Трамп вызывает Путина на ковер?

Президент США Дональд Трамп и президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора в марте обсудили несколько возможных мест для проведения переговоров на высшем уровне, сообщает телеканал CBS со ссылкой на пресс-службу американского главы государства.
Говорят, поздравить хочет с победой на выборАх. Хотя с этим можно было еще о прошлом годе поздравлять.
А в это время Порошенко договорился встретиться с Меркель и Макроном на предмет ввода войск на Донбасс. Под шумок, пока Трамп с Путиным лопают гамбургеры в Вашингтоне. Известный вариант.
Вдруг раздался на базаре крик: "Аэроплан!" -
Ловко кто-то постарался, вывернул карман.
Ой, рятуйте, граждане хорошие, из кармана вытащили гроши.
Так тебе и надо, не будь такой болван,
Нечего тебе глазеть на аэроплан.
Ну вот примерно так. Не будь такой болван.
Хотя Путину, наверно, доложили. Но кремль такие пустяки не комментирует.
А.Б.
!!!OQQ!TOTTAKINESPIT!!& написал 03.04.2018 01:28
3авидонов Николдим написал 03.04.2018 01:05
Такидакала, утухни. Полы иди помой в сельсовете. "
- А ты пойди пос-оси в зоо-парке хпьянойабиздяне! То таки тебе 3,1416-дорку - таки это будет полезно и абиздяне - таки приятно - это тебе, как Зоо-психолог могу сказать - то таки да! Мы, Высшие Существа, всегда даем диподинам, таки - даже извратным - самые лучшие таки советы - потому, что Мы - добрые и культурные - то таки да...
3авидонов Николдим написал 03.04.2018 01:10
Закладкам и своим сексотам не доверяет, что ли?
Московченко Николай написал 03.04.2018 01:06
3авидонов Николдим написал 03.04.2018 01:05
!!!OQQ!TOTTAKINESPIT!!!&&& написал 03.04.2018 01:02
- То таки понятно, что путин и умнне и лучше информирован, чем А. Б. То таки да...