Путин обещал замочить в сортире террористов, а замочил Тулеева

Тут из угольных разрезов Кузбасса поступил вопрос от группы «майданщиков»: «Какой нынче статус у Владимира Владимировича? 3-й срок у него закончился 18 марта, а четвертый начнется после инаугурации в мае. Имел ли он право снимать губернатора Тулеева и ставить на его место Цивилева, которого мы совсем не знаем?»

Вот тебе на… Не знаешь, что и ответить. Хотел было переадресовать любопытство кемеровских «бузотеров» главе Администрации президента Антону Вайно, да призадумался.

Вы, конечно, знаете, как на Старой площади относятся к журналистским посланиям - писал об этом. Сидит там группа консультанов и советниц - не поймешь, кто у кого на коленях - и каждый изощряется в остроумии.

Один такой шутник по фамилии Сафьянников отписал на Открытое письмо нашей редакции г-ну Вайно: «Полагаем, что отсутствуют основания для комментариев к Вашему письму, в котором Вы ссылаетесь на высказанное личное мнение» (https://forum-msk.org/material/politic/14361528.html).

И какие к автору этой похабщины могут быть претензии? Причем тут закон о СМИ и об обращениях граждан, если в то время, как он начал расстегивать блузку у г-жи консультантши (секретарши, полотерши), ему принесли нашу бумагу? Я бы, небось, на его месте вообще выслал в редакцию отряд ОМОНа.

Вот, действительно, понимает ли Амангельды Молдагазыевич, что в «день дурака» 1 апреля его кумир Владимир Владимирович сыграл с ним очень злую шутку? На всю страну выставил его посмешищем. Разве нельзя было разыграть это шоу в понедельник?

Можно, конечно. Но в том-то и весь «юмор», что своим беспримерным холуяжем бывший зав.отделом Кемеровского обкома КПСС не заслужил к себе другого отношения у кремлевских жванецких.

Завмаг увольняется и целый месяц сдает магазин преемнику. А тут никакой тебе приемо-сдаточной комиссии. За одно вербное воскресенье все обштопали. Тулеев область с почти 3-миллионным населением, как чемодан, сдал. Цивилев принял. А что именно принял - даже не интересовался, что ли? А вдруг в областной казне недостача на миллиарды рублей?

И тут, считают «майданщики» из угольных разрезов, не обошлось без комбинаций в духе комбинаций Остапа Бендера. Дорогого Амангельду губернатором 13 сентября 2015 г. избрали земляки (96,69%).

Почему же он в отставку 1апреля запросился у хозяина Кремля, а не у жителей области? Президент-то тут при чем?

В общем, жители Кузбасса считают, что указ №137 г-на Путина об увольнении г-на Тулеева и назначении вриом его зама Цивилева нелегитимен. И кто тут нам внесет полную ясность?

Не, лично я ничего не утверждаю. Я народное мнение докладываю. Поскольку процесс расстегивания блузок у советников «тайной канцелярии» вождя стоит на первом месте, и они «полагают», что у них «отсутствуют основания» нам отвечать, то вопрос о легитимности указа №137 как бы повис в воздухе.

Как и о легитимности самой Администрации президента, чьи функции и полномочия, как известно, не прописаны ни в Конституции, ни в одном российском законе.

И о погоде. Почему, уходя в туманную даль, губернатор Тулеев не отчитался перед населением о 20 годах своего наместничества? Что удалось и не очень? Какие главные задачи предстоит решать его преемнику Цивилеву в предстоящие годы?

Вопросов же миллион, наверно, не только у жителей шахтерского края, но и у других губернаторов. Но раз наместник решил попрощаться с земляками без отчета - то и кому их тогда задавать?

Как в Кузбассе сегодня обстоит с демографией, рождаемостью и смертностью? Выросло его население или вымирает, как многие депрессивные регионы? Сколько построено жилья и сколько счастливых семей справили новоселье? Тоже интересно - верно?

Как вообще с социалкой? Сколько построено и открыто новых больниц, поликлиник, ФАПов, детсадов или идет их «оптимизация» - то есть удушение, как по всей матушке-России?

Но об одном нужно сказать отдельно. Как обстоит с аварийностью на шахтах, коих насчитывается многие десятки?

Давно ведь ходит по СМИ эта цифра: за эти 20 лет в больших и маленьких авариях в Кузбассе погибло примерно 1000 горняков. Вот самые крупные катастрофы. Шахта «Зыряновская» - 67 погибших, «Распадская» - 91, «Ульяновская» - 110, «Юбилейная» - 39, «Тайжина» - 47 жертв. СМИ ничего не перепутали, Аман Гумирович?

Ну и «Зимняя вишня» - которая унесла жизни 64 взрослых и детей. Невозможно же поверить, что он ничего не знал о творящемся там бардаке.

Хотелось бы знать, что делал лично губернатор Тулеев для снижения аварийности и повышении техники безопасности в забоях?

И чувствует ли он свою вину за прерванные в цвете лет 1000 жизней?