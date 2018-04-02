Первый беспилотник "Почты России" разбился сразу после взлета

Первый беспилотный летательный аппарат "Почты России", который должен был доставить посылку из Улан-Удэ в село Нижний Саянтуй, расположенное в 15 км от места старта, рухнул сразу после взлета.
Как сообщает "Байкал-Daily", беспилотник БПК ЭРА-52 российского производства стартовал с двухкилограммовым грузом с площадки отделения почтовой связи в 105 микрорайоне Улан-Удэ. На церемонии присутствовали глава Республики Бурятия Алексей Цыденов и гендиректор «Почты России» Николай Подгузов.
Однако, практически сразу после взлета дрон стоимостью в 1,2 млн рублей на большой скорости врезался в расположенный рядом дом.
По предварительным данным, причиной крушения стали многочисленные точки wi-fi в близлежащих домах.
В "Почте России" заявили, что разбившийся аппарат принадлежал компании-производителю "Рудрон/Экспедитор 3М", которая проводила его тестирование.
Строгий учитель написал 02.04.2018 17:49
Собственно да. Благодаря пуйловской власти во власти и управлении царит воровство и некомпетентность, на фоне тотальной нищеты. Так что результат предсказуем.
Строгий учитель написал 02.04.2018 17:45
Уже это указывает на абсолютно неправильную архитектуру в решении такого проекта. Впрочем, а что еще ожидать от "почты", где торгуют начиная от чистящих средств и заканчивая лотерейными наепками и некими "банковскими" услугами, а главную свою задачу- почту - они так и не научились решать, не говоря уже о том, что зарплаты обычных сотрудников почты составляют около 8тыс руб на фоне того, что их маскальские главари выписывают себе 100млн премии. Так что не удивительно. Все закономерно.
ну Случайный прохожий написал 02.04.2018 17:12
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причиной крушения стала путинская власть!
52362637524 написал 02.04.2018 16:06
Вам пока намекают, намекают...
Но вы все "дядя вова мы табой".
Акад написал 02.04.2018 15:54
Сергей Петров написал 02.04.2018 15:34
Святой Пигидий написал 02.04.2018 15:32