в стране
отменяются написал 02.04.2018 11:34
В значительные изменения в стране верят в основном пенсионеры и сельские жители. Молодежь и жители крупных городов, напротив, сомневаются в кардинальных переменах в стране.
- пенсионеры и сельские жители - зомбированная вата!
- Молодежь и жители крупных городов, напротив, - имеют мозги!
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Долой заповедник лохов!!!
Нефер написал 02.04.2018 11:27
Никто не даст нам избавления-ни "бох",ни царь и не герой.Только сами.Долой расистскую клерикальную помойку!!!
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(без названия)
стоик1137 написал 02.04.2018 11:26
Люди ждут , когда сортирный Карлик явится с повинной к следователя?
.
животные, типа тулеева, ждут продолжения банкета?
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