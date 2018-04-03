А если Кремлю остановиться и заняться страной?

А ЕСЛИ НЕ ПОРОТЬ ГОРЯЧКУ?

Начиная с покровительственного таможенного тарифа…

Коли так называемая «модель развития» по ВВП бесславно скончалась (https://forum-msk.org/material/news/14500820.html), то почему бы Путину не заняться целиком домашними делами? Ну, предположим в порядке бреда.

А что? Ведь никакой угрозы войны нет. Как не было ее, в общем, и в 1985-м. Обстановка в чем-то схожая.

ВЕДЬ ВОЙНЫ НЕ БУДЕТ

На месте Кремля Максим Калашников вышел бы из сирийской ловушки и преспокойно бы занялся капитальным ремонтом в насквозь прогнившей РФ. Я перестал бы валять дурака и делать вид, будто ПРО США – страшная угроза, якобы обесценившая наши ракетно-ядерные силы. Вранье это.

Отлично знаю, что как в 1985-м году янки не осмелились бы напасть на нас (тупиковость ситуации они осознали еще в 1982-м), так и сейчас не нападут. Во всяком случае, пока ими не создано оружие космического базирования. Укрепить систему предупреждения о ракетном нападении, развернуть пару дивизий РВСН со средствами прорыва ПРО. Ну, и еще столицу перенести в Новосибирск – прочь из Москвы, отравленной коррупцией, похожей на зацветший и затхлый пруд.

Ведь опасаться нечего. Нам прекрасно известно, что все взаимные военные пикировки Кремля и Запада напоминают двух собак, что, разделенные забором, яростно лают друг на друга. И пена уж капает у них из пастей, и клыки ощерены. Но вот псы добегают до того места, где забор кончается – и вот они могут кинуться друг на друга. Однако они, не добегая до конца ограды, поворачивают обратно – и продолжают лаяться через доски.

Сидя за сказочным тыном из баллистических ракет, я бы просто занялся внутренними делами. Потому что именно гнилость РФ и ее экономическая немощь и выступают главными угрозами для нее самой.

Сперва надо промышленность поднять. Ворье пересажать. Или вот суд нормальный создать вместо нынешней фикции. С изгнанием всех прежних «судей», помощников и секретарей. Ибо что такое страна без независимого состязательного суда? Все равно, что организм без иммунной системы. От этого лишь умереть можно…

ДА ПУСТЬ ОНИ ВЛЕЗАЮТ В СИРИЮ ПО УШИ…

Мне как-то сказали, что, если мы уйдем из Сирии, туда влезут американцы.

- В добрый путь! Пускай влезают туда по самую макушку и тратят в этом месиве миллиарды долларов! – ответил на это. – Мне главное, чтобы на Украину янки не влезли. То, что тратится на Сирию, лучше потратить на присоединение к РФ ЛНР и ДНР…

Нам выгодно изматывать силы американцев в Сирии и втягивать их и в большие затраты, и в конфликты с Турцией да Ираном. Пускай они тонут в бесконечной гражданской войне. И если при этом потоки беженцев с выгонцами станут заливать ЕС, русским от этого – только лучше.

Мы ведь – не дураки, и отлично знаем, что решение главной геополитической задачи – в собственном развитии. Чтобы здесь, средь родных берез, поднимались белоснежные корпуса заводов-автоматов. Чтобы тут протягивались ленты долговечных и умных автострад. Чтобы над Селигером и Валдаем реяли русские аэромобили. Чтобы тут, над верхушками сосен, летели по эстакадам наши обтекаемые экранолеты – вопощенная мечта Роберта Бартини…

Стоит ли всего этого куча ближневосточных песков с полоумным, вечно грызущимся населением, отравленным многовековой враждой? Зачем нам эти пыльные, вонючие, сухие земли?

Не хочу сказать, что нам нужно повторять Швецию и вовсе отказываться от внешней экспансии. Она нам нужна – но только для объединения русских земель. А все остальное – к черту! 90% ресурсов нам нужно тратить на самих себя. На собственное излечение, устроение и развитие. Гроша ломаного не стоит мессианство, коль у тебя дома – грязь бездорожья, покосившиеся избушки и поваленные плетни. Если твой собственный народ все более превращается в нищих стариков.

Вот тут у шведов можно многому поучиться.

Читаю «50 лет в строю» графа Алексея Игнатьева. Издания 1950 года.

«…Всякому позволено влюбиться в женщину, кавалеристу разрешается влюбиться в коня, а инженеру – в хороший завод. Мне пришлось узурпировать это право у инженеров и навсегда сохранить в памяти затерянный среди скал и лесов живописный и такой чистый и стройный Бофорс. Секрет этого завода заключался в том, что выплавка стали производилась в электрических печах, питаемых водной энергией от соседнего водопада. Ни ударов прессов, ни грохота прокатных станов, а главное, ни одной угольной порошинки…»

Так Игнатьев описывает шведские заводы Бофорса в 1907 году.

А мне видятся чистые и прекрасные русские заводы будущего. Где не только гидростанции, но и ядерные энергоблоки следующих поколений питают чистое производство. А корпуса таких заводов утопают в зелени лесов. Здесь есть и прекрасные искусственные пруды, спортивно-оздоровительный центр, театр, целый поселок удобных коттеджей. Летные поля с аэромобилями.

Вот что нам нужно – а не сирийские миражи и не умирающая русская глубинка.

«Швеция встречала чистотой и порядком, царящими и на вокзале, и в городе. Везде простой, здоровый и отличный от европейского континента комфорт, без лишней роскоши, без единого лишнего предмета; вместо ковров подозрительной чистоты – морские маты, вместо оконных занавесок, рассадников пыли, - прочные, добротные шторы…

…Стройные ели, припорошенные снегом, напоминают близость родной стороны, а ослепительное февральское солнце переносит мысли в детство, в далекий, но навсегда родной Иркутск. Воздух так чист и прозрачен, что, несмотря на мороз, выходишь подышать на открытую площадку вагона, не надевая пальто. Не раз думал я, путешествуя по Швеции, Норвегии и Финляндии, насколько легко молодежи этих стран побивать мировые рекорды по зимнему спорту; а вот попробовали бы они заняться этим делом в наши трескучие морозы или в промозглую оттепель на питерских болотах!..»

Это тоже Алексей Игнатьев из самого начала ХХ века.

Ничего, Алексей Алексеевич, мы тоже можем построить Новую Русь. Чистую и сильную. Если займемся сперва собственными землями, не гонясь за химерами «пиарного» величия. Сами поднимемся, избегнув смерти и дряхлости – притянем к себе и других.

Индустриализация, новая промышленность во имя национального возрождения – вот наш путь. Да, печально известный президент Перу Фухимори был еще тем изувером и либералом, но его лозунг «Честность! Техника! Труд!» мне очень по душе.

НАЧАЛО БУДЕТ ВСЕГДА ОДНИМ – ПОКРОВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ ТАРИФ!

Начал бы я с самого неотложного. С чего? С покровительственных таможенных тарифов. Чтобы здесь, на Руси, было выгодно ставить заводы и фабрики, разворачивать агробиотехнологические комплексы. Пускай таможенные пошлины уравнивают условия здесь и за пределами России.

И не надо мне пенять примером негибкой экономики СССР и указывать на Скандинавию!

Советская экономика жила в условиях не протекционизма, а при частичной изоляции от мирового рынка и при полной монополии государства на внешнюю торговлю. То есть, государство завозило те заграничные товары, которые считало нужными, причем без всяких пошлин. То есть, иностранцы не могли свободно поставлять в СССР свои изделия, просто заплатив пошлины. Конкуренции не было вовсе.

Точно так же советские предприятия не могли свободно торговать на рынке своей продукцией, все делали чиновники. Государство монополизировало экспорт не только нефти и газа (сырья), но и готовых товаров. Имею в виду часы, оптику, станки, приборы, агромашины и т.п. А чиновники торговали этим не лучшим образом, упуская сотни шансов. Да и предприятия-производители, получается, в такой торговле лишались всякой заинтересованности. Не существовало нормальной протекционистской схемы: когда вывоз из СССР сырья облагался сверхвысокими пошлинами, а вывоз технически сложных изделий – минимальными (с промежуточными градациями). Когда ввоз в Советский Союз сырья имел бы минимальное обложение, а готовой продукции – наибольшее.

При этом сама советская экономика отличалась крайне негибкостью, монополизмом и невосприимчивостью к спросу покупателей. Потому сравнивать СССР со скандинавскими странами и объявлять его образцом протекционизма может лишь неисправимый осел. Гоните в шею тех, кто в споре по поводу протекционизма приводит пример Советского Союза.

Скандинавы, говорите? Они живут при открытом рынке? Либеральные олухи никак не могут взять в толк, что мы говорим не о XIX и ХХ веках, а о той обстановке свободного движения капиталов, что сложилась в мире с конца 1980-х годов, со времен Великого переселения производства в Китай и дешевые страны. Скандинавы (как и прочие страны Запада) успели развиться и построить свою промышленность до наступления теперешней Глобализации. Только развившись и «накачав мышцы», они открыли свои рынки. Вы это в толк можете взять, кликуши либеральные?

При этом скандинавы (Швеция, Норвегия, Дания и Финляндия) ради развития своей промышленности использовали жесткий протекционизм. С самых ранних этапов истории своих национальных государств. В 1984 году мне выдалось писать студенческую работу по русско-шведским конфликтам начала XVII столетия. Что меня поразило? Металлургия была одной из ведущих отраслей промышленности в Швеции. Так вот, пользуясь тем, что они контролируют единственный выход Московской Руси к Балтике, шведы принуждали русских купцов задешево продавать свои товары им. Чтобы потом вдвое дороже перепродать в Европе. Но русским купцам не давали возможность просто уехать с вырученными деньгами! Шведы заставляли их покупать прутовое железо их производства.

Точно так же и Финляндия, которая была в первой половине ХХ века весьма небогатой страной со скромным уровнем жизни, после 1945 года поднялась, применяя все тот же протекционизм и субсидии государства тому же корабле- и машиностроению, электротехнической индустрии.

В те времена не было свободного движения капиталов, ты не мог так просто взять и перенести завод из Швеции (Финляндии) в Китай. Ни в 1900 году, ни в 1957-м, ни в семидесятые годы. Эта эра придет лишь в 1989-м. Пользуясь этим, скандинавы (как и все западники) успели развиться и разбогатеть. И лишь потом вступили в эру Открытых Рынков.

Но даже им пришлось с наступлением эры текучести капиталов (не денег, деньги – не капитал, капитал – это заводы) идти на сильные протекционистские меры. Чтобы производство не убежало в Азию, западникам приходится давать частным промышленникам субсидии на НИОКРы и новое оборудование, обеспечивать им дешевые кредиты и налоговые льготы. Из-за этого их продукция дешевле русской. Да-да, и из-за этого, а не только в силу природно-климатических преимуществ.

А вы, уроды, заставляете нашу искалеченную, избитую промышленность (и агропром) конкурировать с азиатской и западной, имеющей и субсидии, и дешевые кредиты, и объективно меньшие издержки производства. Для этого Партия Дела и выступает за уравнивание условий конкуренции, за протекционизм и экономический национализм.

Что с вами нужно делать, левые и либеральные твари? Вразумлять коваными ботинками по ребрам.

Как русская промышленность начала бурный подъем при Александре Третьем? Да с помощью покровительственного таможенного тарифа Менделеева.

Как поднимали свою индустрию американцы, прежде чем открыться миру? Да с помощью все того же протекционизма. Хотя южные аграрные штаты все время грозили отделением – им хотелось покупать более дешевые английские товары. Но американские лидеры подчинили их своей воле. И добились своего: опираясь на внутренний рынок, Америка поднялась, развилась – и потом пошла на завоевание всего мира.

Люблю перечитывать «Историю СЩА» Айзека Азимова. Там протекционизм – красная нить развития страны. Подавив своих дурных потребителей, не видящих дальше собственного носа, янки смогли стать глобальной промышленной державой.

А вот когда они вовсе отказались от протекционизма (с 1980-х), то быстро скатились в кризис. И теперь Трамп возвращает покровительственную политику, спасая свою страну.

Вы можете понять, что и РФ надо делать то же самое, пользуясь тем, что военная безопасность обеспечена надолго? Только так вы можете вернуть в страну вывезенные деньги и направить их на вложения в производство, черт побери!

СТАРОМУ МИРУ ВСЕ РАВНО НЕ БЫТЬ…

В Кремле до сих пор не могут уразуметь, что старому миру пришел конец. Что грядет война протекционизмов. Что человечество разломится на протекционистские миры-экономики. Это – Будущее, и воевать с ним бесполезно. Переход к новому миру, раскроенному покровительственными торговыми барьерами, неизбежно приведет к первоначальному кризису и спаду производства везде. Что несет РФ угрозу смерти: долгого падения цен на нефть, газ, сырье вообще.

Трамп ввел покровительственные пошлины на ввоз в страну стали и алюминия. В ответ китайцы устанавливают протекционистские пошлины на 130 товаров из Америки. Та, в свою очередь, вводит повышенные пошлины на импорт в США 1,3 тысяч видов товаров из КНР, в основном – высокотехнологичных. Так, чтобы в самих Штатах поднималась высокоразвитая промышленность. Цепная реакция пошла, мировая торговая война и последующий кризис теперь – неотвратимость. Погребальные колокола зазвонили по сырьевым «экспортным» экономикам, и прежде всего – по расейской. Такова глубокая убежденность Максима Калашникова.

Так что, мои недалекие кремлевцы, либо вы тоже пойдете на введение протекционизма и займетесь срочным ремонтом РФ, перестав пороть внешнеполитическую горячку и готовиться к мифической войне с Западом. Либо уже через несколько лет вам придется капитулировать, отдавая не только Донбасс и Крым. Боюсь, что усилившиеся США потребуют от вас сдачи ядерного арсенала. И вам некуда будет деться: в РФ ведь воцарится дикая нехватка денег. Даже ваши силовые структуры сцепятся друг с другом за немногие оставшиеся источники валюты и прибылей.

Ведь драка внутри «элиты» РФ уже началась:

https://forum-msk.org/material/politic/14507100.html

Будущее рождается не в ваших пропагандистских воплях о Скрипале и о вот-вот начнущейся войне то ли с Англией, то ли с НАТО. Смерть ваша идет из области «прозаичной» экономики.