Полицейские нагрянули с обысками в редакции Ratel.kz и Forbes.kz Скандальные обыски и задержания произвели сегодня полицейские Алматы. Они нагрянули сразу в два интернет-издания Ratel.kz и Forbes.kz. Задержаны заместитель редактора портала Forbes.kz Александр Воротилов, а в офисе Ratel.kz – главный редактор Марат Асипов, его заместитель Сапа Мекебаев и обозреватель Анна Калашникова. Более того, стражи порядка провели следственные действия даже в доме журналиста Геннадия Бендицкого, который скончался в декабре прошлого года. Изъяты рабочая техника и личные вещи. В информации, распространенной ДВД Алматы, говорится, что причиной такого пристального внимания силовиков стало заявление гражданина К. о распространении ложной информации. Об этом рассказали журналисты 31 канала.



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