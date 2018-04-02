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Московский листок

Родина гранжа тоже высылает дипломатов сырьевой империи

Опубликовано 02.04.2018 в разделе комментариев 4

сша кризис сиэтл англия
Родина гранжа тоже высылает дипломатов сырьевой империи

Из генерального консульства России в Сиэтле вывезли все вещи и документы, оно окончательно закрыто. Об этом сообщил РИА "Новости" консул-советник Халит Айсин. Таким образом, дипломаты выполнили предписания американских властей и освободили здание в указанный срок - до конца 1 апреля. 

По словам Айсина, сотрудникам Госдепа предложили подняться и осмотреть помещение, но те отказались. Они намерены проверить здание в понедельник, 2 апреля. "Будет присутствовать консул - на случай, если вдруг будут претензии. Но я сомневаюсь, что они будут", - отметил Халит Айсин. 

Все документы и вещи перевезли из здания в резиденцию генконсула. Там начал работу штаб, который подготовит вывоз вещей в другие диппредставительства и консервацию здания. 

Ранее Халит Айсин на вопрос о судьбе дипсостава закрывшегося генконсульства сообщил, что "сотрудники, у которых заканчивается командировка, отправляются в Москву - таких два человека". "Все остальные распределены по загранучреждениям, которые находятся на территории США: генконсульства РФ в Хьюстоне и в Нью-Йорке и посольство РФ в Вашингтоне", - заявил он в минувшую субботу "Интерфаксу". 

26 марта администрация президента США Дональда Трампа объявила о решении выслать 60 российских дипломатов и закрыть генконсульство РФ в Сиэтле в связи с ситуацией вокруг отравления в британском городе Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, в которой Лондон обвинил Москву. Американская сторона также потребовала освободить до 25 апреля здание резиденции генконсула РФ в Сиэтле, являющееся российской дипсобственностью.

Меры были приняты в качестве проявления солидарности с Великобританией по "делу Скрипаля". Накануне высланные из США российские дипломаты прибыли в Москву. 

Россия в качестве ответных мер обязала покинуть страну 60 американских дипломатов, а также отозвала согласие на работу генконсульства США в Санкт-Петербурге. Генконсульство США в Северной столице накануне прекратило свою работу. Американские дипломаты к концу дня 31 марта покинули здание на Фурштатской улице. 

Помимо США решение о выдворении российских дипломатов и других дипломатических шагах приняли еще целый ряд стран. Москва 30 марта сообщила в качестве зеркальных мер о высылке дипломатов тех европейских стран, которые объявили персонами нон грата российских сотрудников диппредставительств в знак солидарности с Лондоном. 

4 марта Сергея Скрипаля и его дочь Юлию обнаружили без сознания на скамейке в центре города Солcбери. По данным британских властей, они были отравлены нервно-паралитическим газом семейства "Новичок". Лондон обвинил в причастности к инциденту Россию, мотивировав это тем, что боевое вещество такого типа разрабатывалось в СССР. Россия отвергает обвинения британской стороны, подчеркивая, что не было представлено никаких доказательств. 

Сергей и Юлия Скрипали остаются в больнице Солсбери. На прошлой неделе стало известно, что состояние 33-летней дочери двойного агента улучшилось - она разговаривает и самостоятельно принимает пищу. В России следственные органы также расследуют инцидент с отравлением гражданки РФ. В середине марта Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту отравления Юлии Скрипаль по ч. 3 ст. 30, п. "е", ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство, совершенное общеопасным способом").

Напомним, британская полиция, расследующая отравление бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в городе Солсбери, считает, что впервые пострадавшие вступили в контакт с отравляющим нервно-паралитическим веществом в доме экс-шпиона. Причем наиболее высокой концентрация яда оказалась на входной двери. 

Об этом 28 марта сообщается на сайте лондонской полиции. "По итогам детальной судебной и научной экспертизы детективы пришли к выводу, что впервые Скрипали вступили в контакт с нервно-паралитическим веществом по их домашнему адресу. Специалисты выявили самую высокую концентрацию нервно-паралитического вещества, на сегодняшний день, на входной двери дома", - говорится в сообщении. 

Как сообщил заместитель помощника комиссара, старший национальный координатор контртеррористического подразделения полиции Лондона Дин Хейдон, следы отравляющего вещества были найдены и в других местах, где за последние недели работали следователи. Но по сравнению с домом Скрипаля их концентрация меньше. 

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Всего комментариев к статье: 4
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неучам
Абырвалг написал 02.04.2018 15:40
Дураки! Вы не понимаете, что Пукин не политик,не управленец, не экономист а мафиозный "чекист"-уголовник из из Питера. У них другая мотивация и логика.- "Вы меня не уважаете?! Я вам устрою "козу", Я вас напугаю!". Как " чекист", Пукин стремиться всячески мелко пакостно навредить Западу, внести раскол и противоречия между их странами подрывной работой. Циничными убийствами на Западе он преследует следующие цели:
1. Испортить отношения с Западом,заставить( что глупость) принять его авантюрную"позицию", а так же закрыть, или "прикрыть" страну и сплотить тупое Быдло идеей "осажденной крепости"вокруг партии и "могучего Вождя- богоносца", развязать репрессии против "врагов народа"( недовольных). Это - единственная стратегическая мотивация по сохранению власти при управленческой дури и импотенции!
2. Запугать всех диссидентов и своих "бегунов" олигархов на Западе-" достанем вас везде!", если не покоритесь "моей" мафии.
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(без названия)
yulyagoryanova написал 02.04.2018 15:22
Я в шоке, недавно узнала что 97% людей заражены паразитами, это из-за них у нас большинство болезней (включая рак), аллергии, хроническая усталость и головные боли, мешки под глазами, прыщи и папилломы, частые простуды и слабый иммунитет, эта зараза медленно убивает нас. Но этому теперь есть спасение, вот почитайте как спасти себя и своих близких --- http://catcut.net/zdlf
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(без названия)
шумеры оскорблены рогульством! написал 02.04.2018 15:14
Александр Загонов** написал 02.04.2018 15:07
"Шестерку" макнули мордой в ***** - заслужила
---------------
это ты про свидомую давалку истраханную всем миром??и мнящую себя цеевропой???
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(без названия)
Александр Загонов** написал 02.04.2018 15:07
"Шестерку" макнули мордой в ***** - заслужила.
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