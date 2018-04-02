Координатора "Эковахты" Рудомаху прессовали, скорее всего, "патриоты" из ФСО

К жестокому нападению на экозащитника Андрея Рудомаху в Краснодаре в декабре прошлого года может быть причастна Федеральная служба охраны (ФСО). Об этом пишет "Новая газета" со ссылкой на результаты расследования, проведенного самими журналистами.

Издание напоминает, что атака произошла после того, как активисты сообщили о незаконной вырубке лесов и строительстве неизвестных объектов в природоохранной заповедной зоне недалеко от поселка Криница (район Геленджика, где располагается и "имение Путина" с дворцом, где Путин и Медведев были как минимум один раз замечены и зафиксированы на фото).

Одним из уже построенных объектов была необычная церковь с византийской черепицей и бронзовым крестом. Журналисты выяснили, что эта церковь была сборной, и ее из Греции импортировала жена бывшего начальника войсковой части N1473 ФСО Олега Кузнецова Татьяна.

При этом сама часть N1473 ФСО (сейчас переименована в управление эксплуатации имущества органов государственной охраны) ранее выступала заказчиком строительства знаменитого палаццо на мысе Идокопас в Прасковеевке, более известного в СМИ как "дворец Путина" или "проект Юг".

"Кузнецова являлась руководителем компании, выполнявшей функции технического заказчика для АО "Аксис Инвестиции". Сборная конструкция "Часовня" установлена в рамках концепции реализуемого АО "Аксис Инвестиции" инвестиционного проекта по организации винодельческого хозяйства", - пояснил журналистам директор компании "Аксис Инвестиции" Алексей Тот. Именно его фирма арендует участок земли, на котором стоит церковь.

Алексей Тот также руководит тремя другими компаниями, принадлежащими юристу Николаю Егорову, которого называют однокурсником Владимира Путина, напоминает "НГ".

Газета отмечает, что в ходе расследования журналисты нашли и другие пересечения Кузнецовой с ФСО. Так, в частности, было установлено, что единственное доменное имя, которое принадлежит компании "Инвестстрой" (Кузнецова является одним из ее совладельцев), согласно СПАРК, зарегистрировано на почтовый ящик kmsadmin@fgustroy.ru. Владелец сайта fgustroy.ru - бывшая войсковая часть N1473, которой руководил муж Кузнецовой. Создается впечатление, что ее компанию создавали внутри ФСО, отмечает "Новая".

Нападение на Андрея Рудомаху произошло вечером 28 декабря 2017 года. Трое неизвестных напали на активиста и трех его спутников возле офиса "Эковахты" в Краснодаре. Рудомаху госпитализировали с диагнозом "черепно-мозговая травма, перелом костей носа".

Краснодарская полиция возбудила уголовное дело сначала по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж группой лиц по предварительному сговору с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья), но затем следствие переквалифицировало уголовное дело на более тяжкую статью - разбой.

Со дня произошедшего прошло три месяца, но преступники до сих пор не найдены, несмотря на то что они оставили после себя множество следов. Сам Рудомаха связывал это с тем, что за избиением могла стоять ФСБ.

Отметим, что Андрей Рудомаха и его "ЭкоВахта" давно тревожат правящий класс и даже заставляют менять планы размещения экологически опасных объектов. Так, при информационной поддержке ФОРУМа.мск стало возможно кажущееся сейчас, в годы реакции, невозможным...

3 июля 2008г. в городе Сочи состоялось совещание под председательством премьер-министра России Владимира Путина по вопросам размещения некоторых объектов будущей Олимпиады-2014. Ключевым моментом этого совещания было то, что в нем принимали участие общественные экологические организации Гринпис России, WWF России и Экологическая Вахта по Северному Кавказу, которые представляли соответственно Иван Блоков, Игорь Честин и Андрей Рудомаха, а академики Российской Академии Наук (РАН) Владимир Осипов и Николай Касимов, которые представляли научную общественность. Андрей Рудомаха на встрече также представлял Международный Социально-экологический Союз.

В результате этого совещания премьер-министром было принято историческое решение о переносе с Грушевого хребта двух олимпийских объектов - санно-бобслейной трассы и горной олимпийской деревни. Их предполагалось разместить на границе Кавказского заповедника, являющегося составной частью объекта Всемирного Наследия "Западный Кавказ".

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