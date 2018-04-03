Давно уже лежит список моих книг, а я всё пишу на злобу дня

Итак, два года я сидел под домашним арестом, дошёл до того, что начал статьи для сайта готовить каждые два дня, а время всё равно оставалось. Соответственно я оформлял и оформлял новые книги, и давал издательствам согласие на публикацию старых. И сейчас подумал, а что это я их сам не рекламирую? Не помогаю издательствам.

Правда, должен сказать, что мои старые книги часто переиздаются под новыми заглавиями. Дело тут в том, что я по договору не отстаиваю себе право на заголовок, поскольку издательство, рискующее деньгами, требует это право себе. Итак.

Начну с книги Александра Соколова, к которой я сделал вступление, в связи с чем, она вышла под нашим общим авторством:

Мухин Ю.И. Соколов А.А. За что судят в России, или Опасные тайны Кремля

https://www.ozon.ru/context/detail/id/142465100/

Разумеется, не могу лично не рекомендовать всем книгу, которую обязан прочесть каждый. Прочесть перед тем, как начать гордо хвастаться, что он не верит в то, что будет существовать после смерти тела. Прочесть уже хотя бы потому, чтобы после смерти не говорить, что «мне, дебилу, никто ничего не говорил про жизнь после смерти».

Мухин Ю.И. Институт Бессмертия Человека

https://www.ozon.ru/context/detail/id/140824319/

Из тех моих книг, которые изданы в течение этих двух лет, я бы лично отрекомендовал, во-первых, художественно-документальную книгу:

Мухин Ю.И. 210 мгновений из жизни отца народов

https://www.ozon.ru/context/detail/id/138584616/

Мне очень понравилась полиграфия и то, что издательство «Вече» включило «от себя» в книгу очень чёткие фотографии Сталина и героев этой книги.

На примере событий на Украине:

Мухин Ю.И. Как не надо делать революцию

https://www.ozon.ru/context/detail/id/143368804/

Ну и дам список остальных книг без комментариев:

Мухин Ю.И. Главные преступления 21 века. Узнаем ли мы правду

https://www.ozon.ru/context/detail/id/138487816/

Мухин Ю.И. Россия - не Сингапур. Какой ВВП нам нужен

https://www.ozon.ru/context/detail/id/138487821/

Мухин Ю.И. Делократы. Возможен ли русский прорыв»?

https://www.ozon.ru/context/detail/id/139867022/

Мухин Ю.И. «Тонкая настройка» Путина

https://www.ozon.ru/context/detail/id/140816849/

Мухин Ю.И. Война и мы

https://www.ozon.ru/context/detail/id/141015633/

Мухин Ю.И. За что и как убили Сталина и Берию

https://www.ozon.ru/context/detail/id/142040406/

Мухин Ю.И. Красная армия. Парад побед и поражений

https://www.ozon.ru/context/detail/id/136967351/

Мухин Ю.И. В чьих интересах действует Путин

https://www.ozon.ru/context/detail/id/136906323/

Мухин Ю.И. Катынский детектив. Все тайны убийства в смоленском лесу

https://www.ozon.ru/context/detail/id/135606001/

Мухин Ю.И. Разгадка тайн молниеносной войны. Мифы и правда о Блицкриге

https://www.ozon.ru/context/detail/id/34182127/

Мухин Ю.И. Чужие и свои. Русская власть от Екатерины II до Сталина

https://www.ozon.ru/context/detail/id/138139894/