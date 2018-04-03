Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Путин обещал замочить в сортире террористов, а замочил Тулеева

Опубликовано 03.04.2018 автором Александр Головенко в разделе комментариев 7

кемерово кузбасс тулеев
Путин обещал замочить в сортире террористов, а замочил Тулеева

Тут из угольных разрезов Кузбасса поступил вопрос от группы «майданщиков»: «Какой нынче статус у Владимира Владимировича? 3-й срок у него закончился 18 марта, а четвертый начнется после инаугурации в мае. Имел ли он право снимать губернатора Тулеева и ставить на его место Цивилева, которого мы совсем не знаем?»

Вот тебе на… Не знаешь, что и ответить. Хотел было переадресовать любопытство кемеровских «бузотеров» главе Администрации президента Антону Вайно, да призадумался.

Вы, конечно, знаете, как на Старой площади относятся к журналистским посланиям - писал об этом. Сидит там группа консультанов и советниц - не поймешь, кто у кого на коленях - и каждый изощряется в остроумии.

Один такой шутник по фамилии Сафьянников отписал на Открытое письмо нашей редакции г-ну Вайно: «Полагаем, что отсутствуют основания для комментариев к Вашему письму, в котором Вы ссылаетесь на высказанное личное мнение» (https://forum-msk.org/material/politic/14361528.html).

И какие к автору этой похабщины могут быть претензии? Причем тут закон о СМИ и об обращениях граждан, если в то время, как он начал расстегивать блузку у г-жи консультантши (секретарши, полотерши), ему принесли нашу бумагу? Я бы, небось, на его месте вообще выслал в редакцию отряд ОМОНа.

Вот, действительно, понимает ли Амангельды Молдагазыевич, что в «день дурака» 1 апреля его кумир Владимир Владимирович сыграл с ним очень злую шутку? На всю страну выставил его посмешищем. Разве нельзя было разыграть это шоу в понедельник?

Можно, конечно. Но в том-то и весь «юмор», что своим беспримерным холуяжем бывший зав.отделом Кемеровского обкома КПСС не заслужил к себе другого отношения у кремлевских жванецких.

Завмаг увольняется и целый месяц сдает магазин преемнику. А тут никакой тебе приемо-сдаточной комиссии. За одно вербное воскресенье все обштопали. Тулеев область с почти 3-миллионным населением, как чемодан, сдал. Цивилев принял. А что именно принял - даже не интересовался, что ли? А вдруг в областной казне недостача на миллиарды рублей?

И тут, считают «майданщики» из угольных разрезов, не обошлось без комбинаций в духе комбинаций Остапа Бендера. Дорогого Амангельду губернатором 13 сентября 2015 г. избрали земляки (96,69%).

Почему же он в отставку 1апреля запросился у хозяина Кремля, а не у жителей области? Президент-то тут при чем?

В общем, жители Кузбасса считают, что указ №137 г-на Путина об увольнении г-на Тулеева и назначении вриом его зама Цивилева нелегитимен. И кто тут нам внесет полную ясность?

Не, лично я ничего не утверждаю. Я народное мнение докладываю. Поскольку процесс расстегивания блузок у советников «тайной канцелярии» вождя стоит на первом месте, и они «полагают», что у них «отсутствуют основания» нам отвечать, то вопрос о легитимности указа №137 как бы повис в воздухе.

Как и о легитимности самой Администрации президента, чьи функции и полномочия, как известно, не прописаны ни в Конституции, ни в одном российском законе.

И о погоде. Почему, уходя в туманную даль, губернатор Тулеев не отчитался перед населением о 20 годах своего наместничества? Что удалось и не очень? Какие главные задачи предстоит решать его преемнику Цивилеву в предстоящие годы?

Вопросов же миллион, наверно, не только у жителей шахтерского края, но и у других губернаторов. Но раз наместник решил попрощаться с земляками без отчета - то и кому их тогда задавать?

Как в Кузбассе сегодня обстоит с демографией, рождаемостью и смертностью? Выросло его население или вымирает, как многие депрессивные регионы? Сколько построено жилья и сколько счастливых семей справили новоселье? Тоже интересно - верно?

Как вообще с социалкой? Сколько построено и открыто новых больниц, поликлиник, ФАПов, детсадов или идет их «оптимизация» - то есть удушение, как по всей матушке-России?

Но об одном нужно сказать отдельно. Как обстоит с аварийностью на шахтах, коих насчитывается многие десятки?

Давно ведь ходит по СМИ эта цифра: за эти 20 лет в больших и маленьких авариях в Кузбассе погибло примерно 1000 горняков. Вот самые крупные катастрофы. Шахта «Зыряновская» - 67 погибших, «Распадская» - 91, «Ульяновская» - 110, «Юбилейная» - 39, «Тайжина» - 47 жертв. СМИ ничего не перепутали, Аман Гумирович?

Ну и «Зимняя вишня» - которая унесла жизни 64 взрослых и детей. Невозможно же поверить, что он ничего не знал о творящемся там бардаке.

Хотелось бы знать, что делал лично губернатор Тулеев для снижения аварийности и повышении техники безопасности в забоях?

И чувствует ли он свою вину за прерванные в цвете лет 1000 жизней?



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 7
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 7
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
осот написал 03.04.2018 01:41
Тулеева впору назвать баскаком? или страпом?
Ответить
Re: Re: Re: Re: НИКТО
!!!OQQ!TOTTAKINESPIT!!!& написал 03.04.2018 01:23
"Тут из угольных разрезов Кузбасса поступил вопрос от группы &#171;майданщиков&#187;: &#171;Какой нынче статус у Владимира Владимировича? 3-й срок у него закончился 18 марта, а четвертый начнется после инаугурации в мае. Имел ли он право снимать губернатора Тулеева и ставить на его место Цивилева, которого мы совсем не знаем?"
- А это - таки не их собачье дело! После того, кака тупые,подземные вечнопьяные роботы-матаголиик кузбасса помогли врагам народа и пеРдателям таки развалить СССР и помогли Алкашу Мордатому залезть на танк - эта сволочь должна заткнуться и молчать в тряпочку, потому, что от явного бы-дла бывает только горе и беда - таки от как от пролетариев, больших специалистов по выносу горшков из-под раздолбаных ж-п 3,1416-дорков та еуро-пейских - рагулей-недочеловеков (унтерменшей) из ССгаличины, которые, кроме бед на дурные головы Гордых Укров - не принесли ничего - то таки да... То таки КУ!-збасское бы-дло должно молчать - это самое лучшее для страны и ее таки тупых насеюков - что оно может сделать... То таки да... А еще - таки оно может пойти нах... Это - таки тоже хороший таки вариант... То таки да...
Ответить
Re: Re: Re: НИКТО
Станколит написал 03.04.2018 01:14
Что-то я не помню, чтоб Обама или Трамп увольняли губернаторов, которые избраны американцами. Вот это демократия
А Путин хочет залезть в каждую постель
Ответить
Re: Re: НИКТО
Станколит написал 03.04.2018 01:12
Медвед увольняет Лужка по недоверию. Без всяких комиссий, ревизий, конкретных обвинений. Есть у них такой дикий крючок. А Путин Лужка недавно наградил орденом
Полная хренотень
Ответить
Re: НИКТО
Станколит написал 03.04.2018 01:02
Собянин же тоже не принимал Москву у Лужка. Просто въехал в его кабинет, а Лужка на другой день даже за кепкой в мэрию не пускали. А оленевод на второй же день начал громить малый бизнес
Ответить
РЕ
( норд ---- ман ) написал 03.04.2018 00:23
Но об одном нужно сказать отдельно. Как обстоит с аварийностью на шахтах, коих насчитывается многие десятки?
Давно ведь ходит по СМИ эта цифра: за эти 20 лет в больших и маленьких авариях в Кузбассе погибло примерно 1000 горняков. Вот самые крупные катастрофы. Шахта &#171;Зыряновская&#187; - 67 погибших, &#171;Распадская&#187; - 91, &#171;Ульяновская&#187; - 110, &#171;Юбилейная&#187; - 39, &#171;Тайжина&#187; - 47 жертв. СМИ ничего не перепутали, Аман Гумирович?
============
Вы пустословите.
"плач-Ярославны"
Ни слова о причинах.
Ответить
И чувствует ли он свою вину за прерванные в цвете лет 1000 жизней?
НИКТО написал 03.04.2018 00:14
Да плевали они на жизни всего народа.Пока народ не выйдет на улицу и не стукнет кулаком!
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Кемерово. Кто виноват?:
Результаты
Интернет-ТВ
Владимир Лакеев: Коммунисты хотят единства
Владимир Лакеев: Коммунисты хотят единства
03.04.2018
С чего бы это янки озаботились местами прилунения "Аполлонов"?
С чего бы это янки озаботились местами прилунения ...
02.04.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Как прогрессивный деятель левого толка Тулеев докатился до жизни такой? (1)
Апрельский подарок для Веры Шиховой: последует ли за Тулеевым и Собянин? (0)
Владимир Лакеев: Коммунисты хотят единства (0)
Трамп вызывает Путина на ковер? (5)
А если Кремлю остановиться и заняться страной? (10)
Давно уже лежит список моих книг, а я всё пишу на злобу дня (0)
Путин обещал замочить в сортире террористов, а замочил Тулеева (7)
Под Костромой наркополицейский заставил местных жителей организовать наркопритон (1)
Чистая прибыль "Газпрома" рухнула в четыре раза за год (3)
Число россиян-банкротов выросло в полтора раза (0)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Щас Путину вашингтонские по карманам-то пошарят
Максим Калашников Максим Калашников: Путинская модель околела
Максим Калашников Максим Калашников: Еще о сокрушительных успехах "духоскрепной", самолетах-автоматах и от АПН Северо-Запад
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Бедняга Мавроди: Его жертвы скинулись на похороны
Дарья Митина Дарья Митина: Кoммунисты хoтят единства!
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss