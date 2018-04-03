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Московский листок

Трамп вызывает Путина на ковер?

Опубликовано 03.04.2018 в разделе комментариев 5

путин выборы
Трамп вызывает Путина на ковер?

Президент США Дональд Трамп и президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора в марте обсудили несколько возможных мест для проведения переговоров на высшем уровне, сообщает телеканал CBS со ссылкой на пресс-службу американского главы государства.

Говорят, поздравить хочет с победой на выборАх. Хотя с этим можно было еще о прошлом годе поздравлять.

А в это время Порошенко договорился встретиться с Меркель и Макроном на предмет ввода войск на Донбасс. Под шумок, пока Трамп с Путиным лопают гамбургеры в Вашингтоне. Известный вариант.

Вдруг раздался на базаре крик: "Аэроплан!" -

Ловко кто-то постарался, вывернул карман.

Ой, рятуйте, граждане хорошие, из кармана вытащили гроши.

Так тебе и надо, не будь такой болван,

Нечего тебе глазеть на аэроплан.

Ну вот примерно так. Не будь такой болван.

Хотя Путину, наверно, доложили. Но кремль такие пустяки не комментирует.

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 5
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Re: Re:
!!!OQQ!TOTTAKINESPIT!!& написал 03.04.2018 01:28
" Re:
3авидонов Николдим написал 03.04.2018 01:05
Такидакала, утухни. Полы иди помой в сельсовете. "
- А ты пойди пос-оси в зоо-парке хпьянойабиздяне! То таки тебе 3,1416-дорку - таки это будет полезно и абиздяне - таки приятно - это тебе, как Зоо-психолог могу сказать - то таки да! Мы, Высшие Существа, всегда даем диподинам, таки - даже извратным - самые лучшие таки советы - потому, что Мы - добрые и культурные - то таки да...
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(без названия)
3авидонов Николдим написал 03.04.2018 01:10
Интересно, зачем сожителю Кабаевой понадобилось гутарить с американским Жириком с глазу на глаз?
Закладкам и своим сексотам не доверяет, что ли?
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Устрэча
Московченко Николай написал 03.04.2018 01:06
Могли бы на полдороги в Лондоне встренуться.Вот Мэй радости то было!
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Re:
3авидонов Николдим написал 03.04.2018 01:05
Такидакала, утухни. Полы иди помой в сельсовете.
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(без названия)
!!!OQQ!TOTTAKINESPIT!!!&&& написал 03.04.2018 01:02
"Хотя Путину, наверно, доложили. Но кремль такие пустяки не комментирует."
- То таки понятно, что путин и умнне и лучше информирован, чем А. Б. То таки да...
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