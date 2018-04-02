Почти половина россиян ждут перемен в жизни страны после выборов

45% россиян ожидают значительных перемен в жизни страны после президентских выборов, при этом изменений в личной жизни ожидают только 27% наших сограждан. Еще 65 % респондентов считают, что она останется прежней, сообщает газета "Известия" со ссылкой на результаты мартовского исследования ВЦИОМ.

В значительные изменения в стране верят в основном пенсионеры и сельские жители. Молодежь и жители крупных городов, напротив, сомневаются в кардинальных переменах в стране. Так социологам ответили 48% опрошенных.

Подавляющее большинство россиян (87%), ждущих изменений, уверены, что они будут положительными, и только 9 % допускают негативные изменения. 65% граждан считают, что их жизнь практически не изменится.