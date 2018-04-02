Под Костромой наркополицейский заставил местных жителей организовать наркопритон

Начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков Шарьинского отдела МВД Костромской области вынудил местных жителей употреблять наркотики и создать наркопритон, сообщает Интерфакс со ссылкой на источник в следственном управлении СКР по региону.

"Бывший начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков межмуниципального отдела МВД "Шарьинский" обвиняется в превышении должностных полномочий с тяжкими последствиями и склонении к потреблению наркотиков", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, страж порядка, желая получать премию и создать видимость высокой эффективности своей работы, искусственно создал условия для задержания жителя Шарьи и составил в отношении него документы о сбыте полутора килограмм маковой соломки. Впоследствии по материалам этого дела этого шарьинец получил почти семь лет колонии.

"Он также склонил троих местных жителей к употреблению наркотических средств и инсценировке указанными лицами вместе с еще двумя жителя города Шарьи ситуации функционирования "наркопритона" в квартире их знакомых, обеспечив передачу указанным лицам необходимых компонентов для изготовления наркотических средств", - добавил собеседник агентства.

Уголовное дело в отношении наркополицейского передано в суд.