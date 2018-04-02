Чистая прибыль "Газпрома" рухнула в четыре раза за год

Чистая прибыль ПАО "Газпром" по итогам 2017 года составила 100,298 млрд рублей, что в четыре раза меньше прибыли компании за аналогичный период предыдущего года (411,424 млрд руб.), сообщает РБК со ссылкой на данные компании.

При этом выручка от продажи газа выросла примерно на 8% — с 2,659 трлн до 2,872 трлн руб., причем выручка от продаж газа в страны дальнего зарубежья по итогам 2017 года составила 1,594 трлн руб., что примерно на 11,7% больше, чем годом ранее (1,426 трлн руб.).

Отмечается, что российский газовый монополист в марте текущего года установил абсолютный рекорд поставок газа в дальнее зарубежье экспортировав 19,6 млрд куб. м. Предыдущий рекорд был установлен в январе 2017 года (19,1 млрд куб. м).

Отметим, что ранее СМИ сообщали, что правление "Газпрома" планирует сохранить дивиденды на уровне 2016 года и выплатить акционерам за 2017 год порядка 190 миллиардов рублей.

"Они будут такими же, как и в прошлом году. Такое предложение менеджмент будет формировать, а согласятся с этим акционеры или нет – это решение общего собрания акционеров. Это около 190 млрд руб. общий объем", - заявил журналистам зампред концерна Андрей Круглов.

Напомним, что правительство уже не первый год пытается заставить госкомпании направлять на дивиденды 50% чистой прибыли по МСФО. Так в конце апреля 2017 года премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минэкономразвития и федеральным органам исполнительной власти обеспечить принятие решений о выплате дивидендов госкомпаниями на уровне не менее 50% от годовой прибыли по МСФО. Владимир Путин одобрил это предложение. Однако в прошлом году как и в 2016 году газовая монополия эти предписания не выполнила.