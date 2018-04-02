Генерал Росгвардии Золотов пытается отмежеваться от незаконных охранных услуг в "Зимней вишне"

Росгвардия попросила наказать своих сотрудников после пожара в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове. Как сообщает «РИА Новости», в Росгвардии провели служебную проверку. Оказалось, что охранять торговый центр «Зимняя вишня» отправили неподготовленных сотрудников. В итоге охрана «Зимней вишни» осуществлялась незаконно.

Теперь руководство Росгвардии отправила материалы проверки в Следственный комитет, чтобы уже сыщики установили, была ли там коррупционная составляющая или преступная халатность. 25 марта в Кемерове произошёл пожар в ТЦ «Зимняя вишня». В этот момент в здании находилось несколько сотен людей, много детей. Погибли 64 человека, в том числе 41 ребёнок.

От редакции: А что такое "подготовленный" в данном случае боец Росгвардии? Чем он отличается от обычного человека - за его услуги меньше платят буржуи, которые плевали на противопожарную комплектацию своей торговли в незаконно построенном здании? Весь тот бизнес, что Золотов развернул на руинах Внутренних войск с участием едва ли не акционеров АО "Росгвардия" в принятии политических решений - тоже часть ужаса капитализма, который охватил пламенем "Зимнюю вишню", и пытаться теперь найти виноватых низшего звена - бесполезно. Это - магистральный путь "развития" Путинской России. Ну, и что его ближайший друг Золотов сделает теперь плохого тем, на ком зарабатывают, в том числе и политический, капитал собратья его по правящему классу?

Д.Ч.

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