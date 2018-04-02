Совет муфтиев России отказался признавать ваххабизм экстремистской идеологией

Духовное управление мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ) и Совет муфтиев России (СМР) высказались против инициативы Межрелигиозного совета России признать ваххабизм экстремистской идеологией, а ваххабитские организации – экстремистскими организациями.

"Глубоко осознавая жизненную важность противодействия идеологии нетерпимости и прилагая на этом пути множество усилий, мы, тем не менее, считаем, что введение принципа преследования верующих за убеждения, а не за конкретные противоправные действия, самым пагубным образом скажется и на мусульманском сообществе России, и на межнациональном согласии, и на правовой культуре российского государства", - говорится в заявлении организаций.

В документе также опровергается участие представителей Духовного управления мусульман РФ и Совета муфтиев России в заседании Межрелигиозного совета России (МСР) 27 марта 2018 г. на котором была утверждена резолюция о необходимости "обратиться к органам государственной власти с предложением признать ваххабизм экстремистской идеологией, а ваххабитские организации — экстремистскими организациями".