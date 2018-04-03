"Как прогрессивный деятель левого толка Тулеев докатился до жизни такой?"

В 90-е годы политик Аман Тулеев был мне симпатичен. Он выглядел искренним, здравым, смелым, ратующим за социальную справедливость человеком. Таким бы и остался в памяти, потому что за его деятельностью на посту кузбасского губернатора следить не приходилось. Но в связи с трагедией, вызванной пожаром в ТРЦ "Зимняя вишня", и последовавшими за ней событиями он снова оказался в центре внимания. И вот глядя на него спустя 20 лет, словно на мушкетёра, ловлю себя на мысли, что это кто-то совершенно другой. Ужас какой-то. Нет, в российских губернаторах засиживаться до 73-летнего возраста нельзя, даже губернаторская власть у нас за два десятилетия развращает абсолютно.

Волна негодования в отношении Тулеева прокатилась после того, как он попросил прощение за случившееся не у семей, потерявших в огне родных и близких, а у президента Путина. И он не вышел на городскую площадь к собравшимся, а поспешил навесить на них ярлык "бузотеров", "оппозиции", пытающейся нажить политический капитал.

Ёмкую характеристику положения дел в Кемеровской области на днях дал лидер КПРФ Геннадий Зюганов: «Первая и главная причина всех здешних мерзостей — это алчность и нажива. У нас нет более-менее даже нормального капитализма, а в Кузбассе — это феодально-криминальный капитализм, где ничего не работает. Вторая причина — это дикая коррупция, когда никто не выполняет свои служебные обязанности. Третья причина — отсутствие профессионализма». Такова непредвзятая оценка "кузбасского социализма".

Кузбасс в правление Тулеева превратился в автократию. Портреты губернатора висели в каждом кабинете и офисе. Региональные СМИ были сверху донизу набиты новостями о его невероятной щедрости и заботе. Обилие мер социальной поддержки органично сочеталось с их мелочностью. По заявлениям лично на имя А.Тулеева людям раздавали кур-несушек, кроликов, скандинавские палки, велосипеды, наборы овощей и семян, деньги на выпускной наряд школьнице и т.п. Часть политологов видела в этом первопричину огромной популярности Амана Гумировича, побеждавшего на выборах с результатами 93-96%. Правда, другая часть объясняла сравнимые с кавказскими цифры мощным административным ресурсом и полной зачисткой оппозиционного поля. Они не верили в высокие рейтинги главы Кузбасса, считая, что граждане просто запуганы и их тошнит от безумного пиара, сплошного воровства, вседозволенности олигархов.

Издание "Медуза" сообщало: "Губернатор — человек религиозный, и в области регулярно проходят самые разные массовые молебны: об избавлении от техногенных катастроф и гриппа, о безопасности дорожного движения, о благополучном преодолении мирового финансового кризиса. Молятся верующие и во время выборов — чтобы «к власти пришли те, кто будет заботиться о судьбе страны, чтобы жизнь после выборов была стабильной, все жили в достатке, не было наркоманов".

В 2011 году Тулееву присвоили почетное звание «народный губернатор» (с орденом из трех видов золота с бриллиантами) и установили для него ежемесячную выплату в 50 тысяч рублей. По этому закону после сложения полномочий за губернатором сохраняется служебная резиденция, ему должен быть предоставлен помощник, а также кабинет в здании администрации с доступом ко всем базам и государственным системам.

Михаил Кислюк, руководитель региона в 1991-1997гг., высказывал мысль о факторах, подводивших Тулеева к краху: «Тебя должны критиковать, указывать на недостатки. Иначе человек перестает контролировать себя, он не понимает, что хорошо, что плохо, кругом начинается развал, коррупция. Это же результат отсутствия конкуренции. То же самое, что отобрать зеркало, — невозможно же понять, в каком ты состоянии находишься. А он это зеркало уничтожил». Показательный факт. В региональном парламенте сплошь члены "Единой России" (сам Тулеев в 2000-е выступал её "паровозом") за исключением лишь одного депутата от ЛДПР и ещё одного от "Справедливой России", впрочем, они оба вполне были ему лояльны.

...Президент принял отставку Тулеева. Не прошло и часа, как в местной программе "Вести" на федеральном канале уже прозвучали слова: "Это решение всю неделю ждал "весь Кузбасс, где достаточно давно система находится в спящем, а иногда даже мертвом режиме, которая не может даже контролировать сама себя". Кто поручится, что эта оценка вскоре не разойдётся снежным комом среди "благодарного народа", который ещё в прошлом году выбрал Тулеева "народным героем" (тот отказался, передав титул занявшему второе место) и не отправит два десятилетия прежних славословий, как не раз уже бывало, на свалку истории?