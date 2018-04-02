Telegram объяснил невозможность передачи ключей для дешифровки техническими причинами

Мессенджер Telegram сообщил Роскомнадзору о технической невозможности предоставить ФСБ ключи для дешифровки переписки пользователей, сообщил руководитель представляющей интересы компании правозащитной группы "Агора" Павел Чиков.

"Мы отправили в Роскомнадзор уведомление о том, что выполнить требование ч. 4.1 ст. 10.1 федерального закона от 27 июля 2006 года ("Об информации, защите информации и информационных технологии" - прим. ТАСС) не представляется технически возможным", - цитирует юриста ТАСС.

По его словам, мессенджер использует два вида чатов - "облачные чаты" и "секретные чаты". Сообщения, передаваемые через "секретные чаты", никогда не сохраняются на серверах Telegram. Переписка, проходящая в "облачных чатах" хранится в зашифрованном виде, распределяется на различных подсистемах и не хранится в одном месте. "Таким образом администратор сервиса в существующей архитектуре ни при каких условиях не имеет доступа к информации, дающей возможность декодирования принимаемых, передаваемых, доставляемых и обрабатываемых с его помощью электронных сообщений", - пояснил Чиков.

Напомним, в начале этой недели истекает 15-дневный срок, отведенный Роскомнадзором администрации Telegram на предоставление ФСБ ключей шифрования. В противном случае ведомство подаст в суд иск о блокировке мессенджера на территории России.