Число россиян-банкротов выросло в полтора раза

Число физлиц и индивидуальных предпринимателей, признанных в РФ банкротами, за первые три месяца 2018 года выросло в 1,5 раза - до 8 тысяч 966 человек, сообщает Интерфакс со ссылкой на данные Единого федерального реестра сведений о банкротстве.

Отмечается, что за этот же период число потенциальных банкротов увеличилось, по оценке Объединенного кредитного бюро (ОКБ), на 6%.

Кроме того, количество введенных судами процедур реструктуризации долгов выросло в первом квартале 2018 года к аналогичному кварталу предыдущего года на 21% - до 2 тыс. 125. Их доля в общем количестве процедур несостоятельности снизилась до 19% с 23%.

Лидерами по числу личных банкротств в первом квартале 2018 года стали Москва, где несостоятельными признаны 757 человек (+81% к первому кварталу 2017 года), Московская область - 552 банкрота (+51%), Башкирия - 431 человек (+119%), Санкт-Петербург - 440 человек (+50%) и Краснодарский край - 310 человек (+56%).

Всего с 1 октября 2015 года, за время существования в РФ института банкротства граждан, несостоятельными признаны 59 тыс. человек.