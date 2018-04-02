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Московский листок

Telegram объяснил невозможность передачи ключей для дешифровки техническими причинами

Опубликовано 02.04.2018 в разделе комментариев 1

Telegram объяснил невозможность передачи ключей для дешифровки техническими причинами

Мессенджер Telegram сообщил Роскомнадзору о технической невозможности предоставить ФСБ ключи для дешифровки переписки пользователей, сообщил руководитель представляющей интересы компании правозащитной группы "Агора" Павел Чиков.

"Мы отправили в Роскомнадзор уведомление о том, что выполнить требование ч. 4.1 ст. 10.1 федерального закона от 27 июля 2006 года ("Об информации, защите информации и информационных технологии" - прим. ТАСС) не представляется технически возможным", - цитирует юриста ТАСС.

По его словам, мессенджер использует два вида чатов - "облачные чаты" и "секретные чаты". Сообщения, передаваемые через "секретные чаты", никогда не сохраняются на серверах Telegram. Переписка, проходящая в "облачных чатах" хранится в зашифрованном виде, распределяется на различных подсистемах и не хранится в одном месте. "Таким образом администратор сервиса в существующей архитектуре ни при каких условиях не имеет доступа к информации, дающей возможность декодирования принимаемых, передаваемых, доставляемых и обрабатываемых с его помощью электронных сообщений", - пояснил Чиков.

Напомним, в начале этой недели истекает 15-дневный срок, отведенный Роскомнадзором администрации Telegram на предоставление ФСБ ключей шифрования. В противном случае ведомство подаст в суд иск о блокировке мессенджера на территории России.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
удвоенный ВВП написал 02.04.2018 13:33
Запасаемся попкорном. :-)
Впрочем телеграм "безопасным" может считать только очень наивный человек. Серверная часть закрыта до сих пор, и их ранее уже ловили на мухлеже с криптографией. http://habrahabr.ru/post/206900/
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