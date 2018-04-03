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Московский листок

Владимир Лакеев: Коммунисты хотят единства

Опубликовано 03.04.2018 в разделе комментариев 0

Первый секретарь ЦК Объединённой Коммунистической Партии Владимир Лакеев в беседе с Саидом Гафуровым раскрывает причины сложных взаимоотношений коммунистических партий.



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Владимир Лакеев: Коммунисты хотят единства
Владимир Лакеев: Коммунисты хотят единства
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