Путин поручил Медведеву разобраться с "сыроподобными" продуктами

Президент Владимир Путин поручил правительству России взять под контроль оборот продукции "сыроподобного типа". Об этом говорится в перечне поручений президента на официальном сайте Кремля.

"Принять меры по контролю за оборотом на территории Российской Федерации продукции «сыроподобного типа", - говорится в документе. Ответственным за выполнение поручения назначен премьер Дмитрий Медведев. Отмечается, что доклад по этому поручению необходимо представить до 15 июня, далее — раз в полгода.

Ранее СМИ сообщали, что некоммерческая организация "Росконтроль" провела исследование качества сыра, изготовленного в России и Белоруссии, которые продаются в крупных розничных сетях.

В ходе проверки выяснилось, что 18 из 30 образцов являются фальсификатом, состоящих из растительных жиров, в том числе пальмового масла.

"Экспертиза показала: 60% проверенных сыров являются фальсификатом. Мало того, если раньше, исследуя сыр и другие молочные продукты, эксперты в основном выявляли частичную замену молочного жира, то сейчас ни в одном из фальсифицированных образцов молочного жира не обнаружено ни грамма. Они полностью, на 100%, состоят из растительного жира", - говорится в заключении экспертов.