Апрельский подарок для Веры Шиховой: последует ли за Тулеевым и Собянин?

31 марта 2018 года, накануне дня рождения Веры Шиховой (которая с 2013 года проводит бессрочный пикет в Москве), состоялась её пресс-конференция. Прямо под стенами Приёмной Президента, которая всё также твёрдо держит против Шиховой бойкот.

Сокрытие производственных травм, неисполнение судебных решений, нарушение конституционных прав - видимо, это не тот круг интересов, на которые обращают внимание представители Президента.

Полдня Шихова проводит у Приёмной на Ильинке, вторую половину - на Манежной площади, но вопрос о присвоении сыну группы инвалидности, соответствующей полученным им травмам на шахте Зиминка, остаётся открытым. Вопреки независимой экспертизе, судебному решению, прокопьевская МСЭК ставит Александру Шихову 80% трудоспособности, а искалеченный шахтёр, между тем, вынужден пользоваться воротником Шанца, спинодержателем, поясничным корсетом.

Кемеровские и московские власти выступают здесь единой позицией - официально Шихову не замечать. Сначала с ней пытались бороться - увозили в наручниках из Москвы в Кемерово (как летом 2014-го года), заводили дело за клевету (этим отличилась Ирина Чулянчик, председатель прокопьевской МСЭК), в декабре 2014-го сократили пенсию.

Во время повторного следования в Москву Шихова подвергалась организованному против неё грабежу (был украден билет и деньги, чтобы препятствовать её возвращению в столицу). Шиховой угрожали, пытались поджечь и даже убить (когда она держала круглосуточный пикет в 14 месяцев на скамейке у Останкино, мёрзла под полиэтиленовой плёнкой, в зимние морозы согревалась свечами).

Теперь же из Шиховой решили сделать злостную нарушительницу московских улиц - во время футбольных мероприятий летом 2017-го года её задерживали в рамках "усиленных мер безопасности", осенью - уже якобы из-за нарушений правил одиночного пикетирования. Фантазии властей не истощались. И если летом Шихова отделалась лишь срывом пикетов, вместо которых была вынуждена проводить время в полицейском участке Китай-Города, то за последние фантазии властей Шихова была уже оштрафована Тверским судом на 30 тысяч. Для пенсионерки-инвалида с пенсией в 8.5 тысяч на двоих с больным сыном - это был тяжёлый удар.

Но несмотря на финансовое преследование, Шихова продолжала выходить на пикеты, подала апелляцию на решение Тверского суда, и здесь её ожидал настоящий подарок судьбы - судья Мосгорсуда Анна Селиверстова отменила обвинительное постановление в связи "с отсутствием события административного правонарушения". Судебные заседания от 2 февраля и 28 марта под председательством Селиверстовой освободили Шихову от несправедливого и кабального наказания.

Вот такой своеобразный подарок получила Вера Шихова к своему дню рождения.