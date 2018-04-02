Мусорную проблему Москвы спсёт только возрождение ГУЛАГа: мусоропереработчики уже известны

После закрытия нескольких мусорных полигонов в Московской области власти столицы начали прорабатывать вопрос вывоза мусора в соседние регионы. Власти Тверской области от предложения строительства на их территории новых мусорных полигонов отказались. Об этом РБК рассказал генеральный директор «МосводоканалНИИпроекта» Михаил Степанов.



«Для захоронения своих отходов Москва готова в Тверской области строить мусорные полигоны, потому что это регион с низкой плотностью населения, там много малолюдных мест, но нам этого не дают сделать, местные власти заявляют, что им это не нужно», — заявил Степанов, отметив, что Москва готова вложить деньги, построить объект, но «выходят люди, говорят, что им не надо».



АО «МосводоканалНИИпроект» принадлежит правительству Москвы, компания разработала проекты, по которым в столице построены мусоросжигательные заводы № 2 и № 4, мусороперерабатывающие и мусоропрессовочные станции, ведется реконструкция и модернизация полигонов ТБО, говорится на сайте предприятия. Также «МосводоканалНИИпроект» разрабатывал проектные решения по реконструкции и расширению полигона «Малинки» в Новой Москве.

Вопрос экологической безопасности

Власти Тверской области отказались принять мусор из Москвы, так как считают это вопросом «экологической безопасности региона». «Важно, чтобы муниципальные власти и администраторы, которые сейчас выполняют свои обязанности в этом секторе, четко понимали, что это не бизнес для них. К нам не должны привозить мусор из других регионов. Это вопрос экологической безопасности тверского региона, будущего нашей территории», — заявил во вторник, 27 марта, тверской губернатор Игорь Руденя на заседании регионального правительства (заявление Рудени предоставила РБК пресс-служба правительства области).

С 1 января 2019 года в Тверской области заработает региональный оператор по сбору, утилизации и обезвреживанию ТБО. Компания будет государственной, а все мусорные полигоны перейдут в областную собственность, заявил Руденя.

По данным министерства экологии Московской области, из 55–60 млн т всех твердых бытовых отходов (в их число входят твердые коммунальные отходы, ТКО), образующихся в России за год, пятая часть (11,7 млн т) приходится на столичный регион (3,8 млн т — Московская область, 7,9 млн т — Москва). При этом за МКАД из Москвы вывозится 6,6 млн т бытовых отходов. Таким образом, в Подмосковье ежегодно оседает более 10 млн т мусора.

Редактор ФОРУМа.мск Дмитрий Чёрный размышляет:

- Вот же чудеса просто - не было, не было мусора, и вдруг откуда-то набрались его целые "полигоны" (что на полигонах эти буржуи и мафия испытывают - наше терпение?!). Причём способ которым мусор "рекультивируется" - варварский, для природы не менее вредный, чем сжигание мусора. Зато как работает бизнес! Какие прибыли! Вывоз одного мусоровоза за пределы Москвы - 4 тысячи рублей. Посчитайте, сколько они делают рейсов за день - на это можно неплохо жить, если б вы купили личный мусоровоз (это же в русле приватизации и поддержки частной инициативы?). Только вот те, кто мусор "поставляет" плевать хотели, что с ним будет потом. Его слоями укладывают, причём даже не пытаясь сортировать - пластик, металл, пищевые отходы... Всё это лежит под открытым небом и слоями укатывается (в лучшем случае), как бутерброд или, точнее, гамбургер. Со временем начинают слои не просто просачиваться ядами в почву (ведь проверки мусора нет никакой, его только прессуют в мусоровозах), но и бродить, газы образовывать свалочные - которые можно было бы прекрасно использовать тому же Газпрому, но ему нет до этого дел, у него природного газа достаточно... Столица, ставшая по закону централизации капитала ещё и магнитом для пролетариев всех экс-советских республик - стала экологической катастрофой со своим неумеренным потреблением и неумением утилизировать мусор. Проблема это не частная, а социально-экономическая. Надо в корне менять как само потребление (о чём мы уже писали), так и способы сбора и утилизации мусора. Безусловно, всё что делалось до сих пор Игорем Чайкой, Чемезовым, что придумывалось Холопониным (ещё более чудовищное для атмосферы Подмосковья сжигание мусора в дорогостоящих заводах) - это не просто там какая-то системная слабость мысли, это уже готовое преступление. Вот вы всё ужаснуто спрашиваете меня, чем прогрессивен ГУЛАГ - отвечаю не конкретном примере, прогрессивна публичная, доступная любому гражданину как зрителю неотвратимость не просто наказания, а ответственности именно на том фронте, который обнаружил преступление чьё-то. За подорванное здоровье детей волоколамска должны ответить конкретные чиновники и бюуржуи - многолетним трудом по разбору мусора на ими же созданных свалках. Вот, скажем, работающий на сортировке мусора Игорь Чайка или Сергей Собянин - работающие в режиме реалити-шоу, - это вполне справедливая мера за катастрофическое засорение Подмосковья. Ну, а теперь они хотят всю эту дрянь везти ещё дальше к Твери - и готовы платить за это уже побольше, за бензин. Чтобы засорять почвы уже других областей. Гениально! Это вместо того чтобы включить думалку и потратить миллиарды не на бензин, а на переосмысление буржуазного, ударно засоряющего природу бытия - составить чертежи мусороперерабатывающих заводов, как когда-то в КБ на лубянке создавались чертежи авангардного и небывалого на тот момент по сложности Беломорканала им. Сталина. Да, нужны огромные, новейшие мусороперерабатывающие заводы, работающие в системе ГУЛАГ (ибо сами туда работать никто не пойдут, а вот за доказанные преступления - придётся приносить пользу обществу таким образом) - причём, подбор кадров для этих заводов практически за нас, большевиков, готовых возглавить ГУЛАГ, осуществлён. Это и списки Форбс, это и всё то чиновничество, вся буржуазия, что десятилетиями наживалась на эксплуатации приватизированного всенародного, советского добра...

Материалы по теме:

Сволочной газ и программа "Мой мусор"

Собянин, столько миллиардов ушло на плитку, что на дворников не осталось?