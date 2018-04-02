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Московский листок

"Народному губернатору" Тулееву оставят резиденцию, помощника и выплаты

Опубликовано 02.04.2018 в разделе комментариев 2

"Народному губернатору" Тулееву оставят резиденцию, помощника и выплаты

За бывшим губернатором Кемеровской области Аманом Тулеевым после отставки сохранится резиденция, служебное помещение, помощник и ежемесячная выплата, сообщил полпред президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло. По его словам, закон о присвоении Аману Тулееву почетного звания «Народный губернатор» по-прежнему действует. «Закон принят, он сегодня действует», - цитирует РИА Новости Меняйло.

Закон о присвоении Тулееву почетного звания "Народный губернатор" был принят в декабре 2011 года "в знак многолетнего самоотверженного служения людям и народного признания исключительных заслуг перед Кемеровской областью". Согласно тексту закона, бывшему главе региона устанавливается ежемесячная выплата в 50 тысяч рублей без учета НДФЛ и ежегодно индексируется с учетом уровня инфляции.

Губернатору, прекратившему свои полномочия, для осуществления им общественной деятельности предоставляется помощник, а в здании органа исполнительной власти Кемеровской области предоставляется отдельное служебное помещение с мебелью, оргтехникой и компьютером, подключенным к сети и ко всем имеющимся правовым базам и государственным информационным системам.

Кроме того, бывшему главе региона и его супруге передается пожизненно в безвозмездное пользование, находящееся в собственности Кемеровской области охраняемое жилое помещение в селе Мазурово.

 



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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
стоик1137 написал 02.04.2018 11:42
сортирному Карлику оставят только виселицу?
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Ешь богатых!!!
Нефер написал 02.04.2018 11:40
"Вставай, проклятьем заклейменный,
Весь мир голодных и рабов,
Кипит наш разум возмущенный
И в смертный бой вести готов.
Весь мир насилия мы разрушим
До основания, а затем
Мы наш, мы новый мир построим,
Кто был ничем, тот станет всем." Да здравствует Социалистическая революция!!!
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