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Московский листок

Первый беспилотник "Почты России" разбился сразу после взлета

Опубликовано 02.04.2018 в разделе комментариев 7

Первый беспилотный летательный аппарат "Почты России", который должен был доставить посылку из Улан-Удэ в село Нижний Саянтуй, расположенное в 15 км от места старта, рухнул сразу после взлета.

Как сообщает "Байкал-Daily", беспилотник БПК ЭРА-52 российского производства стартовал с двухкилограммовым грузом с площадки отделения почтовой связи в 105 микрорайоне Улан-Удэ. На церемонии присутствовали глава Республики Бурятия Алексей Цыденов и гендиректор «Почты России» Николай Подгузов.

Однако, практически сразу после взлета дрон стоимостью в 1,2 млн рублей на большой скорости врезался в расположенный рядом дом.

По предварительным данным, причиной крушения стали многочисленные точки wi-fi в близлежащих домах.

В "Почте России" заявили, что разбившийся аппарат принадлежал компании-производителю "Рудрон/Экспедитор 3М", которая проводила его тестирование.

 



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Всего комментариев к статье: 7
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Re: причиной крушения стала путинская власть!
Строгий учитель написал 02.04.2018 17:49
>причиной крушения стала путинская власть!
Собственно да. Благодаря пуйловской власти во власти и управлении царит воровство и некомпетентность, на фоне тотальной нищеты. Так что результат предсказуем.
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(без названия)
Строгий учитель написал 02.04.2018 17:45
>причиной крушения стали многочисленные точки wi-fi
Уже это указывает на абсолютно неправильную архитектуру в решении такого проекта. Впрочем, а что еще ожидать от "почты", где торгуют начиная от чистящих средств и заканчивая лотерейными наепками и некими "банковскими" услугами, а главную свою задачу- почту - они так и не научились решать, не говоря уже о том, что зарплаты обычных сотрудников почты составляют около 8тыс руб на фоне того, что их маскальские главари выписывают себе 100млн премии. Так что не удивительно. Все закономерно.
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причиной крушения стала путинская власть!
ну Случайный прохожий написал 02.04.2018 17:12
причиной крушения стали многочисленные точки wi-fi
-------------
причиной крушения стала путинская власть!
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У вас ни дня без достижения
52362637524 написал 02.04.2018 16:06
Все-таки без высших сил тут не обходится.
Вам пока намекают, намекают...
Но вы все "дядя вова мы табой".
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(без названия)
Акад написал 02.04.2018 15:54
То ли еще будет , если путинским Ворам ученые и специалисты за ненадобностью! Ну пусть работают "Недоучки". Что тогда сопли пускать!
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(без названия)
Сергей Петров написал 02.04.2018 15:34
Ну все, щас вай-фай запрещать начнутся
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(без названия)
Святой Пигидий написал 02.04.2018 15:32
Думаю, этот великолепный дрон, во-первых, не освятили по всем канонам ОПГ РПЦ, во-вторых, не смазали святой водой. Оттого он и рухнул. Опять-таки, почему на церемонии не было ни одного попа? Такое ощущение, что это не глава республики Бурятия Алексей Цыденов и не гендиректор "Почты России" Николай Подгузов, а какие-то враги из пятой колонны.
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