Трамп вызывает Путина на ковер?

Президент США Дональд Трамп и президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора в марте обсудили несколько возможных мест для проведения переговоров на высшем уровне, сообщает телеканал CBS со ссылкой на пресс-службу американского главы государства.

Говорят, поздравить хочет с победой на выборАх. Хотя с этим можно было еще о прошлом годе поздравлять.

А в это время Порошенко договорился встретиться с Меркель и Макроном на предмет ввода войск на Донбасс. Под шумок, пока Трамп с Путиным лопают гамбургеры в Вашингтоне. Известный вариант.

Вдруг раздался на базаре крик: "Аэроплан!" -

Ловко кто-то постарался, вывернул карман.

Ой, рятуйте, граждане хорошие, из кармана вытащили гроши.

Так тебе и надо, не будь такой болван,

Нечего тебе глазеть на аэроплан.

Ну вот примерно так. Не будь такой болван.

Хотя Путину, наверно, доложили. Но кремль такие пустяки не комментирует.

А.Б.