"Народному губернатору" Тулееву оставят резиденцию, помощника и выплаты

За бывшим губернатором Кемеровской области Аманом Тулеевым после отставки сохранится резиденция, служебное помещение, помощник и ежемесячная выплата, сообщил полпред президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло. По его словам, закон о присвоении Аману Тулееву почетного звания «Народный губернатор» по-прежнему действует. «Закон принят, он сегодня действует», - цитирует РИА Новости Меняйло.

Закон о присвоении Тулееву почетного звания "Народный губернатор" был принят в декабре 2011 года "в знак многолетнего самоотверженного служения людям и народного признания исключительных заслуг перед Кемеровской областью". Согласно тексту закона, бывшему главе региона устанавливается ежемесячная выплата в 50 тысяч рублей без учета НДФЛ и ежегодно индексируется с учетом уровня инфляции.

Губернатору, прекратившему свои полномочия, для осуществления им общественной деятельности предоставляется помощник, а в здании органа исполнительной власти Кемеровской области предоставляется отдельное служебное помещение с мебелью, оргтехникой и компьютером, подключенным к сети и ко всем имеющимся правовым базам и государственным информационным системам.

Кроме того, бывшему главе региона и его супруге передается пожизненно в безвозмездное пользование, находящееся в собственности Кемеровской области охраняемое жилое помещение в селе Мазурово.