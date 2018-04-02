Родина гранжа тоже высылает дипломатов сырьевой империи

Из генерального консульства России в Сиэтле вывезли все вещи и документы, оно окончательно закрыто. Об этом сообщил РИА "Новости" консул-советник Халит Айсин. Таким образом, дипломаты выполнили предписания американских властей и освободили здание в указанный срок - до конца 1 апреля.

По словам Айсина, сотрудникам Госдепа предложили подняться и осмотреть помещение, но те отказались. Они намерены проверить здание в понедельник, 2 апреля. "Будет присутствовать консул - на случай, если вдруг будут претензии. Но я сомневаюсь, что они будут", - отметил Халит Айсин.

Все документы и вещи перевезли из здания в резиденцию генконсула. Там начал работу штаб, который подготовит вывоз вещей в другие диппредставительства и консервацию здания.

Ранее Халит Айсин на вопрос о судьбе дипсостава закрывшегося генконсульства сообщил, что "сотрудники, у которых заканчивается командировка, отправляются в Москву - таких два человека". "Все остальные распределены по загранучреждениям, которые находятся на территории США: генконсульства РФ в Хьюстоне и в Нью-Йорке и посольство РФ в Вашингтоне", - заявил он в минувшую субботу "Интерфаксу".

26 марта администрация президента США Дональда Трампа объявила о решении выслать 60 российских дипломатов и закрыть генконсульство РФ в Сиэтле в связи с ситуацией вокруг отравления в британском городе Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, в которой Лондон обвинил Москву. Американская сторона также потребовала освободить до 25 апреля здание резиденции генконсула РФ в Сиэтле, являющееся российской дипсобственностью.

Меры были приняты в качестве проявления солидарности с Великобританией по "делу Скрипаля". Накануне высланные из США российские дипломаты прибыли в Москву.

Россия в качестве ответных мер обязала покинуть страну 60 американских дипломатов, а также отозвала согласие на работу генконсульства США в Санкт-Петербурге. Генконсульство США в Северной столице накануне прекратило свою работу. Американские дипломаты к концу дня 31 марта покинули здание на Фурштатской улице.

Помимо США решение о выдворении российских дипломатов и других дипломатических шагах приняли еще целый ряд стран. Москва 30 марта сообщила в качестве зеркальных мер о высылке дипломатов тех европейских стран, которые объявили персонами нон грата российских сотрудников диппредставительств в знак солидарности с Лондоном.

4 марта Сергея Скрипаля и его дочь Юлию обнаружили без сознания на скамейке в центре города Солcбери. По данным британских властей, они были отравлены нервно-паралитическим газом семейства "Новичок". Лондон обвинил в причастности к инциденту Россию, мотивировав это тем, что боевое вещество такого типа разрабатывалось в СССР. Россия отвергает обвинения британской стороны, подчеркивая, что не было представлено никаких доказательств.

Сергей и Юлия Скрипали остаются в больнице Солсбери. На прошлой неделе стало известно, что состояние 33-летней дочери двойного агента улучшилось - она разговаривает и самостоятельно принимает пищу. В России следственные органы также расследуют инцидент с отравлением гражданки РФ. В середине марта Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту отравления Юлии Скрипаль по ч. 3 ст. 30, п. "е", ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство, совершенное общеопасным способом").

Напомним, британская полиция, расследующая отравление бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в городе Солсбери, считает, что впервые пострадавшие вступили в контакт с отравляющим нервно-паралитическим веществом в доме экс-шпиона. Причем наиболее высокой концентрация яда оказалась на входной двери.

Об этом 28 марта сообщается на сайте лондонской полиции. "По итогам детальной судебной и научной экспертизы детективы пришли к выводу, что впервые Скрипали вступили в контакт с нервно-паралитическим веществом по их домашнему адресу. Специалисты выявили самую высокую концентрацию нервно-паралитического вещества, на сегодняшний день, на входной двери дома", - говорится в сообщении.

Как сообщил заместитель помощника комиссара, старший национальный координатор контртеррористического подразделения полиции Лондона Дин Хейдон, следы отравляющего вещества были найдены и в других местах, где за последние недели работали следователи. Но по сравнению с домом Скрипаля их концентрация меньше.

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