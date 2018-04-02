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Московский листок

Путин поручил Медведеву разобраться с "сыроподобными" продуктами

Опубликовано 02.04.2018 в разделе комментариев 8

Путин поручил Медведеву разобраться с "сыроподобными" продуктами

Президент Владимир Путин поручил правительству России взять под контроль оборот продукции "сыроподобного типа". Об этом говорится в перечне поручений президента на официальном сайте Кремля.

"Принять меры по контролю за оборотом на территории Российской Федерации продукции «сыроподобного типа", - говорится в документе. Ответственным за выполнение поручения назначен премьер Дмитрий Медведев. Отмечается, что доклад по этому поручению необходимо представить до 15 июня, далее — раз в полгода.

Ранее СМИ сообщали, что некоммерческая организация "Росконтроль" провела исследование качества сыра, изготовленного в России и Белоруссии, которые продаются в крупных розничных сетях.

В ходе проверки выяснилось, что 18 из 30 образцов являются фальсификатом, состоящих из растительных жиров, в том числе пальмового масла.

"Экспертиза показала: 60% проверенных сыров являются фальсификатом. Мало того, если раньше, исследуя сыр и другие молочные продукты, эксперты в основном выявляли частичную замену молочного жира, то сейчас ни в одном из фальсифицированных образцов молочного жира не обнаружено ни грамма. Они полностью, на 100%, состоят из растительного жира", - говорится в заключении экспертов.

 



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Всего комментариев к статье: 8
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(без названия)
Строгий учитель написал 02.04.2018 17:47
Подождите, подождите. Давайте начнем с того, что спросим у этого работника о результатах предыдущих поручений. Пусть отчитается. Сколько поручений он провалил? Все? Ну так нахера тогда такой работник?
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поручение?
брэд написал 02.04.2018 17:36
Что за "поручение"?
Приказов давать не имеет права?
Еще бы "просьбу" направил.
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Вот как должна звучать новость!
патриот совсем истинный написал 02.04.2018 17:09
Путин и Медведев решили лично съесть весь сырный продукт,производимый в подконтрольной им стране.То,что останется после безвременной кончины,обязуются доесть депутаты,министры,чиновники и пропагадоны.
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Re: господин назначил М. любимой женой
папа написал 02.04.2018 16:47
опять.
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господин назначил М. любимой женой
конспиролог написал 02.04.2018 16:40
Ну вот, собственно, и ответ на вопрос кто будет премьером.
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(без названия)
стоик1137 написал 02.04.2018 16:16
Выборы тоже фальсификат?
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(без названия)
ЖЭК написал 02.04.2018 16:04
Чего его вдруг проверить потянуло? Неужели сдуру сам попробовал еду из отходов
что в ашанах продают?
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(без названия)
г жопинск написал 02.04.2018 16:00
кино и немцы....
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