Первый беспилотник "Почты России" разбился сразу после взлета

Первый беспилотный летательный аппарат "Почты России", который должен был доставить посылку из Улан-Удэ в село Нижний Саянтуй, расположенное в 15 км от места старта, рухнул сразу после взлета.

Как сообщает "Байкал-Daily", беспилотник БПК ЭРА-52 российского производства стартовал с двухкилограммовым грузом с площадки отделения почтовой связи в 105 микрорайоне Улан-Удэ. На церемонии присутствовали глава Республики Бурятия Алексей Цыденов и гендиректор «Почты России» Николай Подгузов.

Однако, практически сразу после взлета дрон стоимостью в 1,2 млн рублей на большой скорости врезался в расположенный рядом дом.

По предварительным данным, причиной крушения стали многочисленные точки wi-fi в близлежащих домах.

В "Почте России" заявили, что разбившийся аппарат принадлежал компании-производителю "Рудрон/Экспедитор 3М", которая проводила его тестирование.